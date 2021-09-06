***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2021 10:00
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961874
BIST
10:451.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,30
|Açılış
|: 1.470
|
|Önceki Kapanış
|: 1.469
|
1.479
En Düşük
1.470
10:458,3026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0020
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2900
|
8,3316
En Düşük
8,2714
10:459,8662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0281
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,9103
En Düşük
9,8292
10:45487,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,00
|Açılış
|: 487,17
|
|Önceki Kapanış
|: 488,17
|
489,43
En Düşük
485,91
BIST En Aktif Hisseler10:45
|YEOTK
|24,20
|559.141
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,84
|8.018.597
|% 10,00
|
|BALAT
|9,02
|821.848
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,31
|65.186
|% 10,00
|
|DIRIT
|4,74
|506.260
|% 9,98
|
|ISBIR
|88,80
|1.438.649
|% -9,98
|
|FRIGO
|18,11
|9.952.683
|% -4,68
|
|KSTUR
|196,20
|39.240
|% -3,92
|
|CIMSA
|26,18
|35.631.433
|% -3,54
|
|KERVN
|0,56
|171.405
|% -3,45
|
|GARAN
|9,95
|434.923.706
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,69
|327.509.427
|% 3,07
|
|EGEPO
|7,26
|223.724.204
|% 9,17
|
|SASA
|28,48
|122.520.737
|% 0,28
|
|THYAO
|12,88
|119.720.633
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,69
|327.509.427
|% 3,07
|
|GARAN
|9,95
|434.923.706
|% 1,32
|
|EGEPO
|7,26
|223.724.204
|% 9,17
|
|MARTI
|2,21
|59.294.739
|% 6,76
|
|YESIL
|2,37
|52.752.343
|% 5,33
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2994
|8,3026
|% -0,02
|
|Euro
|9,8388
|9,8662
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,4503
|11,5077
|% -0,26
|
|Frank
|9,0222
|9,0765
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2051
|2,2161
|% -0,12
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-1,71
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|10,00
|
|Tam
|3.213
|3.293
|30,98
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|14,99
|
|Çeyrek
|779
|796
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|72,46
|72,46
|-0,57
|