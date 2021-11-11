***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -7.754 0 772.387 0 9.363 -350.825 0 0 0 0 2.090.167 2.513.338 0 2.513.338Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.223.776 5.776.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -36.293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 -36.293 0 -36.293Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.473.776 5.776.224 0 1.112.227 1.356.971 -59.859 3.622.272 0 3.517 -123.357 0 0 25.421.933 0 2.090.167 41.673.871 0 41.673.871Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.473.776 5.776.224 0 1.133.837 1.575.375 -139.086 4.396.451 0 -2.070 -305.981 0 0 25.421.933 0 2.600.045 42.930.504 0 42.930.504TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.473.776 5.776.224 0 1.133.837 1.575.375 -139.086 4.396.451 0 -2.070 -305.981 0 0 25.421.933 0 2.600.045 42.930.504 0 42.930.504Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -9.764 0 -445.482 0 -19.764 -561.454 0 0 0 0 215.142 -821.322 0 -821.322Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 117.654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 117.654 0 117.654Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.473.776 5.776.224 0 1.251.491 1.565.611 -139.086 3.950.969 0 -21.834 -867.435 0 0 28.021.978 0 215.142 42.226.836 0 42.226.836Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER184.453.471 185.137.760 369.591.231 115.469.508 122.345.534 237.815.042GARANTİ VE KEFALETLER(1) 69.141.208 70.987.228 140.128.436 55.280.784 59.274.553 114.555.337Teminat Mektupları62.004.750 59.795.611 121.800.361 50.275.455 50.551.647 100.827.102Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.529.911 7.055.561 10.585.472 2.868.957 6.032.807 8.901.764Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler188.610 12.044.462 12.233.072 151.890 10.982.989 11.134.879Diğer Teminat Mektupları58.286.229 40.695.588 98.981.817 47.254.608 33.535.851 80.790.459Banka Kredileri10.976 7.171.246 7.182.222 185.902 6.309.693 6.495.595İthalat Kabul Kredileri0 180.544 180.544 0 161.040 161.040Diğer Banka Kabulleri10.976 6.990.702 7.001.678 185.902 6.148.653 6.334.555Akreditifler13.533 3.983.625 3.997.158 55.249 2.352.972 2.408.221Belgeli Akreditifler13.533 3.983.625 3.997.158 55.249 2.352.972 2.408.221Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden7.111.949 36.746 7.148.695 4.764.178 60.241 4.824.419Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER49.761.355 6.913.013 56.674.368 42.401.518 4.054.304 46.455.822Cayılamaz Taahhütler(1) 48.640.801 4.468.724 53.109.525 41.793.629 2.136.956 43.930.585Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.161.370 3.701.174 4.862.544 371.052 1.455.693 1.826.745Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri4.583.378 767.550 5.350.928 3.912.914 681.263 4.594.177Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Ç 5.750.449 0 5.750.449 4.472.298 0 4.472.298İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri115.753 0 115.753 124.240 0 124.240Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri31.797.845 0 31.797.845 27.941.932 0 27.941.932Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri27.127 0 27.127 22.752 0 22.752Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.204.879 0 5.204.879 4.948.441 0 4.948.441Cayılabilir Taahhütler1.120.554 2.444.289 3.564.843 607.889 1.917.348 2.525.237Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler1.120.554 2.444.289 3.564.843 607.889 1.917.348 2.525.237TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR65.550.908 107.237.519 172.788.427 17.787.206 59.016.677 76.803.883Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler65.550.908 107.237.519 172.788.427 17.787.206 59.016.677 76.803.883Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.858.271 3.697.542 5.555.813 203.727 2.589.660 2.793.387Vadeli Döviz Alım İşlemleri930.067 2.710.645 3.640.712 114.039 2.395.844 2.509.883Vadeli Döviz Satım İşlemleri928.204 986.897 1.915.101 89.688 193.816 283.504Para ve Faiz Swap İşlemleri61.070.329 92.007.682 153.078.011 17.149.875 47.177.049 64.326.924Swap Para Alım İşlemleri2.822 59.874.121 59.876.943 0 18.445.551 18.445.551Swap Para Satım İşlemleri60.427.507 3.626.907 64.054.414 15.739.875 4.575.468 20.315.343Swap Faiz Alım İşlemleri320.000 14.253.327 14.573.327 705.000 12.078.015 12.783.015Swap Faiz Satım İşlemleri320.000 14.253.327 14.573.327 705.000 12.078.015 12.783.015Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.622.308 5.059.415 7.681.723 433.604 3.440.442 3.874.046Para Alım Opsiyonları1.312.986 2.527.870 3.840.856 216.802 1.720.219 1.937.021Para Satım Opsiyonları1.309.322 2.531.545 3.840.867 