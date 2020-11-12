***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 1.695.865 0 -1.454 -190.319 0 0 20.475.295 704.534 2.521.795 29.020.735 0 29.020.735TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 1.695.865 0 -1.454 -190.319 0 0 20.475.295 704.534 2.521.795 29.020.735 0 29.020.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 95.062 0 -3.383 249.985 0 0 0 0 923.750 1.265.414 0 1.265.414Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -83.576 0 0 0 0 0 0 0 2.521.795 -2.521.795 -83.576 0 -83.576Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226.329 -3.226.329 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226.329 -3.226.329 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 0 0 1.147.098 1.324.802 9.543 1.790.927 0 -4.837 59.666 0 0 23.701.624 0 923.750 30.202.573 0 30.202.573Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -7.754 0 772.387 0 9.363 -350.825 0 0 0 0 2.090.167 2.513.338 0 2.513.338Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.223.776 5.776.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -36.293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 -36.293 0 -36.293Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.473.776 5.776.224 0 1.112.227 1.356.971 -59.859 3.622.272 0 3.517 -123.357 0 0 25.421.933 0 2.090.167 41.673.871 0 41.673.871Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER98.912.818 131.151.387 230.064.205 84.003.573 109.842.637 193.846.210GARANTİ VE KEFALETLER(1) 48.481.955 58.793.853 107.275.808 40.671.074 49.246.594 89.917.668Teminat Mektupları44.221.237 50.349.689 94.570.926 38.023.134 38.396.087 76.419.221Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.345.540 13.344.692 15.690.232 2.075.214 11.132.077 13.207.291Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları41.875.697 37.004.997 78.880.694 35.947.920 27.264.010 63.211.930Banka Kredileri182.512 6.186.258 6.368.770 8.260 6.953.738 6.961.998İthalat Kabul Kredileri0 195.145 195.145 0 27.704 27.704Diğer Banka Kabulleri182.512 5.991.113 6.173.625 8.260 6.926.034 6.934.294Akreditifler25.361 2.187.069 2.212.430 16.891 3.806.338 3.823.229Belgeli Akreditifler25.361 2.187.069 2.212.430 16.891 3.806.338 3.823.229Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden4.052.845 70.837 4.123.682 2.622.789 90.431 2.713.220Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER40.985.404 7.129.660 48.115.064 28.057.633 2.567.647 30.625.280Cayılamaz Taahhütler(1) 40.503.055 5.177.424 45.680.479 27.742.136 1.761.667 29.503.803Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 4.498.434 4.498.434 967.531 1.265.092 2.232.623Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri85.000 0 85.000 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri3.445.720 678.990 4.124.710 2.564.640 496.575 3.061.215Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.010.307 0 4.010.307 3.219.679 0 3.219.679İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri116.157 0 116.157 83.156 0 83.156Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri27.951.228 0 27.951.228 16.709.743 0 16.709.743Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri22.878 0 22.878 24.943 0 24.943Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler4.871.765 0 4.871.765 4.172.444 0 4.172.444Cayılabilir Taahhütler482.349 1.952.236 2.434.585 315.497 805.980 1.121.477Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler482.349 1.952.236 2.434.585 315.497 805.980 1.121.477TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR9.445.459 65.227.874 74.673.333 15.274.866 58.028.396 73.303.262Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler9.445.459 65.227.874 74.673.333 15.274.866 58.028.396 73.303.262Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri610.157 3.076.227 3.686.384 1.508.922 3.822.829 5.331.751Vadeli Döviz Alım İşlemleri276.074 2.503.367 2.779.441 779.407 1.489.169 2.268.576Vadeli Döviz Satım İşlemleri334.083 572.860 906.943 729.515 2.333.660 3.063.175Para ve Faiz Swap İşlemleri8.835.302 47.237.686 56.072.988 12.849.494 48.364.708 61.214.202Swap Para Alım İşlemleri0 9.985.358 9.985.358 432.526 15.601.222 16.033.748Swap Para Satım İşlemleri6.845.302 10.950.296 17.795.598 11.996.968 5.475.984 17.472.952Swap Faiz Alım İşlemleri995.000 13.151.016 14.146.016 210.000 13.643.751 13.853.751Swap Faiz Satım İşlemleri995.000 13.151.016 14.146.016 210.000 13.643.751 13.853.751Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 3.102.625 3.102.625 916.450 2.604.064 3.520.514Para Alım Opsiyonları0 1.550.754 1.550.754 457.977 1.302.273 1.760.250Para Satım Opsiyonları0 1.551.871 1.551.871 458.473 1.301.791 1.760.264Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 11.811.336 11.811.336 0 3.236.795 3.236.795EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.527.618.041 512.540.421 2.040.158.462 1.206.385.046 359.967.108 1.566.352.154EMANET KIYMETLER674.035.246 62.906.564 736.941.810 567.016.912 50.583.195 617.600.107Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler149.102.416 2.862.963 151.965.379 203.825.309 1.420.996 205.246.305Tahsile Alınan Çekler18.219.600 46.518.434 64.738.034 15.390.122 31.703.135 47.093.257Tahsile Alınan Ticari Senetler452.051.126 9.339.106 461.390.232 289.691.963 7.013.429 296.705.392Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler3.761.168 1.352.427 5.113.595 4.005.722 810.205 4.815.927Emanet Kıymet Alanlar50.900.936 2.833.634 53.734.570 54.103.796 9.635.430 63.739.226REHİNLİ KIYMETLER853.582.795 449.633.857 1.303.216.652 639.368.134 309.383.913 948.752.047Menkul Kıymetler6.217.389 1.396.347 7.613.736 5.413.902 1.067.288 6.481.190Teminat Senetleri6.844.054 1.507.456 8.351.510 7.199.337 1.207.048 8.406.385Emtia25.813 0 25.813 25.813 0 25.813Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul636.657.021 341.266.770 977.923.791 500.960.484 251.445.308 752.405.792Diğer Rehinli Kıymetler170.974.612 62.266.907 233.241.519 120.638.529 42.752.213 163.390.742Rehinli Kıymet Alanlar32.863.906 43.196.377 76.060.283 5.130.069 12.912.056 18.042.125KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.626.530.859 643.691.808 2.270.222.667 1.290.388.619 469.809.745 1.760.198.364Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-5.901.988 -4.455.010Alınan Faizler30.970.303 30.685.948Ödenen Faizler-21.983.751 -28.525.718Alınan Temettüler510.776 421.655Alınan Ücret ve Komisyonlar3.335.056 2.886.871Elde Edilen Diğer Kazançlar522.419 929.992Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.253.269 1.075.605Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.740.114 -2.125.550Ödenen Vergiler-1.033.140 -609.298Diğer-16.736.806 -9.194.515Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim45.346.790 5.756.007Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-26.150 53.994Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.318 -4.708Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-147.418.901 -45.691.398Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-6.150.981 -5.017.622Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)8.562.499 -6.350.316Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)134.542.664 41.282.784Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)316.298 -1.184.385Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)55.523.679 22.667.658Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı39.444.802 1.300.997YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-43.998.006 -17.955.625İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-148.506 -91.724Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 39.375Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-218.553 -154.814Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.236.347 318.401Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-52.094.725 -13.910.403Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar9.941.300 7.963.568Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-14.619.589 -14.334.243Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar12.365.622 2.206.682Diğer-459.902 7.533FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.010.106 7.306.155Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit10.349.650 12.227.983Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-15.146.939 -4.471.938İhraç Edilen Sermaye Araçları7.000.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-192.605 -187.506Diğer0 -262.384Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi5.637.535 1.208.798Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.094.437 -8.139.675Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar24.122.353 23.631.619Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar27.216.790 15.491.944Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.090.167 923.750DİĞER KAPSAMLI GELİRLER423.171 341.664Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar764.633 95.062Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-8.616 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları772.387 95.062Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler862 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-341.462 246.602Yabancı Para Çevrim Farkları9.363 -3.383Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-403.697 248.430Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52.872 1.555TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.513.338 1.265.414Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)60.177.849 63.105.351 123.283.200 30.196.996 39.709.838 69.906.834Nakit ve Nakit Benzerleri6.122.297 38.799.938 44.922.235 2.970.056 35.259.174 