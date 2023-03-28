***THL* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu
28.03.2023 18:15
***THL******HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )
Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler HALKB
İlgili Şirket Ünvanı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
Satışa Konu Paylar 2.215.657.311
Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
HALKB, TRETHAL00019 2.215.657.311 44,59
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Türkiye Varlık Fonu / 2.215.657.311 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 13,54
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 9,04 TL - 13,54 TL
İşlem Tarihi 29.03.2023
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Ek Açıklamalar
Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin sermayesinin 7.184.778.041,963 TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilecek toplam 2.215.657.311 TL nominal değerli payların Türkiye Varlık Fonu'na pay başına 13,54 TL fiyattan tahsisli olarak satışı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 29/03/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128801
BIST
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.811
17:5919,1117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0248
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,2766
En Düşük
19,0703
17:5920,7201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1005
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
20,8449
En Düşük
20,5380
17:591.209,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 8,49
|Açılış
|: 1.209,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|ULAS
|13,12
|19.790.474
|% 9,97
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|SANEL
|15,81
|25.209.412
|% -9,97
|
|ULUFA
|6,33
|57.034.903
|% -9,96
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|YYLGD
|32,74
|2.761.941.588
|% 4,60
|
|EUREN
|12,27
|1.317.410.668
|% -0,41
|
|GOKNR
|22,24
|1.131.938.509
|% -7,72
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|EUREN
|12,27
|1.317.410.668
|% -0,41
|
|YYLGD
|32,74
|2.761.941.588
|% 4,60
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|GOKNR
|22,24
|1.131.938.509
|% -7,72
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1070
|19,1117
|% 0,13
|
|Euro
|20,7115
|20,7201
|% 0,49
|
|Sterlin
|23,5186
|23,6365
|% 0,57
|
|Frank
|20,7002
|20,8249
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0729
|5,0984
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|10,28
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|7,39
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.184
|8.281
|40,00
|
|Yarım
|4.012
|4.052
|19,00
|
|Çeyrek
|2.006
|2.026
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|0,08
|
|B. Petrol
|78,17
|78,17
|0,41
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
-
17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
-
17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem