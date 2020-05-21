***THL* *HALKB* *MERKO* *PRZMA* *AVC* *BRMEN* *TVB* *MTRYO* *VAKBN* *MTY* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu









***THL******HALKB******MERKO******PRZMA******AVC******BRMEN******TVB******MTRYO******VAKBN******MTY******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [ATAGY, BRMEN, MERKO, MTY, MTRYO, PRZMA, HALKB, THL, TVB, VAKBN]İlgili Fonlar [AVC]TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846133BIST