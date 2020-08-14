***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
14.08.2020 18:22
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 0 0 -1.454 1.505.546 0 0 20.475.295 704.534 2.521.795 29.020.735 0 29.020.735
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 0 0 -1.454 1.505.546 0 0 20.475.295 704.534 2.521.795 29.020.735 0 29.020.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 6.601 25.359 0 0 0 0 615.437 647.397 0 647.397
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -93.559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.521.795 -2.521.795 -93.559 0 -93.559
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226.329 -3.226.329 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226.329 -3.226.329 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.137.115 1.324.802 9.543 0 0 5.147 1.530.905 0 0 23.701.624 0 615.437 29.574.573 0 29.574.573
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
5.189.415 1.254.895 6.444.310 4.005.722 810.205 4.815.927
Emanet Kıymet Alanlar
54.573.793 2.333.893 56.907.686 54.103.796 9.635.430 63.739.226
REHİNLİ KIYMETLER
787.739.761 375.492.211 1.163.231.972 639.368.134 309.383.913 948.752.047
Menkul Kıymetler
5.784.363 1.149.577 6.933.940 5.413.902 1.067.288 6.481.190
Teminat Senetleri
6.725.845 1.275.189 8.001.034 7.199.337 1.207.048 8.406.385
Emtia
25.812 0 25.812 25.813 0 25.813
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
582.820.142 291.222.648 874.042.790 500.960.484 251.445.308 752.405.792
Diğer Rehinli Kıymetler
166.850.011 54.492.329 221.342.340 120.638.529 42.752.213 163.390.742
Rehinli Kıymet Alanlar
25.533.588 27.352.468 52.886.056 5.130.069 12.912.056 18.042.125
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.575.991.518 536.251.785 2.112.243.303 1.290.388.619 469.809.745 1.760.198.364
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-825.998 -6.095.653
Alınan Faizler
19.946.458 20.778.007
Ödenen Faizler
-13.609.413 -18.840.899
Alınan Temettüler
507.118 421.328
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.186.262 1.891.998
Elde Edilen Diğer Kazançlar
373.585 864.681
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
726.191 721.393
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.899.761 -1.308.702
Ödenen Vergiler
-154.772 -475.090
Diğer
-8.901.666 -10.148.369
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
17.376.420 9.246.785
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-25.315 -2.613.047
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.580 -5.730
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-116.499.646 -26.128.356
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.345.781 -6.140.135
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.290.844 -3.047.394
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
100.246.936 17.803.487
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-233.745 -944.916
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
28.253.145 30.322.876
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
16.550.422 3.151.132
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-25.773.255 -22.444.055
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-148.506 -89.974
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 39.375
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-105.332 -2.483.538
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
731.263 268.015
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-28.063.870 -9.479.916
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.655.118 1.759.789
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-6.308.398 -14.231.803
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.479.668 1.740.454
Diğer
-13.198 33.543
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.992.060 5.143.842
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11.139.622 10.123.546
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-15.018.548 -4.585.202
İhraç Edilen Sermaye Araçları
7.000.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-129.014 -132.118
Diğer
0 -262.384
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.760.619 1.209.206
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.470.154 -12.939.875
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
24.122.353 23.631.619
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
20.652.199 10.691.744
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.775.161 615.437
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
904.277 31.960
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
544.072 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-6.783 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
550.177 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
678 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
360.205 31.960
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.846 6.601
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
345.029 -11.088
