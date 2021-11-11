***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -7.754 1.006 3.910 0 9.363 -440.613 0 0 0 0 3.026.738 2.592.650 5.879 2.598.529Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.223.776 5.776.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -134 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 20.751 2.475.472 -2.267.608 228.734 -32.524 196.210Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.775.476 -1.776.880 0 -1.404 1.404 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.404 0 -1.404 1.404 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.775.476 -1.775.476 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.473.776 5.815.863 0 975.870 2.657.881 -60.012 51.193 0 3.517 -181.281 0 0 25.848.406 1.118.164 3.026.738 41.730.115 262.012 41.992.127Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.473.776 5.815.863 0 975.087 3.090.256 -139.318 52.085 0 -2.070 -436.986 0 0 25.877.954 1.124.232 3.684.642 42.515.521 263.380 42.778.901TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.473.776 5.815.863 0 975.087 3.090.256 -139.318 52.085 0 -2.070 -436.986 0 0 25.877.954 1.124.232 3.684.642 42.515.521 263.380 42.778.901Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -13.440 0 135 0 -19.764 -515.101 0 0 0 0 428.773 -119.397 5.137 -114.260Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 35.640 0 0 0 0 0 0 0 0 98.022 3.682.645 -3.684.642 131.665 4.174 135.839Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.897.194 -2.898.085 0 -891 891 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -891 0 -891 891 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.897.194 -2.897.194 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.473.776 5.815.863 0 1.010.727 3.076.816 -139.318 52.220 0 -21.834 -952.087 0 0 28.873.170 1.908.792 428.773 42.526.898 273.582 42.800.480Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER184.304.513 192.638.289 376.942.802 115.245.846 128.240.627 243.486.473GARANTİ VE KEFALETLER(1) 68.969.472 73.606.301 142.575.773 55.057.122 61.446.729 116.503.851Teminat Mektupları61.833.014 62.186.422 124.019.436 50.051.793 52.484.618 102.536.411Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.529.911 7.055.561 10.585.472 2.868.957 6.032.807 8.901.764Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler188.610 12.144.038 12.332.648 151.890 11.076.113 11.228.003Diğer Teminat Mektupları58.114.493 42.986.823 101.101.316 47.030.946 35.375.698 82.406.644Banka Kredileri10.976 7.171.246 7.182.222 185.902 6.309.693 6.495.595İthalat Kabul Kredileri0 180.544 180.544 0 161.040 161.040Diğer Banka Kabulleri10.976 6.990.702 7.001.678 185.902 6.148.653 6.334.555Akreditifler13.533 4.187.965 4.201.498 55.249 2.554.133 2.609.382Belgeli Akreditifler13.533 4.187.965 4.201.498 55.249 2.554.133 2.609.382Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden7.111.949 60.668 7.172.617 4.764.178 98.285 4.862.463Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER49.761.355 11.097.104 60.858.459 42.401.518 7.565.424 49.966.942Cayılamaz Taahhütler(1) 48.640.801 5.155.130 53.795.931 41.793.629 2.726.999 44.520.628Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.161.370 3.701.174 4.862.544 371.052 1.455.693 1.826.745Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri4.583.378 916.142 5.499.520 3.912.914 808.401 4.721.315Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.750.449 0 5.750.449 4.472.298 0 4.472.298İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri115.753 0 115.753 124.240 0 124.240Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri31.797.845 122.367 31.920.212 27.941.932 90.210 28.032.142Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri27.127 0 0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.204.879 415.447 5.620.326 4.948.441 372.695 5.321.136Cayılabilir Taahhütler1.120.554 5.941.974 7.062.528 607.889 4.838.425 5.446.314Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 2.783.714 2.783.714 0 2.210.353 2.210.353Diğer Cayılabilir Taahhütler1.120.554 3.158.260 4.278.814 607.889 2.628.072 3.235.961TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR65.573.686 107.934.884 173.508.570 17.787.206 59.228.474 77.015.680Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler65.573.686 107.934.884 173.508.570 17.787.206 59.228.474 77.015.680Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.859.594 3.698.869 5.558.463 203.727 2.589.660 2.793.387Vadeli Döviz Alım İşlemleri930.067 2.711.972 3.642.039 114.039 2.395.844 2.509.883Vadeli Döviz Satım İşlemleri929.527 986.897 1.916.424 89.688 193.816 283.504Para ve Faiz Swap İşlemleri61.070.329 92.703.720 153.774.049 17.149.875 47.388.846 64.538.721Swap Para Alım İşlemleri2.822 60.222.725 60.225.547 0 18.551.480 18.551.480Swap Para Satım İşlemleri60.427.507 3.974.341 64.401.848 15.739.875 4.681.336 20.421.211Swap Faiz Alım İşlemleri320.000 14.253.327 14.573.327 705.000 12.078.015 12.783.015Swap Faiz Satım İşlemleri320.000 14.253.327 14.573.327 705.000 12.078.015 12.783.015Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.622.308 5.059.415 7.681.723 433.604 3.440.442 3.874.046Para Alım Opsiyonları1.312.986 2.527.870 3.840.856 216.802 1.720.219 1.937.021Para Satım Opsiyonları1.309.322 2.531.545 