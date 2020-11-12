***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
12.11.2020 18:16
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 1.695.865 0 -1.454 -190.319 0 0 20.475.295 704.534 2.521.795 29.020.735 0 29.020.735
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 1.695.865 0 -1.454 -190.319 0 0 20.475.295 704.534 2.521.795 29.020.735 0 29.020.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 95.062 0 -3.383 249.985 0 0 0 0 923.750 1.265.414 0 1.265.414
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -83.576 0 0 0 0 0 0 0 2.521.795 -2.521.795 -83.576 0 -83.576
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226.329 -3.226.329 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226.329 -3.226.329 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.147.098 1.324.802 9.543 1.790.927 0 -4.837 59.666 0 0 23.701.624 0 923.750 30.202.573 0 30.202.573
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -7.754 0 772.387 0 9.363 -350.825 0 0 0 0 2.090.167 2.513.338 0 2.513.338
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.223.776 5.776.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -36.293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 -36.293 0 -36.293
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.473.776 5.776.224 0 1.112.227 1.356.971 -59.859 3.622.272 0 3.517 -123.357 0 0 25.421.933 0 2.090.167 41.673.871 0 41.673.871
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
98.912.818 131.151.387 230.064.205 84.003.573 109.842.637 193.846.210
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 48.481.955 58.793.853 107.275.808 40.671.074 49.246.594 89.917.668
Teminat Mektupları
44.221.237 50.349.689 94.570.926 38.023.134 38.396.087 76.419.221
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.345.540 13.344.692 15.690.232 2.075.214 11.132.077 13.207.291
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
41.875.697 37.004.997 78.880.694 35.947.920 27.264.010 63.211.930
Banka Kredileri
182.512 6.186.258 6.368.770 8.260 6.953.738 6.961.998
İthalat Kabul Kredileri
0 195.145 195.145 0 27.704 27.704
Diğer Banka Kabulleri
182.512 5.991.113 6.173.625 8.260 6.926.034 6.934.294
Akreditifler
25.361 2.187.069 2.212.430 16.891 3.806.338 3.823.229
Belgeli Akreditifler
25.361 2.187.069 2.212.430 16.891 3.806.338 3.823.229
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
4.052.845 70.837 4.123.682 2.622.789 90.431 2.713.220
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
40.985.404 7.129.660 48.115.064 28.057.633 2.567.647 30.625.280
Cayılamaz Taahhütler
(1) 40.503.055 5.177.424 45.680.479 27.742.136 1.761.667 29.503.803
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 4.498.434 4.498.434 967.531 1.265.092 2.232.623
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
85.000 0 85.000 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
3.445.720 678.990 4.124.710 2.564.640 496.575 3.061.215
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.010.307 0 4.010.307 3.219.679 0 3.219.679
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
116.157 0 116.157 83.156 0 83.156
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
27.951.228 0 27.951.228 16.709.743 0 16.709.743
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
22.878 0 22.878 24.943 0 24.943
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.871.765 0 4.871.765 4.172.444 0 4.172.444
Cayılabilir Taahhütler
482.349 1.952.236 2.434.585 315.497 805.980 1.121.477
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
482.349 1.952.236 2.434.585 315.497 805.980 1.121.477
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
9.445.459 65.227.874 74.673.333 15.274.866 58.028.396 73.303.262
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
9.445.459 65.227.874 74.673.333 15.274.866 58.028.396 73.303.262
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
610.157 3.076.227 3.686.384 1.508.922 3.822.829 5.331.751
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
276.074 2.503.367 2.779.441 779.407 1.489.169 2.268.576
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
334.083 572.860 906.943 729.515 2.333.660 3.063.175
Para ve Faiz Swap İşlemleri
8.835.302 47.237.686 56.072.988 12.849.494 48.364.708 61.214.202
Swap Para Alım İşlemleri
0 9.985.358 9.985.358 432.526 15.601.222 16.033.748
Swap Para Satım İşlemleri
6.845.302 10.950.296 17.795.598 11.996.968 5.475.984 17.472.952
Swap Faiz Alım İşlemleri
995.000 13.151.016 14.146.016 210.000 13.643.751 13.853.751
Swap Faiz Satım İşlemleri
995.000 13.151.016 14.146.016 210.000 13.643.751 13.853.751
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 3.102.625 3.102.625 916.450 2.604.064 3.520.514
Para Alım Opsiyonları
0 1.550.754 1.550.754 457.977 1.302.273 1.760.250
Para Satım Opsiyonları
0 1.551.871 1.551.871 458.473 1.301.791 1.760.264