38.229.230Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 5.864.529 35.509.151 41.373.680 2.472.458 32.016.123 34.488.581Bankalar(3) 276.484 3.290.787 3.567.271 507.416 3.243.051 3.750.467Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-18.716 0 -18.716 -9.818 0 -9.818Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 16.292.424 153 16.292.577 16.266.722 64 16.266.786Devlet Borçlanma Senetleri16.105.209 153 16.105.362 16.104.564 64 16.104.628Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler145.601 0 145.601 145.601 0 145.601Diğer Finansal Varlıklar41.614 0 41.614 16.557 0 16.557Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 37.736.030 21.307.696 59.043.726 10.956.522 3.302.262 14.258.784Devlet Borçlanma Senetleri36.930.329 21.129.583 58.059.912 10.275.808 3.170.818 13.446.626Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler209.949 178.113 388.062 100.631 131.444 232.075Diğer Finansal Varlıklar595.752 0 595.752 580.083 0 580.083Türev Finansal Varlıklar(2)(11) 27.098 2.997.564 3.024.662 3.696 1.148.338 1.152.034Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı27.098 2.997.564 3.024.662 3.696 1.148.338 1.152.034Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)396.313.023 124.290.283 520.603.306 265.772.751 104.232.298 370.005.049Krediler(5) 354.083.504 99.840.597 453.924.101 223.887.121 85.320.980 309.208.101Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 58.112.449 24.449.686 82.562.135 53.297.037 18.911.318 72.208.355Devlet Borçlanma Senetleri58.061.931 24.449.686 82.511.617 53.246.524 18.911.318 72.157.842Diğer Finansal Varlıklar50.518 0 50.518 50.513 0 50.513Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-15.882.930 0 -15.882.930 -11.411.407 0 -11.411.407SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 0 0 0 2.576.996 0 2.576.996Satış Amaçlı0 0 0 2.576.996 0 2.576.996Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI2.629.651 2.798.780 5.428.431 1.837.784 1.911.883 3.749.667İştirakler (Net)(7) 47.493 659.978 707.471 25.115 482.671 507.786Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler47.493 659.978 707.471 25.115 482.671 507.786Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 2.582.158 2.138.802 4.720.960 1.812.669 1.429.212 3.241.881Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar2.582.158 2.138.802 4.720.960 1.728.669 1.429.212 3.157.881Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 84.000 0 84.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7.545.308 324 7.545.632 7.537.034 212 7.537.246MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)562.122 0 562.122 162.053 0 162.053Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer562.122 0 562.122 162.053 0 162.053YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 354.324 0 354.324 356.027 0 356.027CARİ VERGİ VARLIĞI621.400 0 621.400 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(13) 0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)(15) 4.647.323 628.910 5.276.233 2.514.640 236.889 2.751.529VARLIKLAR TOPLAMI472.851.000 190.823.648 663.674.648 310.954.281 146.091.120 457.045.401YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 256.906.208 183.708.505 440.614.713 166.473.587 131.260.589 297.734.176ALINAN KREDİLER(3) 424.055 11.260.859 11.684.914 530.197 10.486.644 11.016.841PARA PİYASALARINA BORÇLAR102.067.273 776.378 102.843.651 50.249.750 2.951.294 53.201.044İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 6.388.627 7.784.429 14.173.056 7.078.757 10.512.530 17.591.287Bonolar4.317.495 0 4.317.495 4.682.528 0 4.682.528Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler1.011.031 0 1.011.031 1.011.493 0 1.011.493Tahviller1.060.101 7.784.429 8.844.530 1.384.736 10.512.530 11.897.266FONLAR3.259.341 0 3.259.341 3.209.004 0 3.209.004Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.259.341 0 3.259.341 3.209.004 0 3.209.004GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2)(7) 11.902 645.259 657.161 334 353.384 353.718Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı11.902 645.259 657.161 334 353.384 353.718Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(6) 660.046 33.315 693.361 525.530 54.395 579.925KARŞILIKLAR(8) 1.847.470 0 1.847.470 1.663.354 0 1.663.354Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.237.651 0 1.237.651 1.105.771 0 1.105.771Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar609.819 0 609.819 557.583 0 557.583CARİ VERGİ BORCU(9) 971.876 21 971.897 1.298.409 77 1.298.486ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(9) 527.778 0 527.778 309.861 0 309.861SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(11) 6.009.687 8.695.031 14.704.718 6.037.858 6.146.988 12.184.846Krediler0 8.695.031 8.695.031 0 6.146.988 6.146.988Diğer Borçlanma Araçları6.009.687 0 6.009.687 6.037.858 0 6.037.858DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5) 28.730.032 1.292.685 30.022.717 24.623.421 1.082.612 25.706.033ÖZKAYNAKLAR(12) 41.096.119 577.752 41.673.871 31.744.821 452.005 32.196.826Ödenmiş Sermaye2.473.776 0 2.473.776 1.250.000 0 1.250.000Sermaye Yedekleri6.742.272 146.179 6.888.451 1.088.227 60.293 1.148.520Hisse Senedi İhraç Primleri5.776.224 0 5.776.224 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri966.048 146.179 1.112.227 1.088.227 60.293 1.148.520Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.223.026 696.358 4.919.384 3.641.906 512.845 4.154.751Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler144.945 -264.785 -119.840 342.755 -121.133 221.622Kar Yedekleri25.421.933 0 25.421.933 23.701.624 0 23.701.624Yasal Yedekler2.418.760 0 2.418.760 2.252.739 0 2.252.739Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler22.955.992 0 22.955.992 21.401.704 0 21.401.704Diğer Kar Yedekleri47.181 0 47.181 47.181 0 47.181Kar veya Zarar2.090.167 0 2.090.167 1.720.309 0 1.720.309Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı2.090.167 0 2.090.167 1.720.309 0 1.720.309Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI448.900.414 214.774.234 663.674.648 293.744.883 163.300.518 457.045.401Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 38.224.775 35.403.362 14.229.846 12.511.611Kredilerden Alınan Faizler27.825.578 27.438.476 10.075.753 9.700.583Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler554 95.424 195 28.495Bankalardan Alınan Faizler142.923 305.477 77.841 71.244Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler10.205.835 7.504.854 4.065.603 2.697.265Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.041 8.293 1.095 1.695Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.029.118 1.119.325 1.385.964 391.785İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler7.174.676 6.377.236 2.678.544 2.303.785Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri49.885 59.131 10.454 14.024FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -21.976.139 -28.588.822 -8.609.610 -9.692.671Mevduata Verilen Faizler-14.341.022 -18.604.723 -5.455.170 -6.204.598Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-204.177 -224.924 -65.981 -75.347Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-5.038.520 -7.606.476 -2.267.903 -2.600.664İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.865.412 -1.882.676 -658.320 -729.788Kiralama Faiz Giderleri-56.696 -72.023 -17.497 -23.355Diğer Faiz Giderleri-470.312 -198.000 -144.739 -58.919NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ16.248.636 6.814.540 5.620.236 2.818.940NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.959.605 2.049.620 695.147 713.217Alınan Ücret ve Komisyonlar2.605.474 2.899.466 957.288 1.005.706Gayri Nakdi Kredilerden673.901 694.861 274.975 235.510Diğer(11) 1.931.573 2.204.605 682.313 770.196Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-645.869 -849.846 -262.141 -292.489Gayri Nakdi Kredilere-238 -125 -202 -57Diğer(11) -645.631 -849.721 -261.939 -292.432TEMETTÜ GELİRLERİ510.776 421.655 3.658 327TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -5.632.152 -2.691.407 -3.197.797 -845.682Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)47.783 192.232 4.333 160.826Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)3.486.976 -2.236.343 1.783.455 -2.183.785Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-9.166.911 -647.296 -4.985.585 1.177.277DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 1.117.748 2.046.174 363.797 174.442FAALİYET BRÜT KÂRI14.204.613 8.640.582 3.485.041 2.861.244BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -5.811.858 -3.182.986 -1.570.711 -700.216DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -25.846 -21.215 205.654 -20.737PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.705.424 -2.093.242 -829.541 -803.306DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -3.106.666 -2.487.979 -1.050.260 -865.916NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.554.819 855.160 240.183 471.069BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 2.554.819 855.160 240.183 471.069SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -464.652 68.590 74.823 -162.756Cari Vergi Karşılığı-193.001 -9.425 917.188 -3.002Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.116.812 -677.097 -735.903 -157.645Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi845.161 755.112 -106.462 -2.109SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 2.090.167 923.750 315.006 308.313DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 2.090.167 923.750 315.006 308.313Grubun Karı (Zararı)2.090.167 923.750 315.006 308.313Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 1,13623430 0,73900000 0,12733810 0,24665040http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888263BIST