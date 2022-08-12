***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
12.08.2022 18:14
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.473.776 5.776.224 0 1.133.837 1.575.375 -139.086 4.396.451 0 -2.070 -305.981 0 0 25.421.933 0 2.600.045 42.930.504 0 42.930.504
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.473.776 5.776.224 0 1.133.837 1.575.375 -139.086 4.396.451 0 -2.070 -305.981 0 0 25.421.933 0 2.600.045 42.930.504 0 42.930.504
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -9.764 0 -421.906 0 1.422 -641.167 0 0 0 0 122.977 -948.438 0 -948.438
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 94.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 94.466 0 94.466
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.473.776 5.776.224 0 1.228.303 1.565.611 -139.086 3.974.545 0 -648 -947.148 0 0 28.021.978 0 122.977 42.076.532 0 42.076.532
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.473.776 5.776.224 0 1.481.519 1.948.954 -471.746 4.683.914 0 -136.454 -1.785.539 0 0 28.021.978 0 1.507.729 43.500.355 0 43.500.355
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.473.776 5.776.224 0 1.481.519 1.948.954 -471.746 4.683.914 0 -136.454 -1.785.539 0 0 28.021.978 0 1.507.729 43.500.355 0 43.500.355
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -197.995 29.484 500.941 0 166.924 5.228.507 0 0 0 0 4.600.289 10.328.150 0 10.328.150
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.495.345 10.904.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.400.000 0 13.400.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -103.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.507.729 -1.507.729 -103.007 0 -103.007
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.507.729 -1.507.729 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.507.729 -1.507.729 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.969.121 16.680.879 0 1.378.512 1.750.959 -442.262 5.184.855 0 30.470 3.442.968 0 0 29.529.707 0 4.600.289 67.125.498 0 67.125.498
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
239.325.116 355.238.509 594.563.625 177.195.784 263.127.030 440.322.814
GARANTİ VE KEFALETLER
1 131.315.211 124.038.583 255.353.794 82.028.060 108.912.740 190.940.800
Teminat Mektupları
110.228.155 102.935.323 213.163.478 71.425.233 91.526.108 162.951.341
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
4.873.956 11.631.908 16.505.864 4.022.784 9.819.863 13.842.647
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
260.043 22.500.759 22.760.802 188.413 18.874.330 19.062.743
Diğer Teminat Mektupları
105.094.156 68.802.656 173.896.812 67.214.036 62.831.915 130.045.951
Banka Kredileri
6.896.542 13.318.182 20.214.724 1.079.481 10.501.763 11.581.244
İthalat Kabul Kredileri
0 487.584 487.584 0 272.303 272.303
Diğer Banka Kabulleri
6.896.542 12.830.598 19.727.140 1.079.481 10.229.460 11.308.941
Akreditifler
15.888 7.753.372 7.769.260 22.275 6.842.406 6.864.681
Belgeli Akreditifler
15.888 7.753.372 7.769.260 22.275 6.864.681
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
14.174.626 31.706 14.206.332 9.501.071 42.463 9.543.534
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
49.912.180 10.914.299 60.826.479 38.457.173 10.799.643 49.256.816
Cayılamaz Taahhütler
1 47.254.830 6.050.640 53.305.470 37.152.475 6.988.133 44.140.608
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.116.970 4.752.480 5.869.450 3.206.791 5.837.543 9.044.334
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
8.762.552 1.298.160 10.060.712 5.086.550 1.150.590 6.237.140
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3 8.537.002 0 8.537.002 6.146.359 0 6.146.359
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
101.909 0 101.909 106.220 0 106.220
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
22.697.983 0 22.697.983 17.272.727 0 17.272.727
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
23.342 0 23.342 27.584 0 27.584
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
6.015.072 0 6.015.072 5.306.244 0 5.306.244
Cayılabilir Taahhütler
2.657.350 4.863.659 7.521.009 1.304.698 3.811.510 5.116.208
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
2.657.350 4.863.659 7.521.009 1.304.698 3.811.510 5.116.208
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 58.097.725 220.285.627 278.383.352 56.710.551 143.414.647 200.125.198
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
58.097.725 220.285.627 278.383.352 56.710.551 143.414.647 200.125.198
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.065.373 15.224.154 16.289.527 1.524.482 14.931.282 16.455.764