3.840.867 216.802 1.720.223 1.937.025Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer21.455 6.472.880 6.494.335 0 5.809.526 5.809.526EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.607.658.557 564.614.933 2.172.273.490 1.497.151.707 500.356.330 1.997.508.037EMANET KIYMETLER657.357.143 64.124.031 721.481.174 631.841.811 61.211.567 693.053.378Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler125.582.357 2.946.687 128.529.044 127.376.877 2.619.679 129.996.556Tahsile Alınan Çekler29.313.025 41.897.927 71.210.952 21.031.738 44.640.396 65.672.134Tahsile Alınan Ticari Senetler446.699.584 12.625.284 459.324.868 427.050.907 9.156.674 436.207.581Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler890.539 1.123.221 2.013.760 2.319.655 1.143.741 3.463.396Emanet Kıymet Alanlar54.871.638 5.530.912 60.402.550 54.062.634 3.651.077 57.713.711REHİNLİ KIYMETLER950.301.414 500.490.902 1.450.792.316 865.309.896 439.144.763 1.304.454.659Menkul Kıymetler9.045.684 1.689.784 10.735.468 6.996.977 1.733.141 8.730.118Teminat Senetleri11.448.491 2.157.699 13.606.190 7.863.081 1.769.758 9.632.839Emtia25.813 0 25.813 25.813 0 25.813Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul723.300.843 388.046.816 1.111.347.659 650.415.346 338.008.605 988.423.951Diğer Rehinli Kıymetler169.184.161 67.981.915 237.166.076 169.327.906 56.874.541 226.202.447Rehinli Kıymet Alanlar37.296.422 40.614.688 77.911.110 30.680.773 40.758.718 71.439.491KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.791.963.070 757.253.222 2.549.216.292 1.612.397.553 628.596.957 2.240.994.510Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-8.687.303 -4.843.100Alınan Faizler49.031.070 31.999.522Ödenen Faizler-46.809.886 -22.092.191Alınan Temettüler3.861 4.593Alınan Ücret ve Komisyonlar3.668.725 2.812.870Elde Edilen Diğer Kazançlar2.991.498 778.799Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.593.883 1.271.342Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.272.240 -2.903.691Ödenen Vergiler-355.908 -1.033.140Diğer-15.538.306 -15.681.204Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim13.138.886 52.261.347Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-118.064 -363.362Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış16.873 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-20.611.108 -147.037.246Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-18.221.822 -5.228.702Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)11.919.875 8.768.415Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)67.213.340 141.332.359Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-842.014 519.545Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-26.218.194 54.270.338Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı4.451.583 47.418.247YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-7.544.299 -50.412.282İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-583.250 -148.506Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-751.446 -582.168Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.655.400 1.303.126Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.798.630 -58.483.802Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.217.637 10.103.365Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-16.230.519 -17.937.808Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar9.041.297 15.836.091Diğer-94.788 -502.580FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-7.994.436 1.256.398Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit10.570.874 13.587.998Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-18.400.611 -19.163.966İhraç Edilen Sermaye Araçları0 7.000.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-164.699 -167.634Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi5.711.518 5.965.099Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-5.375.634 4.227.462Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar43.121.553 24.462.797Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar37.745.919 28.690.259Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)433.910 3.032.617DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-548.170 -434.088Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.305 -2.838Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-14.525 -8.616Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 1.101Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları135 3.910Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.085 767Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-534.865 -431.250Yabancı Para Çevrim Farkları-19.764 9.363Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-646.198 -500.147Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler131.097 59.534TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-114.260 2.598.529Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)65.200.743 93.502.144 158.702.887 62.791.771 84.132.043 146.923.814Nakit ve Nakit Benzerleri8.121.651 71.016.058 79.137.709 8.916.830 59.391.599 68.308.429Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 7.774.850 68.234.779 76.009.629 8.396.106 56.588.336 64.984.442Bankalar(3) 365.353 2.781.552 3.146.905 287.479 2.803.592 3.091.071Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 252.997 0 252.997Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-18.552 -273 -18.825 -19.752 -329 -20.081Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 15.827.248 16.177 15.843.425 15.704.422 19.241 15.723.663Devlet Borçlanma Senetleri15.559.476 637 15.560.113 15.529.875 1.349 15.531.224Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler175.649 15.540 191.189 145.757 17.892 163.649Diğer Finansal Varlıklar92.123 0 92.123 28.790 0 28.790Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 41.232.334 20.675.251 61.907.585 38.164.766 22.379.674 60.544.440Devlet Borçlanma Senetleri40.613.070 20.439.844 61.052.914 37.528.538 22.192.136 59.720.674Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler44.744 235.407 280.151 44.745 187.538 232.283Diğer Finansal Varlıklar574.520 0 574.520 591.483 0 591.483Türev Finansal Varlıklar(2)(11) 19.510 1.794.658 1.814.168 5.753 2.341.529 2.347.282Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı19.510 1.794.658 1.814.168 5.753 2.341.529 2.347.282Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)423.647.051 140.898.958 564.546.009 401.555.604 129.174.012 530.729.616Krediler(5) 362.739.612 111.116.535 473.856.147 353.822.723 103.387.503 457.210.226Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 2.213.449 2.025.160 4.238.609 1.882.644 2.339.714 4.222.358Faktoring Alacakları1.270.528 115.875 1.386.403 1.810.629 44.496 1.855.125İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 70.720.372 28.160.649 98.881.021 60.843.380 23.961.309 84.804.689Devlet Borçlanma Senetleri70.669.850 28.160.649 98.830.499 60.792.861 23.961.309 84.754.170Diğer Finansal Varlıklar50.522 0 50.522 50.519 0 50.519Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-13.296.910 -519.261 -13.816.171 -16.803.772 -559.010 -17.362.782SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 2.509 0 2.509 1.441 0 1.441Satış Amaçlı2.509 0 2.509 1.441 0 1.441Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI90.464 778.701 869.165 83.121 681.339 764.460İştirakler (Net)(7) 90.464 778.701 869.165 83.121 681.339 764.460Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler23.909 778.701 802.610 16.566 681.339 697.905Konsolide Edilmeyenler66.555 0 66.555 66.555 0 66.555Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10.127.776 560.375 10.688.151 9.775.477 503.411 10.278.888MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)516.578 83.506 600.084 579.463 59.245 638.708Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer516.578 83.506 600.084 579.463 59.245 638.708YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 1.316.855 10.958 1.327.813 1.197.116 10.145 1.207.261CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 339.626 2.897 342.523ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(13) 106.591 5.350 111.941 37.353 4.748 42.101DİĞER AKTİFLER (Net)(15) 7.330.442 710.828 8.041.270 4.738.592 547.246 5.285.838VARLIKLAR TOPLAMI508.339.009 236.550.820 744.889.829 481.099.564 215.115.086 696.214.650YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 272.978.695 275.460.553 548.439.248 261.818.132 206.243.696 468.061.828ALINAN KREDİLER(3) 996.533 11.837.586 12.834.119 706.399 12.548.123 13.254.522PARA PİYASALARINA BORÇLAR74.369.196 2.103.316 76.472.512 103.487.981 1.114.631 104.602.612İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 8.283.412 0 8.283.412 6.692.145 7.553.277 14.245.422Bonolar4.757.485 0 4.757.485 3.655.382 0 3.655.382Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler2.215.510 0 2.215.510 1.958.530 0 1.958.530Tahviller1.310.417 0 1.310.417 1.078.233 7.553.277 8.631.510FONLAR8.429 0 8.429 3.617.303 0 3.617.303Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer8.429 0 8.429 3.617.303 0 3.617.303GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2)(7) 100 741.216 741.316 20.113 514.112 534.225Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı100 741.216 741.316 20.113 514.112 534.225Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ1.092 618 1.710 1.002 636 1.638KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(6) 828.897 129.578 958.475 768.088 125.686 893.774KARŞILIKLAR(8) 2.071.778 161.312 2.233.090 2.116.831 116.754 2.233.585Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.474.071 20.319 1.494.390 1.487.055 16.345 1.503.400Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 131.059 131.059 0 93.638 93.638Diğer Karşılıklar597.707 9.934 607.641 629.776 6.771 636.547CARİ VERGİ BORCU(9) 1.068.035 3.136 1.071.171 777.424 989 778.413ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(9) 0 2.152 2.152 331.752 2.152 333.904SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(11) 6.021.752 10.283.444 16.305.196 6.036.525 8.824.063 14.860.588Krediler0 10.283.444 10.283.444 0 8.824.063 8.824.063Diğer Borçlanma Araçları6.021.752 0 6.021.752 6.036.525 0 6.036.525DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5) 32.655.716 2.082.803 34.738.519 28.274.400 1.743.535 30.017.935ÖZKAYNAKLAR(12) 41.553.575 1.246.905 42.800.480 41.839.276 939.625 42.778.901Ödenmiş Sermaye2.473.776 0 2.473.776 2.473.776 0 2.473.776Sermaye Yedekleri6.728.355 98.235 6.826.590 6.708.624 82.326 6.790.950Hisse Senedi İhraç Primleri5.815.863 0 5.815.863 5.815.863 0 5.815.863Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri912.492 98.235 1.010.727 892.761 82.326 975.087Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.985.465 