***THL* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu
15.05.2020 20:04
***THL******HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )
Özet Bilgi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Paylarının Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler HALKB
İlgili Şirket Ünvanı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
Satışa Konu Paylar 1.223.776.223,776
Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
HALKB, TRETHAL00019 1.223.776.223,776 49,47
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Türkiye Varlık Fonu/1.223.776.223,776
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 5,72
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 4,16-6,24
İşlem Tarihi 20.05.2020
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı Ektedir
Ek Açıklamalar
Payları Yıldız Pazar'da işlem gören Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin 1.250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.473.776.223,776 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.223.776.223,776 TL nominal değerli payların Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli olarak satışı, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 20/05/2020 tarihinde, 1 TL nominal değerli pay için 5,72 TL fiyattan gerçekleştirilecektir.
İşleme ilişkin bilgiler Ek'te yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 HALKB Ortaklık Yapısı-Shareholder Structure.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845596
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