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.330 36.447
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.679.438 647.397
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
52.879.017 35.631.647 88.510.664 30.196.996 39.709.838 69.906.834
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.764.494 25.593.769 29.358.263 2.970.056 35.259.174 38.229.230
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 3.572.812 23.580.352 27.153.164 2.472.458 32.016.123 34.488.581
Bankalar
(3) 205.692 2.013.417 2.219.109 507.416 3.243.051 3.750.467
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-14.010 0 -14.010 -9.818 0 -9.818
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 16.290.791 127 16.290.918 16.266.722 64 16.266.786
Devlet Borçlanma Senetleri
16.104.395 127 16.104.522 16.104.564 64 16.104.628
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
145.601 0 145.601 145.601 0 145.601
Diğer Finansal Varlıklar
40.795 0 40.795 16.557 0 16.557
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 32.724.434 8.187.017 40.911.451 10.956.522 3.302.262 14.258.784
Devlet Borçlanma Senetleri
31.930.269 8.035.712 39.965.981 10.275.808 3.170.818 13.446.626
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
194.350 151.305 345.655 100.631 131.444 232.075
Diğer Finansal Varlıklar
599.815 0 599.815 580.083 0 580.083
Türev Finansal Varlıklar
(2)(11) 99.298 1.850.734 1.950.032 3.696 1.148.338 1.152.034
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
99.298 1.850.734 1.950.032 3.696 1.148.338 1.152.034
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
378.790.935 110.310.830 489.101.765 265.772.751 104.232.298 370.005.049
Krediler
(5) 335.412.806 89.090.880 424.503.686 223.887.121 85.320.980 309.208.101
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 58.521.398 21.219.950 79.741.348 53.297.037 18.911.318 72.208.355
Devlet Borçlanma Senetleri
58.470.897 21.219.950 79.690.847 53.246.524 18.911.318 72.157.842
Diğer Finansal Varlıklar
50.501 0 50.501 50.513 0 50.513
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-15.143.269 0 -15.143.269 -11.411.407 0 -11.411.407
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0 2.576.996 0 2.576.996
Satış Amaçlı
0 0 0 2.576.996 0 2.576.996
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.484.041 2.359.594 4.843.635 1.837.784 1.911.883 3.749.667
İştirakler (Net)
(7) 47.493 556.766 604.259 25.115 482.671 507.786
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
47.493 556.766 604.259 25.115 482.671 507.786
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 2.436.548 1.802.828 4.239.376 1.812.669 1.429.212 3.241.881
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.436.548 1.802.828 4.239.376 1.728.669 1.429.212 3.157.881
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 84.000 0 84.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7.373.272 286 7.373.558 7.537.034 212 7.537.246
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
150.410 0 150.410 162.053 0 162.053
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
150.410 0 150.410 162.053 0 162.053
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 354.472 0 354.472 356.027 0 356.027
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 269.861 0 269.861 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 4.561.855 550.913 5.112.768 2.514.640 236.889 2.751.529
VARLIKLAR TOPLAMI
446.863.863 148.853.270 595.717.133 310.954.281 146.091.120 457.045.401
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 243.450.836 156.481.263 399.932.099 166.473.587 131.260.589 297.734.176
ALINAN KREDİLER
(3) 460.760 10.512.549 10.973.309 530.197 10.486.644 11.016.841
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
76.886.874 685.006 77.571.880 50.249.750 2.951.294 53.201.044
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 7.463.421 6.949.054 14.412.475 7.078.757 10.512.530 17.591.287
Bonolar
5.404.124 0 5.404.124 4.682.528 0 4.682.528
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
1.010.911 0 1.010.911 1.011.493 0 1.011.493
Tahviller
1.048.386 6.949.054 7.997.440 1.384.736 10.512.530 11.897.266
FONLAR
3.125.967 0 3.125.967 3.209.004 0 3.209.004
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.125.967 0 3.125.967 3.209.004 0 3.209.004
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2)(7) 9.349 663.782 673.131 334 353.384 353.718
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.349 663.782 673.131 334 353.384 353.718
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(6) 614.697 38.138 652.835 525.530 54.395 579.925
KARŞILIKLAR
(8) 1.920.622 0 1.920.622 1.663.354 0 1.663.354
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.127.401 0 1.127.401 1.105.771 0 1.105.771
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
793.221 0 793.221 557.583 0 557.583
CARİ VERGİ BORCU
(9) 2.941.758 32 2.941.790 1.298.409 77 1.298.486
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(9) 0 0 0 309.861 0 309.861
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(11) 6.034.558 7.252.193 13.286.751 6.037.858 6.146.988 12.184.846
