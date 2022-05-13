***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.05.2022 11:21
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) 12 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirdiği ‘'2021 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni''nde TGS DIŞ TİCARET A.Ş.'ye Platin başarı ödülü takdim edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030102
BIST
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|KENT
|188,20
|374.518
|% 9,99
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|UZERB
|43,38
|535.222
|% 9,99
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|KONKA
|22,76
|64.310.964
|% 9,95
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|IMASM
|32,06
|3.939.308
|% 9,95
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|KZBGY
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|22.134.227
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|UFUK
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|SELVA
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|% -9,98
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|LIDFA
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|% -9,98
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|ACSEL
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|% -3,31
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|LIDER
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|% -3,12
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|SMRTG
|26,40
|190.716.280
|% 8,11
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|ULUUN
|12,29
|142.722.126
|% 7,71
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|PGSUS
|128,00
|121.460.234
|% 2,89
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|KONKA
|22,76
|64.310.964
|% 9,95
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|QUAGR
|27,18
|54.442.637
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|MOBTL
|1,72
|22.352.582
|% 1,78
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|SMRTG
|26,40
|190.716.280
|% 8,11
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|PEKGY
|1,19
|8.419.305
|% 4,39
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|BOBET
|5,04
|22.116.464
|% 2,02
|
|HEDEF
|5,41
|22.446.511
|% 1,88
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|11:25
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|15,4709
|15,4767
|% 0,60
|
|Euro
|16,1189
|16,1371
|% 0,82
|
|Sterlin
|18,8465
|18,9410
|% 0,91
|
|Frank
|15,3966
|15,4894
|% 0,97
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|Riyal
|4,1106
|4,1312
|% 0,71
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|11:25
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.822
|1.822
|0,42
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|Altın Gr.
|907
|907
|7,44
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,81
|20,84
|0,14
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|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|0,15
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|B. Petrol
|108
|108
|0,69
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