***TGB* *TTKOM* *GARAN* *AKBNK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2021 08:54
***TGB******TTKOM******GARAN******AKBNK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TTKOM, AKBNK, GARAN, TGB
Açıklamalar Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile ilgili olarak LYY Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984510
BIST
12:161.824
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 19,80
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
12:1611,5990
En Yüksek
|Değişim
|: -4,85%
|| -0,5909
|Açılış
|: 11,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
12:1613,1404
En Yüksek
|Değişim
|: -5,06%
|| -0,6997
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
12:16673,80
En Yüksek
|Değişim
|: -4,80%
|| -34,00
|Açılış
|: 673,49
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler12:16
|TETMT
|379,20
|8.358.435
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|8.133.484
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|PENTA
|358,70
|26.681.729
|% 9,69
|
|YONGA
|29,20
|32.733
|% 8,15
|
|DZGYO
|2,34
|56.536.506
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|42.993.244
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.480.748
|% -9,93
|
|BAGFS
|14,67
|2.990.623
|% -7,15
|
|GARAN
|11,95
|1.794.996.721
|% 0,59
|
|SISE
|13,24
|1.169.599.845
|% -0,30
|
|EREGL
|25,78
|1.017.685.202
|% 1,34
|
|KRDMD
|9,21
|821.418.351
|% -0,97
|
|TUPRS
|147,00
|798.730.178
|% -1,80
|
|YKBNK
|3,55
|556.318.384
|% 2,01
|
|GARAN
|11,95
|1.794.996.721
|% 0,59
|
|KRDMD
|9,21
|821.418.351
|% -0,97
|
|SISE
|13,24
|1.169.599.845
|% -0,30
|
|DOHOL
|2,80
|240.690.077
|% 0,72
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5798
|11,5990
|% -4,85
|
|Euro
|13,1181
|13,1404
|% -5,06
|
|Sterlin
|15,4745
|15,5521
|% -4,80
|
|Frank
|12,5304
|12,6059
|% -5,21
|
|Riyal
|3,0787
|3,0941
|% -4,97
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,85
|
|Altın Gr.
|673
|673
|-34,31
|
|Cumhuriyet
|4.481
|4.549
|-356,00
|
|Tam
|4.459
|4.588
|-349,85
|
|Yarım
|2.155
|2.219
|-169,23
|
|Çeyrek
|1.081
|1.110
|-84,62
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,51
|8,53
|-0,43
|
|B. Petrol
|75,10
|75,10
|-0,18
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