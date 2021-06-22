***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliYönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Levent Öğülmüş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Abubekir Doğan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Levent Öğülmüş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Burak Tanrıverdi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Uğur Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Levent Öğülmüş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Burak Tanrıverdi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) İcra K İcra Kurulu Burak Tanrıverdi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Çağla Polat Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Engin Nukan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Nesrin Yıldırımek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Tansu Sinağ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943609BIST