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 11.811.336 11.811.336 0 3.236.795 3.236.795
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.527.618.041 512.540.421 2.040.158.462 1.206.385.046 359.967.108 1.566.352.154
EMANET KIYMETLER
674.035.246 62.906.564 736.941.810 567.016.912 50.583.195 617.600.107
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
149.102.416 2.862.963 151.965.379 203.825.309 1.420.996 205.246.305
Tahsile Alınan Çekler
18.219.600 46.518.434 64.738.034 15.390.122 31.703.135 47.093.257
Tahsile Alınan Ticari Senetler
452.051.126 9.339.106 461.390.232 289.691.963 7.013.429 296.705.392
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.761.168 1.352.427 5.113.595 4.005.722 810.205 4.815.927
Emanet Kıymet Alanlar
50.900.936 2.833.634 53.734.570 54.103.796 9.635.430 63.739.226
REHİNLİ KIYMETLER
853.582.795 449.633.857 1.303.216.652 639.368.134 309.383.913 948.752.047
Menkul Kıymetler
6.217.389 1.396.347 7.613.736 5.413.902 1.067.288 6.481.190
Teminat Senetleri
6.844.054 1.507.456 8.351.510 7.199.337 1.207.048 8.406.385
Emtia
25.813 0 25.813 25.813 0 25.813
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
636.657.021 341.266.770 977.923.791 500.960.484 251.445.308 752.405.792
Diğer Rehinli Kıymetler
170.974.612 62.266.907 233.241.519 120.638.529 42.752.213 163.390.742
Rehinli Kıymet Alanlar
32.863.906 43.196.377 76.060.283 5.130.069 12.912.056 18.042.125
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.626.530.859 643.691.808 2.270.222.667 1.290.388.619 469.809.745 1.760.198.364
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-5.901.988 -4.455.010
Alınan Faizler
30.970.303 30.685.948
Ödenen Faizler
-21.983.751 -28.525.718
Alınan Temettüler
510.776 421.655
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.335.056 2.886.871
Elde Edilen Diğer Kazançlar
522.419 929.992
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.253.269 1.075.605
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.740.114 -2.125.550
Ödenen Vergiler
-1.033.140 -609.298
Diğer
-16.736.806 -9.194.515
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
45.346.790 5.756.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-26.150 53.994
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.318 -4.708
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-147.418.901 -45.691.398
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.150.981 -5.017.622
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
8.562.499 -6.350.316
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
134.542.664 41.282.784
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
316.298 -1.184.385
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
55.523.679 22.667.658
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
39.444.802 1.300.997
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-43.998.006 -17.955.625
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-148.506 -91.724
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 39.375
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-218.553 -154.814
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.236.347 318.401
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-52.094.725 -13.910.403
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.941.300 7.963.568
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-14.619.589 -14.334.243
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
12.365.622 2.206.682
Diğer
-459.902 7.533
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.010.106 7.306.155
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
10.349.650 12.227.983
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-15.146.939 -4.471.938
İhraç Edilen Sermaye Araçları
7.000.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-192.605 -187.506
Diğer
0 -262.384
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.637.535 1.208.798
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.094.437 -8.139.675
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
24.122.353 23.631.619
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
27.216.790 15.491.944
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.090.167 923.750
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
423.171 341.664
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
764.633 95.062
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-8.616 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
772.387 95.062
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
862 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-341.462 246.602
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.363 -3.383
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-403.697 248.430
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52.872 1.555
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.513.338 1.265.414
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
60.177.849 63.105.351 123.283.200 30.196.996 39.709.838 69.906.834
