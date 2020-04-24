***THL* *AFYON* *HALKB* *HALKS* *SANFM* *HLY* *AVTUR* *CEOEM* *HALKI* *TVB* *CIMSA* *FORMT* *GUSGR* *VAKBN* *INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu









***THL******AFYON******HALKB******HALKS******SANFM******HLY******AVTUR******CEOEM******HALKI******TVB******CIMSA******FORMT******GUSGR******VAKBN******INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [CIMSA, AFYON, AVTUR, CEOEM, FORMT, TVB, VAKBN, GUSGR, HALKI, HLY, HALKS, HALKB, THL, INDES, SANFM]İlgili Fonlar []TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840055BIST