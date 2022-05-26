Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri

26.05.2022 11:03
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri


***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023774
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2021 yılına ilişkin Genel Kurul toplantısına, pay sahipleri dışında Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız denetim firmasının temsilcisi katılmış ve Şirket çalışanları ise Şirketimizin bilgisi dahilinde toplantıya gözlemci olarak katılım göstermiştir.
1.4. Oy Hakları

1.5. Azlık Hakları

1.6. Kar Payı Hakkı

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Şirket Yönetim Kurulu’nun 31/03/2022 tarih ve 2022 / 04 sayılı kararı ile şirketin oluşabilecek nakit ihtiyaçları ve ihracatın finansmanı maksadı ile karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması yönünde kar dağıtımı yapılmamasını öngören teklifi okundu. Bu esnada ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ söz alarak şirket sermayesinin net %10’u tutarında kar payı dağıtılmasını ve dağıtım tarihinin 03/06/2022 olarak belirlemesini önerdi. Her iki öneri de müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı karından kanun ve anasözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra şirket sermayesinin net %10’u tutarında kar payının 03/06/2022 tarihinde dağıtılması görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023781
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
25/05/2022 0 % 42,81 % 42,81 % 0 Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul 16 16 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032310



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032608


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:142.426
Değişim :  0,32% |  7,81
Açılış :  2.423  
Önceki Kapanış :  2.418  
En Yüksek
2.437 En Düşük
2.421
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MPARK 33,24 26.900.164 % 9,99  
LIDFA 9,11 10.402.281 % 9,89  
OYYAT 77,75 83.455.398 % 8,74  
ALKA 42,30 64.560.338 % 7,52  
POLHO 4,78 119.364.655 % 7,42  
daha fazla
13:12 Alış Satış %  
Dolar 16,3632 16,3675 % 0,02  
Euro 17,5460 17,5768 % 0,61  
Sterlin 20,5774 20,6806 % 0,30  
Frank 16,9943 17,0967 % 0,34  
Riyal 4,3515 4,3734 % 0,08  
daha fazla
13:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 -6,51  
Altın Gr. 972 972 -2,70  
Cumhuriyet 6.462 6.559 -10,00  
Tam 6.428 6.590 -14,18  
Yarım 3.107 3.188 -6,86  
Çeyrek 1.558 1.594 -3,43  
Gümüş.Ons 21,83 21,86 -0,15  
Gümüş Gr. 11,47 11,50 -0,08  
B. Petrol 112 112 0,61  
Seans Raporu 13:12
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru