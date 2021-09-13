***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2021 10:07
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963339
BIST
10:551.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,13
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.444
En Düşük
1.435
10:558,4643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0086
|Açılış
|: 8,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4130
|
8,4794
En Düşük
8,4307
10:559,9829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0291
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9400
|
10,0239
En Düşük
9,9433
10:55486,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,67
|Açılış
|: 486,78
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,13
BIST En Aktif Hisseler10:54
|YEOTK
|38,96
|7.481.762
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|7.652.522
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|4.788.349
|% 9,97
|
|DITAS
|18,54
|10.003.771
|% 9,96
|
|ORCAY
|17,33
|20.255.058
|% 9,96
|
|KTSKR
|86,45
|55.874.486
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,73
|10.328.335
|% -8,08
|
|TGSAS
|16,10
|5.477.482
|% -8,00
|
|DOGUB
|6,55
|3.945.000
|% -6,70
|
|SELGD
|6,91
|3.780.673
|% -4,03
|
|GARAN
|9,43
|419.238.765
|% -0,63
|
|KOZAL
|103,40
|218.757.498
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,51
|168.785.827
|% 1,21
|
|KOZAA
|16,32
|154.255.112
|% 4,95
|
|GESAN
|22,76
|125.897.183
|% 5,27
|
|YKBNK
|2,51
|168.785.827
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,85
|96.352.468
|% -0,54
|
|GARAN
|9,43
|419.238.765
|% -0,63
|
|TSKB
|1,28
|43.309.178
|% -0,78
|
|VAKBN
|3,48
|43.376.412
|% 0,00
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4625
|8,4640
|% 0,10
|
|Euro
|9,9783
|9,9828
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,6547
|11,7131
|% -0,10
|
|Frank
|9,1527
|9,2078
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2490
|2,2602
|% 0,05
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,19
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,37
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|3,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|-2,75
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-1,32
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,40
|73,40
|0,48
|
Seans Raporu
10:54
daha fazla
-
11:09OSMEN
Yüzde 7.39 oranında artışla 27.90 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 081 adet işlem
-
11:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, EKGYO, BIMAS
-
11:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, EREGL
-
11:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 89 artarak (% 0.39 ) 1, 267
-
11:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, PENTA, DIRIT, DITAS