***TGSAS* *MAVI* *YAPRK* *TKFEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***TGSAS******MAVI******YAPRK******TKFEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler MAVI, TKFEN, TGSAS, YAPRK10.05.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaMAVI GIYIM MAVI 4,3242155 3,8917939TEKFEN HOLDING TKFEN 1,408895 1,2680055TGS DIS TICARET TGSAS 0,3 0,27YAPRAK SUT VE BESI CIFT. YAPRK 0,6 0,54Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148867BIST