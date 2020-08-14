***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 0 0 -1.454 1.505.546 0 0 20.475.295 704.534 2.521.795 29.020.735 0 29.020.735TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 0 0 -1.454 1.505.546 0 0 20.475.295 704.534 2.521.795 29.020.735 0 29.020.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 6.601 25.359 0 0 0 0 615.437 647.397 0 647.397Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -93.559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.521.795 -2.521.795 -93.559 0 -93.559Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226.329 -3.226.329 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226.329 -3.226.329 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 0 0 1.137.115 1.324.802 9.543 0 0 5.147 1.530.905 0 0 23.701.624 0 615.437 29.574.573 0 29.574.573Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler5.189.415 1.254.895 6.444.310 4.005.722 810.205 4.815.927Emanet Kıymet Alanlar54.573.793 2.333.893 56.907.686 54.103.796 9.635.430 63.739.226REHİNLİ KIYMETLER787.739.761 375.492.211 1.163.231.972 639.368.134 309.383.913 948.752.047Menkul Kıymetler5.784.363 1.149.577 6.933.940 5.413.902 1.067.288 6.481.190Teminat Senetleri6.725.845 1.275.189 8.001.034 7.199.337 1.207.048 8.406.385Emtia25.812 0 25.812 25.813 0 25.813Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul582.820.142 291.222.648 874.042.790 500.960.484 251.445.308 752.405.792Diğer Rehinli Kıymetler166.850.011 54.492.329 221.342.340 120.638.529 42.752.213 163.390.742Rehinli Kıymet Alanlar25.533.588 27.352.468 52.886.056 5.130.069 12.912.056 18.042.125KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.575.991.518 536.251.785 2.112.243.303 1.290.388.619 469.809.745 1.760.198.364Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-825.998 -6.095.653Alınan Faizler19.946.458 20.778.007Ödenen Faizler-13.609.413 -18.840.899Alınan Temettüler507.118 421.328Alınan Ücret ve Komisyonlar2.186.262 1.891.998Elde Edilen Diğer Kazançlar373.585 864.681Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar726.191 721.393Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.899.761 -1.308.702Ödenen Vergiler-154.772 -475.090Diğer-8.901.666 -10.148.369Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim17.376.420 9.246.785Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-25.315 -2.613.047Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.580 -5.730Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-116.499.646 -26.128.356Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış3.345.781 -6.140.135Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)2.290.844 -3.047.394Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)100.246.936 17.803.487Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-233.745 -944.916Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)28.253.145 30.322.876Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı16.550.422 3.151.132YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-25.773.255 -22.444.055İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-148.506 -89.974Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 39.375Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-105.332 -2.483.538Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller731.263 268.015Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-28.063.870 -9.479.916Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.655.118 1.759.789Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-6.308.398 -14.231.803Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.479.668 1.740.454Diğer-13.198 33.543FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.992.060 5.143.842Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit11.139.622 10.123.546Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-15.018.548 -4.585.202İhraç Edilen Sermaye Araçları7.000.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-129.014 -132.118Diğer0 -262.384Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.760.619 1.209.206Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-3.470.154 -12.939.875Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar24.122.353 23.631.619Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar20.652.199 10.691.744Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.775.161 615.437DİĞER KAPSAMLI GELİRLER904.277 31.960Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar544.072 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-6.783 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları550.177 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler678 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar360.205 31.960Yabancı Para Çevrim Farkları6.846 6.601Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri345.029 -11.088Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.330 