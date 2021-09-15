***TGSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
15.09.2021 09:06
***TGSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963844
BIST
13:571.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.434
13:578,4307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
13:579,9806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0138
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
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10,0030
En Düşük
9,9516
13:57488,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,74
|Açılış
|: 488,73
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
487,64
BIST En Aktif Hisseler13:55
|OYLUM
|6,27
|18.767.713
|% 10,00
|
|YUNSA
|13,23
|22.596.580
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|54.459.058
|% 9,97
|
|MAVI
|63,90
|152.245.105
|% 9,32
|
|BIOEN
|33,88
|308.277.248
|% 6,21
|
|KTSKR
|70,10
|1.748.645
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|64.186.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|5,86
|446.347
|% -9,71
|
|SELVA
|8,36
|67.888.737
|% -8,93
|
|UZERB
|29,10
|72.126
|% -7,03
|
|TUPRS
|108,80
|524.585.416
|% 1,97
|
|GARAN
|9,56
|519.550.510
|% 0,00
|
|YEOTK
|42,48
|374.743.242
|% -0,84
|
|KRDMD
|7,08
|373.856.056
|% 0,14
|
|BIOEN
|33,88
|308.277.248
|% 6,21
|
|YKBNK
|2,49
|281.502.395
|% 0,40
|
|MRGYO
|1,14
|130.060.926
|% -1,72
|
|ODAS
|1,46
|96.888.181
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|519.550.510
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,08
|373.856.056
|% 0,14
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4292
|8,4316
|% 0,00
|
|Euro
|9,9766
|9,9811
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,6291
|11,6875
|% 0,15
|
|Frank
|9,1668
|9,2221
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2420
|2,2532
|% -0,01
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-1,43
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|8,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|8,49
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|4,11
|
|Çeyrek
|781
|799
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,84
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,53
|74,53
|0,93
|