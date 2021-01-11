***TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [TGSAS]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS.E) payında 12/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.TGSAS.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/02/2021'dir.Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, TGSAS.E payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 12/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıDerin GÜLCAN13780524Fatih ERKOÇ13988421İpek OKTAY12354270Faruk MEMİŞ12471154Merve UÇAN34238272Serdar ERKOÇ14045386Erdem ÜÇYILDIZ22256172Serpil MEMİŞ13242544Nermin ÇEVİK12812000Fethi KÜÇÜK44815222Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 09/04/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900658BIST