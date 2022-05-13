***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) 12 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirdiği ‘'2021 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni''nde TGS DIŞ TİCARET A.Ş.'ye Platin başarı ödülü takdim edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030102BIST