Krediler
0 7.252.193 7.252.193 0 6.146.988 6.146.988
Diğer Borçlanma Araçları
6.034.558 0 6.034.558 6.037.858 0 6.037.858
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 27.073.365 1.358.915 28.432.280 24.623.421 1.082.612 25.706.033
ÖZKAYNAKLAR
(12) 41.307.892 486.102 41.793.994 31.744.821 452.005 32.196.826
Ödenmiş Sermaye
2.473.776 0 2.473.776 1.250.000 0 1.250.000
Sermaye Yedekleri
6.782.181 60.293 6.842.474 1.088.227 60.293 1.148.520
Hisse Senedi İhraç Primleri
5.776.224 0 5.776.224 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.005.957 60.293 1.066.250 1.088.227 60.293 1.148.520
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.109.289 589.534 4.698.823 3.641.906 512.845 4.154.751
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
745.552 -163.725 581.827 342.755 -121.133 221.622
Kar Yedekleri
25.421.933 0 25.421.933 23.701.624 0 23.701.624
Yasal Yedekler
2.351.143 0 2.351.143 2.252.739 0 2.252.739
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
23.023.609 0 23.023.609 21.401.704 0 21.401.704
Diğer Kar Yedekleri
47.181 0 47.181 47.181 0 47.181
Kar veya Zarar
1.775.161 0 1.775.161 1.720.309 0 1.720.309
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.775.161 0 1.775.161 1.720.309 0 1.720.309
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
411.290.099 184.427.034 595.717.133 293.744.883 163.300.518 457.045.401
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 23.994.929 22.891.751 12.271.830 12.148.713
Kredilerden Alınan Faizler
17.749.825 17.737.893 8.961.904 9.297.428
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
359 66.929 143 41.191
Bankalardan Alınan Faizler
65.082 234.233 31.694 97.428
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.140.232 4.807.589 3.272.656 2.680.391
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
946 6.598 549 2.499
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.643.154 727.540 988.138 458.359
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.496.132 4.073.451 2.283.969 2.219.533
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
39.431 45.107 5.433 32.275
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -13.366.529 -18.896.151 -6.931.083 -9.881.137
Mevduata Verilen Faizler
-8.885.852 -12.400.125 -4.621.313 -6.132.533
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-138.196 -149.577 -63.238 -73.994
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.770.617 -5.005.812 -1.408.384 -2.936.754
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.207.092 -1.152.888 -593.299 -644.598
Kiralama Faiz Giderleri
-39.199 -48.668 -18.809 -25.016
Diğer Faiz Giderleri
-325.573 -139.081 -226.040 -68.242
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
10.628.400 3.995.600 5.340.747 2.267.576
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.264.458 1.336.403 542.982 720.168
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.648.186 1.893.760 741.382 1.031.987
Gayri Nakdi Kredilerden
398.926 459.351 178.271 242.231
Diğer
(11) 1.249.260 1.434.409 563.111 789.756
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-383.728 -557.357 -198.400 -311.819
Gayri Nakdi Kredilere
-36 -68 -29 -21
Diğer
(11) -383.692 -557.289 -198.371 -311.798
TEMETTÜ GELİRLERİ
507.118 421.328 506.692 44.214
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -2.434.355 -1.845.725 -1.168.362 -1.414.500
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
43.450 31.406 -36.362 13.673
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.703.521 -52.558 411.459 -508.582
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-4.181.326 -1.824.573 -1.543.459 -919.591
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 753.951 1.871.732 140.755 1.440.120
FAALİYET BRÜT KÂRI
10.719.572 5.779.338 5.362.814 3.057.578
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -4.241.147 -2.482.770 -1.914.738 -1.435.696
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -231.500 -478 -90.422 31.831
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.875.883 -1.289.936 -980.307 -577.191
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -2.056.406 -1.622.063 -1.052.039 -807.995
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.314.636 384.091 1.325.308 268.527
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 2.314.636 384.091 1.325.308 268.527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -539.475 231.346 -375.232 41.722
Cari Vergi Karşılığı
-1.110.189 -6.423 -1.108.072 -3.810
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-380.909 -519.452 303.884 166.835
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
951.623 757.221 428.956 -121.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 1.775.161 615.437 950.076 310.249
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 1.775.161 615.437 950.076 310.249
Grubun Karı (Zararı)
1.775.161 615.437 950.076 310.249
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 1,16867000 0,49235000 0,53139000 0,24820000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869134
BIST