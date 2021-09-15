***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2021 16:58
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963955
BIST
17:401.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -9,78
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.420
17:408,4389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0073
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
17:409,9721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0053
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0097
En Düşük
9,9516
17:40486,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,63
|Açılış
|: 486,83
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
486,15
BIST En Aktif Hisseler17:40
|KARYE
|16,50
|18.999.079
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,27
|22.837.429
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|484.908.174
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.297.757
|% 9,98
|
|BIOEN
|35,08
|389.481.057
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|21.645.955
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.108.258
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.451.849
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.367.929
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,87
|798.975
|% -9,55
|
|GARAN
|9,45
|1.195.672.701
|% -1,15
|
|TUPRS
|109,60
|1.096.684.576
|% 2,72
|
|KRDMD
|7,00
|677.971.033
|% -0,99
|
|ORCAY
|20,90
|621.318.782
|% 9,65
|
|THYAO
|12,24
|568.122.345
|% -1,61
|
|YKBNK
|2,47
|539.413.431
|% -0,40
|
|MRGYO
|1,13
|156.627.718
|% -2,59
|
|GARAN
|9,45
|1.195.672.701
|% -1,15
|
|ODAS
|1,45
|172.965.323
|% -0,68
|
|KRDMD
|7,00
|677.971.033
|% -0,99
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4362
|8,4389
|% 0,09
|
|Euro
|9,9677
|9,9721
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,6411
|11,6994
|% 0,25
|
|Frank
|9,1448
|9,1999
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2428
|2,2541
|% 0,03
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-11,10
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,02
|
|B. Petrol
|75,71
|75,71
|2,11
|