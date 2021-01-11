Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

11.01.2021 18:47



***TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [TGSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS.E) payında 12/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı"  ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
TGSAS.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/02/2021'dir.
 
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, TGSAS.E payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve  işlemlerine yönelik olarak 12/01/2021 tarihinden  itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı  Adı ve Soyadı
    MKK  Sicil Numarası

    Derin GÜLCAN
    13780524

    Fatih ERKOÇ
    13988421

    İpek OKTAY
    12354270

    Faruk MEMİŞ
    12471154

    Merve UÇAN
    34238272

    Serdar ERKOÇ
    14045386

    Erdem ÜÇYILDIZ
    22256172

    Serpil MEMİŞ
    13242544

    Nermin ÇEVİK
    12812000

    Fethi KÜÇÜK
    44815222

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 09/04/2021'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900658


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.536
Değişim :  -0,29% |  -4,42
Açılış :  1.540  
Önceki Kapanış :  1.541  
En Yüksek
1.557 En Düşük
1.522
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FROTO 148,50 306.138.797 % 10,00  
TURGG 146,30 107.659.347 % 10,00  
YBTAS 16.841,10 648.721 % 10,00  
TKURU 247,50 1.006.068 % 10,00  
YAPRK 88,55 18.213.738 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4685 7,4742 % 1,37  
Euro 9,0815 9,0970 % 0,79  
Sterlin 10,0464 10,0967 % 0,76  
Frank 8,3525 8,4029 % 0,69  
Riyal 1,9862 1,9961 % 1,37  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.849 0,83  
Altın Gr. 444 444 5,95  
Cumhuriyet 2.944 2.989 -24,00  
Tam 2.930 3.004 -19,35  
Yarım 1.416 1.453 -9,36  
Çeyrek 710 727 -4,68  
Gümüş.Ons 25,15 25,18 -0,14  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 0,04  
B. Petrol 55,55 55,55 -0,44  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru