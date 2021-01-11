***TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
11.01.2021 18:47
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS.E) payında 12/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
TGSAS.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/02/2021'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, TGSAS.E payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 12/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Derin GÜLCAN
13780524
Fatih ERKOÇ
13988421
İpek OKTAY
12354270
Faruk MEMİŞ
12471154
Merve UÇAN
34238272
Serdar ERKOÇ
14045386
Erdem ÜÇYILDIZ
22256172
Serpil MEMİŞ
13242544
Nermin ÇEVİK
12812000
Fethi KÜÇÜK
44815222
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 09/04/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900658
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,42
|Açılış
|: 1.540
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|Önceki Kapanış
|: 1.541
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1.557
En Düşük
1.522
18:057,4742
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
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|Açılış
|: 7,5050
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 438,12
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446,01
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|148,50
|306.138.797
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.659.347
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|648.721
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|1.006.068
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.213.738
|% 10,00
|
|EPLAS
|33,12
|2.613.820
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,24
|1.388.929
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.411.119
|% -10,00
|
|MZHLD
|33,76
|1.707.560
|% -9,97
|
|SNKRN
|25,48
|1.231.983
|% -9,96
|
|KOZAL
|120,10
|3.596.926.099
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|GARAN
|10,50
|1.629.646.693
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|TCELL
|16,78
|1.211.077.012
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,36
|341.022.284
|% -2,86
|
|OZGYO
|2,68
|631.128.822
|% 5,51
|
|TSKB
|1,81
|375.915.752
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4685
|7,4742
|% 1,37
|
|Euro
|9,0815
|9,0970
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,0464
|10,0967
|% 0,76
|
|Frank
|8,3525
|8,4029
|% 0,69
|
|Riyal
|1,9862
|1,9961
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|0,83
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,95
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,04
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|-0,44
|