4.253 2.989.718 2.998.743 4.280 3.003.023Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-939.408 -34.513 -973.921 -220.937 -218.119 -439.056Kar Yedekleri28.006.515 866.655 28.873.170 25.276.429 601.525 25.877.954Yasal Yedekler2.657.665 133.811 2.791.476 2.498.334 33.826 2.532.160Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler25.301.669 168.943 25.470.612 22.730.914 104.574 22.835.488Diğer Kar Yedekleri47.181 563.901 611.082 47.181 463.125 510.306Kar veya Zarar2.033.669 303.896 2.337.565 4.347.012 461.862 4.808.874Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.689.647 219.145 1.908.792 796.482 327.750 1.124.232Dönem Net Kâr veya Zararı344.022 84.751 428.773 3.550.530 134.112 3.684.642Azınlık Payları265.203 8.379 273.582 255.629 7.751 263.380YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI440.837.210 304.052.619 744.889.829 456.487.371 239.727.279 696.214.650Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 54.299.690 38.929.727 20.513.603 14.481.062Kredilerden Alınan Faizler38.227.846 27.944.752 14.310.739 10.118.593Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler2.499 1.053 887 273Bankalardan Alınan Faizler902.984 145.987 366.673 78.373Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler80.668 18.432 21.133 7.731Menkul Değerlerden Alınan Faizler14.420.345 10.252.387 5.580.733 4.086.323Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar18.629 18.038 7.192 9.971Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar4.916.329 3.056.952 1.923.002 1.397.182İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler9.485.387 7.177.397 3.650.539 2.679.170Finansal Kiralama Faiz Gelirleri308.985 274.904 110.297 104.872Diğer Faiz Gelirleri356.363 292.212 123.141 84.897FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -48.438.912 -22.087.179 -16.032.058 -8.698.738Mevduata Verilen Faizler-32.299.474 -14.260.130 -11.081.338 -5.469.616Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-257.293 -337.830 -89.416 -115.729Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-13.364.261 -5.082.022 -4.079.441 -2.288.527İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.084.372 -1.874.552 -656.609 -660.489Kiralama Faiz Giderleri-78.536 -59.297 -26.222 -18.139Diğer Faiz Giderleri-354.976 -473.348 -99.032 -146.238NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ5.860.778 16.842.548 4.481.545 5.782.324NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.105.116 2.124.988 1.216.499 791.810Alınan Ücret ve Komisyonlar4.271.524 2.812.870 1.670.985 1.072.082Gayri Nakdi Kredilerden925.583 685.937 371.238 279.663Diğer(11) 3.345.941 2.126.933 1.299.747 792.419Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.166.408 -687.882 -454.486 -280.272Gayri Nakdi Kredilere-4.577 -1.973 -1.708 -566Diğer(11) -1.161.831 -685.909 -452.778 -279.706TEMETTÜ GELİRLERİ3.861 4.593 1.425 271TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -5.520.229 -5.555.510 -2.723.189 -3.169.329Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)44.310 89.482 10.919 9.322Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)664.010 3.491.776 -1.704.716 1.784.434Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-6.228.549 -9.136.768 -1.029.392 -4.963.085DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 5.919.722 1.374.128 614.087 441.928FAALİYET BRÜT KÂRI9.369.248 14.790.747 3.590.367 3.847.004BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -1.833.740 -5.904.220 -757.351 -1.580.497DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -4.585 -26.555 -426 205.265PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.228.583 -2.869.001 -1.195.254 -888.037DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -4.056.429 -3.345.187 -1.392.204 -1.160.740NET FAALİYET KARI (ZARARI)245.911 2.645.784 245.132 422.995BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)30.973 14.424 13.737 9.346NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 276.884 2.660.208 258.869 432.341SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) 157.026 -566.361 -35.054 35.031Cari Vergi Karşılığı-112.384 -294.774 -25.022 877.545Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.514.612 -1.119.938 9.660 -732.683Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.784.022 848.351 -19.692 -109.831SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 433.910 2.093.847 223.815 467.372DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 1.481.462 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 613.933 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 867.529 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 -494.089 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 -494.089 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 0 987.373 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) 0 -48.603 0 0Cari Vergi Karşılığı0 -48.981 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 378 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 0 938.770 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 433.910 3.032.617 223.815 467.372Grubun Karı (Zararı)428.773 3.026.738 222.240 468.327Azınlık Payları Karı (Zararı)5.137 5.879 1.575 -955Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 0,17332733 1,64536305 0,08983837 0,18931666http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977107BIST