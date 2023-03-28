***THL* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***THL******HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler HALKBİlgili Şirket Ünvanı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.Satışa Konu Paylar 2.215.657.311Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)HALKB, TRETHAL00019 2.215.657.311 44,59Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Türkiye Varlık Fonu / 2.215.657.311 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 13,54Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 9,04 TL - 13,54 TLİşlem Tarihi 29.03.2023İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarTürkiye Halk Bankası A.Ş.'nin sermayesinin 7.184.778.041,963 TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilecek toplam 2.215.657.311 TL nominal değerli payların Türkiye Varlık Fonu'na pay başına 13,54 TL fiyattan tahsisli olarak satışı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 29/03/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128801BIST