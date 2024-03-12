***THL* *HALKB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.03.2024 16:02
***THL******HALKB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HALKB, THL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Emin Çelik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257977
BIST
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18:059.069
En Düşük
|Değişim
|: -0,69%
|| -62,79
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
8.986
En Yüksek
9.193
18:0532,0607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0392
|Açılış
|: 32,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,0673
En Düşük
31,9669
18:0535,0284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0152
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1693
En Düşük
34,9547
18:052.230,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -16,15
|Açılış
|: 2.230,79
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.251,29
En Düşük
2.218,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|231,10
|39.562.240
|% 10,00
|
|SAMAT
|58,85
|349.695.240
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|115.042.005
|% 10,00
|
|BASCM
|14,85
|7.659.794
|% 10,00
|
|BANVT
|183,70
|168.842.313
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,07
|2.864.671
|% -9,98
|
|FONET
|35,00
|20.793.290
|% -9,98
|
|DERIM
|31,76
|37.975.991
|% -9,98
|
|CUSAN
|26,60
|89.301.927
|% -9,95
|
|CMENT
|574,50
|28.627.517
|% -9,95
|
|THYAO
|275,50
|9.042.285.465
|% -1,87
|
|EREGL
|45,28
|6.757.063.193
|% -1,09
|
|ISCTR
|11,07
|4.443.106.746
|% 2,88
|
|TUPRS
|165,80
|3.947.096.682
|% -0,90
|
|OBAMS
|47,50
|3.911.457.332
|% -9,35
|
|ISCTR
|11,07
|4.443.106.746
|% 2,88
|
|AKFGY
|2,85
|825.724.883
|% 5,56
|
|ZOREN
|5,17
|1.083.368.454
|% -1,71
|
|EKGYO
|10,77
|2.052.014.659
|% -3,15
|
|YKBNK
|23,30
|3.514.012.177
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0564
|32,0607
|% 0,12
|
|Euro
|34,9993
|35,0284
|% 0,04
|
|Sterlin
|41,7806
|41,9900
|% -1,03
|
|Frank
|37,2082
|37,3947
|% -0,90
|
|Riyal
|8,7126
|8,7563
|% -0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,21
|24,24
|% 0,66
|
|Platin
|925,20
|926,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,75
|1.045,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,57
|82,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,85
|2.163,18
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MEPET
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 12.57 lira fiyatla işlem gören hissede 533, 844 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 190, 141 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 9, 032 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 90, 141.00 milyon TL de
-
17:57HUNER
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 194 adet işlem
-
17:56SEYKM
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 6.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 709 adet işlem