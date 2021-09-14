***TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
14.09.2021 12:07
Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
TGS DIS TICARET 45 15/09/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963637
BIST
13:321.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,69
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.443
En Düşük
1.436
13:328,4530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0268
|Açılış
|: 8,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
13:329,9884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0288
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0170
En Düşük
9,9390
13:32485,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 485,91
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
487,16
En Düşük
484,47
BIST En Aktif Hisseler13:32
|CRFSA
|46,70
|8.924.138
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.634.504
|% 9,98
|
|YEOTK
|42,84
|6.025.232
|% 9,96
|
|YUNSA
|12,03
|12.974.141
|% 9,96
|
|ISKPL
|9,88
|27.424.891
|% 9,93
|
|SELVA
|9,18
|65.594.407
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.003.392
|% -9,95
|
|DOGUB
|6,00
|14.623.554
|% -8,68
|
|UTPYA
|20,40
|307.092
|% -7,27
|
|SELGD
|6,17
|11.874.668
|% -6,94
|
|GARAN
|9,42
|533.028.723
|% 0,32
|
|TUPRS
|106,00
|528.190.595
|% 2,32
|
|BJKAS
|6,87
|377.150.217
|% 6,51
|
|GESAN
|23,24
|280.644.395
|% -2,27
|
|THYAO
|12,45
|266.335.935
|% 0,16
|
|YKBNK
|2,48
|217.482.836
|% 0,40
|
|MRGYO
|1,15
|83.697.267
|% 5,50
|
|YESIL
|2,34
|158.629.467
|% -3,31
|
|GARAN
|9,42
|533.028.723
|% 0,32
|
|BJKAS
|6,87
|377.150.217
|% 6,51
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4514
|8,4530
|% 0,32
|
|Euro
|9,9833
|9,9884
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,6881
|11,7467
|% 0,50
|
|Frank
|9,1310
|9,1860
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2473
|2,2586
|% 0,32
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-9,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-11,12
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|-5,38
|
|Çeyrek
|777
|794
|-2,69
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,42
|-0,02
|