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.122.297 38.799.938 44.922.235 2.970.056 35.259.174 38.229.230
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 5.864.529 35.509.151 41.373.680 2.472.458 32.016.123 34.488.581
Bankalar
(3) 276.484 3.290.787 3.567.271 507.416 3.243.051 3.750.467
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-18.716 0 -18.716 -9.818 0 -9.818
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 16.292.424 153 16.292.577 16.266.722 64 16.266.786
Devlet Borçlanma Senetleri
16.105.209 153 16.105.362 16.104.564 64 16.104.628
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
145.601 0 145.601 145.601 0 145.601
Diğer Finansal Varlıklar
41.614 0 41.614 16.557 0 16.557
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 37.736.030 21.307.696 59.043.726 10.956.522 3.302.262 14.258.784
Devlet Borçlanma Senetleri
36.930.329 21.129.583 58.059.912 10.275.808 3.170.818 13.446.626
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
209.949 178.113 388.062 100.631 131.444 232.075
Diğer Finansal Varlıklar
595.752 0 595.752 580.083 0 580.083
Türev Finansal Varlıklar
(2)(11) 27.098 2.997.564 3.024.662 3.696 1.148.338 1.152.034
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
27.098 2.997.564 3.024.662 3.696 1.148.338 1.152.034
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
396.313.023 124.290.283 520.603.306 265.772.751 104.232.298 370.005.049
Krediler
(5) 354.083.504 99.840.597 453.924.101 223.887.121 85.320.980 309.208.101
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 58.112.449 24.449.686 82.562.135 53.297.037 18.911.318 72.208.355
Devlet Borçlanma Senetleri
58.061.931 24.449.686 82.511.617 53.246.524 18.911.318 72.157.842
Diğer Finansal Varlıklar
50.518 0 50.518 50.513 0 50.513
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-15.882.930 0 -15.882.930 -11.411.407 0 -11.411.407
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0 2.576.996 0 2.576.996
Satış Amaçlı
0 0 0 2.576.996 0 2.576.996
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.629.651 2.798.780 5.428.431 1.837.784 1.911.883 3.749.667
İştirakler (Net)
(7) 47.493 659.978 707.471 25.115 482.671 507.786
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
47.493 659.978 707.471 25.115 482.671 507.786
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 2.582.158 2.138.802 4.720.960 1.812.669 1.429.212 3.241.881
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.582.158 2.138.802 4.720.960 1.728.669 1.429.212 3.157.881
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 84.000 0 84.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7.545.308 324 7.545.632 7.537.034 212 7.537.246
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
562.122 0 562.122 162.053 0 162.053
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
562.122 0 562.122 162.053 0 162.053
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 354.324 0 354.324 356.027 0 356.027
CARİ VERGİ VARLIĞI
621.400 0 621.400 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 4.647.323 628.910 5.276.233 2.514.640 236.889 2.751.529
VARLIKLAR TOPLAMI
472.851.000 190.823.648 663.674.648 310.954.281 146.091.120 457.045.401
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 256.906.208 183.708.505 440.614.713 166.473.587 131.260.589 297.734.176
ALINAN KREDİLER
(3) 424.055 11.260.859 11.684.914 530.197 10.486.644 11.016.841
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
102.067.273 776.378 102.843.651 50.249.750 2.951.294 53.201.044
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 6.388.627 7.784.429 14.173.056 7.078.757 10.512.530 17.591.287
Bonolar
4.317.495 0 4.317.495 4.682.528 0 4.682.528
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
1.011.031 0 1.011.031 1.011.493 0 1.011.493
Tahviller
1.060.101 7.784.429 8.844.530 1.384.736 10.512.530 11.897.266
FONLAR
3.259.341 0 3.259.341 3.209.004 0 3.209.004
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.259.341 0 3.259.341 3.209.004 0 3.209.004
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2)(7) 11.902 645.259 657.161 334 353.384 353.718
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
11.902 645.259 657.161 334 353.384 353.718
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(6) 660.046 33.315 693.361 525.530 54.395 579.925
KARŞILIKLAR
(8) 1.847.470 0 1.847.470 1.663.354 0 1.663.354
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.237.651 0 1.237.651 1.105.771 0 1.105.771
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
609.819 0 609.819 557.583 0 557.583
CARİ VERGİ BORCU
(9) 971.876 21 971.897 1.298.409 77 1.298.486
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(9) 527.778 0 527.778 309.861 0 309.861
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(11) 6.009.687 8.695.031 14.704.718 6.037.858 6.146.988 12.184.846
Krediler
0 8.695.031 8.695.031 0 6.146.988 6.146.988
Diğer Borçlanma Araçları
6.009.687 0 6.009.687 6.037.858 0 6.037.858
