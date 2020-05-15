***THL* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***THL******HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Paylarının Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler HALKBİlgili Şirket Ünvanı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.Satışa Konu Paylar 1.223.776.223,776Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)HALKB, TRETHAL00019 1.223.776.223,776 49,47Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Türkiye Varlık Fonu/1.223.776.223,776İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 5,72Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 4,16-6,24İşlem Tarihi 20.05.2020İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı EktedirEk AçıklamalarPayları Yıldız Pazar'da işlem gören Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin 1.250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.473.776.223,776 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.223.776.223,776 TL nominal değerli payların Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli olarak satışı, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 20/05/2020 tarihinde, 1 TL nominal değerli pay için 5,72 TL fiyattan gerçekleştirilecektir.İşleme ilişkin bilgiler Ek'te yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 HALKB Ortaklık Yapısı-Shareholder Structure.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845596BIST