216.802 1.720.223 1.937.025Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 6.472.880 6.472.880 0 5.809.526 5.809.526EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.601.119.359 553.939.245 2.155.058.604 1.491.710.972 495.489.123 1.987.200.095EMANET KIYMETLER651.595.179 63.917.913 715.513.092 626.949.054 61.067.078 688.016.132Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler120.629.748 2.946.687 123.576.435 123.005.587 2.619.679 125.625.266Tahsile Alınan Çekler28.514.822 41.699.644 70.214.466 20.519.482 44.502.496 65.021.978Tahsile Alınan Ticari Senetler446.688.514 12.617.449 459.305.963 427.042.837 9.150.085 436.192.922Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler890.457 1.123.221 2.013.678 2.318.514 1.143.741 3.462.255Emanet Kıymet Alanlar54.871.638 5.530.912 60.402.550 54.062.634 3.651.077 57.713.711REHİNLİ KIYMETLER949.524.180 490.021.332 1.439.545.512 864.761.918 434.422.045 1.299.183.963Menkul Kıymetler8.268.450 1.519.797 9.788.247 6.448.999 1.582.195 8.031.194Teminat Senetleri11.448.491 1.945.741 13.394.232 7.863.081 1.575.367 9.438.448Emtia25.813 0 25.813 25.813 0 25.813Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul723.300.843 378.385.577 1.101.686.420 650.415.346 333.631.298 984.046.644Diğer Rehinli Kıymetler169.184.161 67.981.889 237.166.050 169.327.906 56.874.518 226.202.424Rehinli Kıymet Alanlar37.296.422 40.188.328 77.484.750 30.680.773 40.758.667 71.439.440KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.785.572.830 739.077.005 2.524.649.835 1.607.180.480 617.834.657 2.225.015.137Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-8.064.746 -5.901.988Alınan Faizler48.730.391 30.970.303Ödenen Faizler-46.473.889 -21.983.751Alınan Temettüler150.262 510.776Alınan Ücret ve Komisyonlar3.301.578 3.335.056Elde Edilen Diğer Kazançlar2.730.427 522.419Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.563.231 1.253.269Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.048.228 -2.740.114Ödenen Vergiler-356.103 -1.033.140Diğer-14.662.415 -16.736.806Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim13.292.026 45.605.849Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-58.842 -26.150Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 -2.318Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-15.175.427 -147.418.901Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-17.744.845 -5.891.922Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)11.717.184 8.562.499Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)64.506.241 134.542.664Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-971.792 316.298Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-28.980.493 55.523.679Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.227.280 39.703.861YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-7.906.529 -43.998.006İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-564.184 -148.506Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-240.192 -218.553Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.575.812 1.236.347Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.339.487 -52.094.725Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.095.994 9.941.300Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-15.793.826 -14.619.589Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar7.402.971 12.365.622Diğer-43.617 -459.902FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-8.259.282 2.010.106Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit10.671.650 10.349.650Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-18.741.771 -15.146.939İhraç Edilen Sermaye Araçları0 7.000.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-189.161 -192.605Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi5.555.486 5.637.535Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-5.383.045 3.353.496Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar42.081.012 24.287.461Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar36.697.967 27.640.957Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)215.142 2.090.167DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-1.036.464 423.171Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-455.246 764.633Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-10.849 -8.616Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-445.482 772.387Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.085 862Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-581.218 -341.462Yabancı Para Çevrim Farkları-19.764 9.363Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-691.631 -403.697Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler130.177 52.872TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-821.322 