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 28.730.032 1.292.685 30.022.717 24.623.421 1.082.612 25.706.033
ÖZKAYNAKLAR
(12) 41.096.119 577.752 41.673.871 31.744.821 452.005 32.196.826
Ödenmiş Sermaye
2.473.776 0 2.473.776 1.250.000 0 1.250.000
Sermaye Yedekleri
6.742.272 146.179 6.888.451 1.088.227 60.293 1.148.520
Hisse Senedi İhraç Primleri
5.776.224 0 5.776.224 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
966.048 146.179 1.112.227 1.088.227 60.293 1.148.520
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.223.026 696.358 4.919.384 3.641.906 512.845 4.154.751
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
144.945 -264.785 -119.840 342.755 -121.133 221.622
Kar Yedekleri
25.421.933 0 25.421.933 23.701.624 0 23.701.624
Yasal Yedekler
2.418.760 0 2.418.760 2.252.739 0 2.252.739
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
22.955.992 0 22.955.992 21.401.704 0 21.401.704
Diğer Kar Yedekleri
47.181 0 47.181 47.181 0 47.181
Kar veya Zarar
2.090.167 0 2.090.167 1.720.309 0 1.720.309
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.090.167 0 2.090.167 1.720.309 0 1.720.309
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
448.900.414 214.774.234 663.674.648 293.744.883 163.300.518 457.045.401
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 38.224.775 35.403.362 14.229.846 12.511.611
Kredilerden Alınan Faizler
27.825.578 27.438.476 10.075.753 9.700.583
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
554 95.424 195 28.495
Bankalardan Alınan Faizler
142.923 305.477 77.841 71.244
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
10.205.835 7.504.854 4.065.603 2.697.265
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.041 8.293 1.095 1.695
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.029.118 1.119.325 1.385.964 391.785
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
7.174.676 6.377.236 2.678.544 2.303.785
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
49.885 59.131 10.454 14.024
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -21.976.139 -28.588.822 -8.609.610 -9.692.671
Mevduata Verilen Faizler
-14.341.022 -18.604.723 -5.455.170 -6.204.598
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-204.177 -224.924 -65.981 -75.347
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-5.038.520 -7.606.476 -2.267.903 -2.600.664
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.865.412 -1.882.676 -658.320 -729.788
Kiralama Faiz Giderleri
-56.696 -72.023 -17.497 -23.355
Diğer Faiz Giderleri
-470.312 -198.000 -144.739 -58.919
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
16.248.636 6.814.540 5.620.236 2.818.940
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.959.605 2.049.620 695.147 713.217
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.605.474 2.899.466 957.288 1.005.706
Gayri Nakdi Kredilerden
673.901 694.861 274.975 235.510
Diğer
(11) 1.931.573 2.204.605 682.313 770.196
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-645.869 -849.846 -262.141 -292.489
Gayri Nakdi Kredilere
-238 -125 -202 -57
Diğer
(11) -645.631 -849.721 -261.939 -292.432
TEMETTÜ GELİRLERİ
510.776 421.655 3.658 327
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -5.632.152 -2.691.407 -3.197.797 -845.682
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
47.783 192.232 4.333 160.826
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
3.486.976 -2.236.343 1.783.455 -2.183.785
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-9.166.911 -647.296 -4.985.585 1.177.277
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 1.117.748 2.046.174 363.797 174.442
FAALİYET BRÜT KÂRI
14.204.613 8.640.582 3.485.041 2.861.244
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -5.811.858 -3.182.986 -1.570.711 -700.216
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -25.846 -21.215 205.654 -20.737
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.705.424 -2.093.242 -829.541 -803.306
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -3.106.666 -2.487.979 -1.050.260 -865.916
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.554.819 855.160 240.183 471.069
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 2.554.819 855.160 240.183 471.069
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -464.652 68.590 74.823 -162.756
Cari Vergi Karşılığı
-193.001 -9.425 917.188 -3.002
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.116.812 -677.097 -735.903 -157.645
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
845.161 755.112 -106.462 -2.109
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 2.090.167 923.750 315.006 308.313
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 2.090.167 923.750 315.006 308.313
Grubun Karı (Zararı)
2.090.167 923.750 315.006 308.313
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 1,13623430 0,73900000 0,12733810 0,24665040
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888263
BIST