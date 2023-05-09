***TGSAS* *MAVI* *YAPRK* *TKFEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
09.05.2023 17:04
***TGSAS******MAVI******YAPRK******TKFEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler MAVI, TKFEN, TGSAS, YAPRK
10.05.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
MAVI GIYIM MAVI 4,3242155 3,8917939
TEKFEN HOLDING TKFEN 1,408895 1,2680055
TGS DIS TICARET TGSAS 0,3 0,27
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. YAPRK 0,6 0,54
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148867
BIST
18:004.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -25,74
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.513
18:0019,5244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5398
En Düşük
19,4689
18:0021,3785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0782
|Açılış
|: 22,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
18:001.271,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,05
|Açılış
|: 1.271,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRYAT
|894,30
|149.283.541
|% 10,00
|
|CELHA
|27,50
|12.927.431
|% 10,00
|
|OSMEN
|72,10
|21.439.945
|% 9,99
|
|EGPRO
|53,50
|62.813.995
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.936.022
|% 9,98
|
|GRTRK
|22,70
|829.140.669
|% -9,99
|
|UFUK
|40,56
|1.750.647
|% -9,99
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|AVHOL
|23,46
|103.638.677
|% -9,98
|
|NETAS
|23,82
|132.647.000
|% -9,98
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|KCHOL
|86,85
|4.982.447.626
|% 7,75
|
|THYAO
|128,80
|3.933.680.361
|% -3,01
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|YKBNK
|10,39
|2.668.780.608
|% 4,84
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|EKGYO
|5,49
|822.188.823
|% -1,08
|
|SKBNK
|2,26
|311.647.478
|% 0,89
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5143
|19,5259
|% 0,12
|
|Euro
|21,3749
|21,3806
|% -0,35
|
|Sterlin
|24,5524
|24,6755
|% 0,07
|
|Frank
|21,8083
|21,9397
|% -0,12
|
|Riyal
|5,1892
|5,2152
|% 0,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.027
|2.027
|6,14
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.272
|4,05
|
|Cumhuriyet
|9.263
|9.403
|32,00
|
|Tam
|9.217
|9.452
|36,08
|
|Yarım
|4.553
|4.638
|22,00
|
|Çeyrek
|2.269
|2.312
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,52
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,98
|16,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|-1,46
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU100
Endeks 4, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 54, 742.00 milyon TL de
-
17:59MOBTL
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 168, 652 adet işlem
-
17:58EMNIS
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 767 adet işlem
-
17:56ALFAS
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 255.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 589, 229 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, ASELS, PETKM