2.513.338Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)65.232.014 88.514.178 153.746.192 62.699.185 80.238.698 142.937.883Nakit ve Nakit Benzerleri8.060.869 68.663.655 76.724.524 8.625.349 57.386.694 66.012.043Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 7.774.284 66.485.188 74.259.472 8.395.918 55.080.301 63.476.219Bankalar(3) 305.137 2.178.467 2.483.604 249.183 2.306.393 2.555.576Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-18.552 0 -18.552 -19.752 0 -19.752Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 15.737.424 637 15.738.061 15.676.172 1.349 15.677.521Devlet Borçlanma Senetleri15.499.700 637 15.500.337 15.501.780 1.349 15.503.129Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler145.601 0 145.601 145.601 0 145.601Diğer Finansal Varlıklar92.123 0 92.123 28.791 0 28.791Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 41.414.211 18.056.288 59.470.499 38.391.911 20.509.219 58.901.130Devlet Borçlanma Senetleri40.613.070 17.826.365 58.439.435 37.528.538 20.326.567 57.855.105Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler226.621 229.923 456.544 271.890 182.652 454.542Diğer Finansal Varlıklar574.520 0 574.520 591.483 0 591.483Türev Finansal Varlıklar(2)(11) 19.510 1.793.598 1.813.108 5.753 2.341.436 2.347.189Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı19.510 1.793.598 1.813.108 5.753 2.341.436 2.347.189Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)421.816.781 126.699.548 548.516.329 400.270.755 117.452.546 517.723.301Krediler(5) 364.201.048 98.748.930 462.949.978 356.070.320 93.674.895 449.745.215Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 70.720.372 27.950.618 98.670.990 60.843.380 23.777.651 84.621.031Devlet Borçlanma Senetleri70.669.850 27.950.618 98.620.468 60.792.861 23.777.651 84.570.512Diğer Finansal Varlıklar50.522 0 50.522 50.519 0 50.519Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-13.104.639 0 -13.104.639 -16.642.945 0 -16.642.945SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI3.000.532 3.675.524 6.676.056 3.434.503 2.814.889 6.249.392İştirakler (Net)(7) 78.073 759.635 837.708 78.073 674.237 752.310Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler78.073 759.635 837.708 78.073 674.237 752.310Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 2.922.459 2.915.889 5.838.348 3.356.430 2.140.652 5.497.082Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar2.922.459 2.915.889 5.838.348 3.356.430 2.140.652 5.497.082Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)8.015.011 303 8.015.314 7.877.038 255 7.877.293MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)505.577 0 505.577 572.925 0 572.925Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer505.577 0 505.577 572.925 0 572.925YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 354.102 0 354.102 353.647 0 353.647CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 326.239 0 326.239ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(13) 48.173 0 48.173 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)(15) 6.097.788 282.860 6.380.648 3.757.863 227.552 3.985.415VARLIKLAR TOPLAMI505.069.978 219.172.413 724.242.391 479.292.155 200.733.940 680.026.095YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 273.253.071 261.500.854 534.753.925 262.090.112 195.196.183 457.286.295ALINAN KREDİLER(3) 484.161 9.352.657 9.836.818 380.664 10.006.335 10.386.999PARA PİYASALARINA BORÇLAR73.566.241 2.103.316 75.669.557 102.841.789 1.114.631 103.956.420İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 6.891.509 0 6.891.509 5.641.402 7.553.277 13.194.679Bonolar4.570.061 0 4.570.061 3.551.547 0 3.551.547Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler1.011.031 0 1.011.031 1.011.622 0 1.011.622Tahviller1.310.417 0 1.310.417 1.078.233 7.553.277 8.631.510FONLAR8.429 0 8.429 3.617.303 0 3.617.303Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer8.429 0 8.429 3.617.303 0 3.617.303GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2)(7) 100 740.770 740.870 20.113 513.928 534.041Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı100 740.770 740.870 20.113 513.928 534.041Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(6) 814.007 8.977 822.984 760.766 22.120 782.886KARŞILIKLAR(8) 2.050.056 0 2.050.056 2.084.453 0 2.084.453Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.454.809 0 1.454.809 1.469.151 0 1.469.151Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar595.247 0 595.247 615.302 0 615.302CARİ VERGİ BORCU(9) 1.038.594 52 1.038.646 741.197 59 741.256ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(9) 0 0 0 331.752 0 331.752SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(11) 6.021.752 10.283.444 16.305.196 6.036.525 8.824.063 14.860.588Krediler0 10.283.444 10.283.444 0 8.824.063 