36.447TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.679.438 647.397Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)52.879.017 35.631.647 88.510.664 30.196.996 39.709.838 69.906.834Nakit ve Nakit Benzerleri3.764.494 25.593.769 29.358.263 2.970.056 35.259.174 38.229.230Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 3.572.812 23.580.352 27.153.164 2.472.458 32.016.123 34.488.581Bankalar(3) 205.692 2.013.417 2.219.109 507.416 3.243.051 3.750.467Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-14.010 0 -14.010 -9.818 0 -9.818Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 16.290.791 127 16.290.918 16.266.722 64 16.266.786Devlet Borçlanma Senetleri16.104.395 127 16.104.522 16.104.564 64 16.104.628Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler145.601 0 145.601 145.601 0 145.601Diğer Finansal Varlıklar40.795 0 40.795 16.557 0 16.557Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 32.724.434 8.187.017 40.911.451 10.956.522 3.302.262 14.258.784Devlet Borçlanma Senetleri31.930.269 8.035.712 39.965.981 10.275.808 3.170.818 13.446.626Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler194.350 151.305 345.655 100.631 131.444 232.075Diğer Finansal Varlıklar599.815 0 599.815 580.083 0 580.083Türev Finansal Varlıklar(2)(11) 99.298 1.850.734 1.950.032 3.696 1.148.338 1.152.034Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı99.298 1.850.734 1.950.032 3.696 1.148.338 1.152.034Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)378.790.935 110.310.830 489.101.765 265.772.751 104.232.298 370.005.049Krediler(5) 335.412.806 89.090.880 424.503.686 223.887.121 85.320.980 309.208.101Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 58.521.398 21.219.950 79.741.348 53.297.037 18.911.318 72.208.355Devlet Borçlanma Senetleri58.470.897 21.219.950 79.690.847 53.246.524 18.911.318 72.157.842Diğer Finansal Varlıklar50.501 0 50.501 50.513 0 50.513Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-15.143.269 0 -15.143.269 -11.411.407 0 -11.411.407SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 0 0 0 2.576.996 0 2.576.996Satış Amaçlı0 0 0 2.576.996 0 2.576.996Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI2.484.041 2.359.594 4.843.635 1.837.784 1.911.883 3.749.667İştirakler (Net)(7) 47.493 556.766 604.259 25.115 482.671 507.786Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler47.493 556.766 604.259 25.115 482.671 507.786Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 2.436.548 1.802.828 4.239.376 1.812.669 1.429.212 3.241.881Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar2.436.548 1.802.828 4.239.376 1.728.669 1.429.212 3.157.881Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 84.000 0 84.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7.373.272 286 7.373.558 7.537.034 212 7.537.246MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)150.410 0 150.410 162.053 0 162.053Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer150.410 0 150.410 162.053 0 162.053YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 354.472 0 354.472 356.027 0 356.027CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(13) 269.861 0 269.861 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)(15) 4.561.855 550.913 5.112.768 2.514.640 236.889 2.751.529VARLIKLAR TOPLAMI446.863.863 148.853.270 595.717.133 310.954.281 146.091.120 457.045.401YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 243.450.836 156.481.263 399.932.099 166.473.587 131.260.589 297.734.176ALINAN KREDİLER(3) 460.760 10.512.549 10.973.309 530.197 10.486.644 11.016.841PARA PİYASALARINA BORÇLAR76.886.874 685.006 77.571.880 50.249.750 2.951.294 53.201.044İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 7.463.421 6.949.054 14.412.475 7.078.757 10.512.530 17.591.287Bonolar5.404.124 0 5.404.124 4.682.528 0 4.682.528Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler1.010.911 0 1.010.911 1.011.493 0 1.011.493Tahviller1.048.386 6.949.054 7.997.440 1.384.736 10.512.530 11.897.266FONLAR3.125.967 0 3.125.967 3.209.004 0 3.209.004Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.125.967 0 3.125.967 3.209.004 0 3.209.004GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2)(7) 9.349 663.782 673.131 334 353.384 353.718Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı9.349 663.782 673.131 334 353.384 353.718Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(6) 614.697 38.138 652.835 525.530 54.395 579.925KARŞILIKLAR(8) 1.920.622 0 1.920.622 1.663.354 0 1.663.354Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.127.401 0 1.127.401 1.105.771 0 1.105.771Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar793.221 0 793.221 557.583 0 557.583CARİ VERGİ BORCU(9) 2.941.758 32 2.941.790 1.298.409 77 1.298.486ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(9) 0 0 0 309.861 0 309.861SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(11) 6.034.558 7.252.193 13.286.751 6.037.858 6.146.988 12.184.846Krediler0 