8.824.063Diğer Borçlanma Araçları6.021.752 0 6.021.752 6.036.525 0 6.036.525DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5) 32.200.961 1.696.604 33.897.565 27.856.164 1.462.755 29.318.919ÖZKAYNAKLAR(12) 41.314.804 912.032 42.226.836 42.299.664 630.840 42.930.504Ödenmiş Sermaye2.473.776 0 2.473.776 2.473.776 0 2.473.776Sermaye Yedekleri6.846.813 180.902 7.027.715 6.745.068 164.993 6.910.061Hisse Senedi İhraç Primleri5.776.224 0 5.776.224 5.776.224 0 5.776.224Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.070.589 180.902 1.251.491 968.844 164.993 1.133.837Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.602.378 775.116 5.377.494 5.136.475 696.265 5.832.740Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-845.283 -43.986 -889.269 -77.633 -230.418 -308.051Kar Yedekleri28.021.978 0 28.021.978 25.421.933 0 25.421.933Yasal Yedekler2.548.763 0 2.548.763 2.418.760 0 2.418.760Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler25.426.034 0 25.426.034 22.955.992 0 22.955.992Diğer Kar Yedekleri47.181 0 47.181 47.181 0 47.181Kar veya Zarar215.142 0 215.142 2.600.045 0 2.600.045Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı215.142 0 215.142 2.600.045 0 2.600.045Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI437.643.685 286.598.706 724.242.391 454.701.904 225.324.191 680.026.095Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 53.360.989 38.224.775 20.189.630 14.229.846Kredilerden Alınan Faizler37.978.679 27.825.578 14.215.843 10.075.753Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler2.222 554 766 195Bankalardan Alınan Faizler896.475 142.923 366.000 77.841Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler14.370.784 10.205.835 5.562.034 4.065.603Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar7.173 2.041 2.959 1.095Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar4.879.161 3.029.118 1.909.194 1.385.964İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler9.484.450 7.174.676 3.649.881 2.678.544Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri112.829 49.885 44.987 10.454FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -48.107.786 -21.976.139 -15.920.658 -8.609.610Mevduata Verilen Faizler-32.259.058 -14.341.022 -11.068.566 -5.455.170Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-139.566 -204.177 -45.984 -65.981Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-13.211.106 -5.038.520 -4.026.681 -2.267.903İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.060.839 -1.865.412 -647.842 -658.320Kiralama Faiz Giderleri-83.407 -56.696 -33.003 -17.497Diğer Faiz Giderleri-353.810 -470.312 -98.582 -144.739NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ5.253.203 16.248.636 4.268.972 5.620.236NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.826.059 1.959.605 1.132.423 695.147Alınan Ücret ve Komisyonlar3.904.377 2.605.474 1.552.568 957.288Gayri Nakdi Kredilerden905.977 673.901 364.340 274.975Diğer(11) 2.998.400 1.931.573 1.188.228 682.313Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.078.318 -645.869 -420.145 -262.141Gayri Nakdi Kredilere-108 -238 -15 -202Diğer(11) -1.078.210 -645.631 -420.130 -261.939TEMETTÜ GELİRLERİ150.262 510.776 1.376 3.658TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -5.543.764 -5.632.152 -2.728.035 -3.197.797Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)32.847 47.783 7.365 4.333Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)644.014 3.486.976 -1.711.681 1.783.455Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-6.220.625 -9.166.911 -1.023.719 -4.985.585DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 5.658.651 1.117.748 527.141 363.797FAALİYET BRÜT KÂRI8.344.411 14.204.613 3.201.877 3.485.041BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -1.691.687 -5.811.858 -705.406 -1.570.711DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) 0 -25.846 0 205.654PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.004.571 -2.705.424 -1.124.888 -829.541DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -3.667.558 -3.106.666 -1.261.800 -1.050.260NET FAALİYET KARI (ZARARI)-19.405 2.554.819 109.783 240.183BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) -19.405 2.554.819 109.783 240.183SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) 234.547 -464.652 -17.618 74.823Cari Vergi Karşılığı-14.116 -193.001 -4.958 917.188Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.508.880 -1.116.812 12.754 -735.903Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.757.543 845.161 -25.414 -106.462SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 215.142 2.090.167 92.165 315.006DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 215.142 2.090.167 92.165 315.006Grubun Karı (Zararı)215.142 2.090.167 92.