7.252.193 7.252.193 0 6.146.988 6.146.988Diğer Borçlanma Araçları6.034.558 0 6.034.558 6.037.858 0 6.037.858DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5) 27.073.365 1.358.915 28.432.280 24.623.421 1.082.612 25.706.033ÖZKAYNAKLAR(12) 41.307.892 486.102 41.793.994 31.744.821 452.005 32.196.826Ödenmiş Sermaye2.473.776 0 2.473.776 1.250.000 0 1.250.000Sermaye Yedekleri6.782.181 60.293 6.842.474 1.088.227 60.293 1.148.520Hisse Senedi İhraç Primleri5.776.224 0 5.776.224 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.005.957 60.293 1.066.250 1.088.227 60.293 1.148.520Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.109.289 589.534 4.698.823 3.641.906 512.845 4.154.751Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler745.552 -163.725 581.827 342.755 -121.133 221.622Kar Yedekleri25.421.933 0 25.421.933 23.701.624 0 23.701.624Yasal Yedekler2.351.143 0 2.351.143 2.252.739 0 2.252.739Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler23.023.609 0 23.023.609 21.401.704 0 21.401.704Diğer Kar Yedekleri47.181 0 47.181 47.181 0 47.181Kar veya Zarar1.775.161 0 1.775.161 1.720.309 0 1.720.309Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı1.775.161 0 1.775.161 1.720.309 0 1.720.309Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI411.290.099 184.427.034 595.717.133 293.744.883 163.300.518 457.045.401Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 23.994.929 22.891.751 12.271.830 12.148.713Kredilerden Alınan Faizler17.749.825 17.737.893 8.961.904 9.297.428Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler359 66.929 143 41.191Bankalardan Alınan Faizler65.082 234.233 31.694 97.428Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler6.140.232 4.807.589 3.272.656 2.680.391Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar946 6.598 549 2.499Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.643.154 727.540 988.138 458.359İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler4.496.132 4.073.451 2.283.969 2.219.533Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri39.431 45.107 5.433 32.275FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -13.366.529 -18.896.151 -6.931.083 -9.881.137Mevduata Verilen Faizler-8.885.852 -12.400.125 -4.621.313 -6.132.533Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-138.196 -149.577 -63.238 -73.994Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2.770.617 -5.005.812 -1.408.384 -2.936.754İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.207.092 -1.152.888 -593.299 -644.598Kiralama Faiz Giderleri-39.199 -48.668 -18.809 -25.016Diğer Faiz Giderleri-325.573 -139.081 -226.040 -68.242NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ10.628.400 3.995.600 5.340.747 2.267.576NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.264.458 1.336.403 542.982 720.168Alınan Ücret ve Komisyonlar1.648.186 1.893.760 741.382 1.031.987Gayri Nakdi Kredilerden398.926 459.351 178.271 242.231Diğer(11) 1.249.260 1.434.409 563.111 789.756Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-383.728 -557.357 -198.400 -311.819Gayri Nakdi Kredilere-36 -68 -29 -21Diğer(11) -383.692 -557.289 -198.371 -311.798TEMETTÜ GELİRLERİ507.118 421.328 506.692 44.214TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -2.434.355 -1.845.725 -1.168.362 -1.414.500Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)43.450 31.406 -36.362 13.673Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.703.521 -52.558 411.459 -508.582Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-4.181.326 -1.824.573 -1.543.459 -919.591DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 753.951 1.871.732 140.755 1.440.120FAALİYET BRÜT KÂRI10.719.572 5.779.338 5.362.814 3.057.578BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -4.241.147 -2.482.770 -1.914.738 -1.435.696DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -231.500 -478 -90.422 31.831PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.875.883 -1.289.936 -980.307 -577.191DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -2.056.406 -1.622.063 -1.052.039 -807.995NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.314.636 384.091 1.325.308 268.527BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 2.314.636 384.091 1.325.308 268.527SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -539.475 231.346 -375.232 41.722Cari Vergi Karşılığı-1.110.189 -6.423 -1.108.072 -3.810Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-380.909 -519.452 303.884 166.835Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi951.623 757.221 428.956 -121.303SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 1.775.161 615.437 950.076 310.249DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 1.775.161 615.437 950.076 310.249Grubun Karı (Zararı)1.775.161 615.437 950.076 310.249Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 1,16867000 0,49235000 0,53139000 0,24820000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869134BIST