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
901.730 10.802.765 11.704.495 770.538 9.871.952 10.642.490
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
163.643 4.421.389 4.585.032 753.944 5.059.330 5.813.274
Para ve Faiz Swap İşlemleri
48.792.723 163.403.951 212.196.674 54.300.111 93.946.423 148.246.534
Swap Para Alım İşlemleri
0 66.372.163 66.372.163 0 44.940.478 44.940.478
Swap Para Satım İşlemleri
48.472.723 44.453.633 92.926.356 53.790.111 5.539.715 59.329.826
Swap Faiz Alım İşlemleri
160.000 26.289.078 26.449.078 255.000 21.733.115 21.988.115
Swap Faiz Satım İşlemleri
160.000 26.289.077 26.449.077 255.000 21.733.115 21.988.115
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
7.514.930 8.765.130 16.280.060 885.958 3.591.388 4.477.346
Para Alım Opsiyonları
3.759.261 4.380.757 8.140.018 442.917 1.795.760 2.238.677
Para Satım Opsiyonları
3.755.669 4.384.373 8.140.042 443.041 1.795.628 2.238.669
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
724.699 581.000 1.305.699 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 581.000 581.000 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
724.699 0 724.699 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 32.311.392 32.311.392 0 30.945.554 30.945.554
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.349.803.382 1.046.007.301 3.395.810.683 1.734.577.963 846.016.382 2.580.594.345
EMANET KIYMETLER
923.516.405 126.950.615 1.050.467.020 709.088.827 95.722.399 804.811.226
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
149.893.719 8.616.110 158.509.829 134.858.276 5.684.265 140.542.541
Tahsile Alınan Çekler
50.291.190 79.780.853 130.072.043 34.365.778 63.365.000 97.730.778
Tahsile Alınan Ticari Senetler
675.192.363 22.306.071 697.498.434 494.216.428 19.065.722 513.282.150
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.029.370 1.997.520 3.026.890 870.946 1.702.098 2.573.044
Emanet Kıymet Alanlar
47.109.763 14.250.061 61.359.824 44.777.399 5.905.314 50.682.713
REHİNLİ KIYMETLER
1.426.286.977 919.056.686 2.345.343.663 1.025.489.136 750.293.983 1.775.783.119
Menkul Kıymetler
9.744.472 1.863.994 11.608.466 8.458.409 2.277.338 10.735.747
Teminat Senetleri
25.183.111 3.425.530 28.608.641 15.652.676 3.014.547 18.667.223
Emtia
25.813 0 25.813 25.812 0 25.812
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.053.722.481 665.163.906 1.718.886.387 778.975.982 570.877.545 1.349.853.527
Diğer Rehinli Kıymetler
226.394.306 165.966.581 392.360.887 171.863.800 112.178.608 284.042.408
Rehinli Kıymet Alanlar
111.216.794 82.636.675 193.853.469 50.512.457 61.945.945 112.458.402
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.589.128.498 1.401.245.810 3.990.374.308 1.911.773.747 1.109.143.412 3.020.917.159
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
7.356.380 -7.469.981
Alınan Faizler
49.371.411 28.924.394
Ödenen Faizler
-31.622.789 -30.524.232
Alınan Temettüler
380.564 148.886
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.166.380 1.878.976
Elde Edilen Diğer Kazançlar
741.792 2.489.645
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.816.754 964.044
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.173.055 -1.906.907
Ödenen Vergiler
-5.871.397 -232.125
Diğer
-9.453.280 -9.212.662
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
13.094.865 8.026.264
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
28.199 -40.661
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-108.416.290 -16.050.289
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.367.688 -10.509.897
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
20.433.314 2.134.822
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
61.666.441 46.595.481
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-628.593 -485.092
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
47.379.482 -13.618.100
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
20.451.245 556.283
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-38.483.311 -3.562.447
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-796.547 -555.961
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-625.222 -158.648
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.913.624 1.029.516
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-13.871.155 -2.387.005
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.396.151 3.444.831
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-33.647.224 -10.277.905
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5.210.664 5.367.106
Diğer
-63.602 -24.381
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
11.365.880 -3.782.880
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16.051.830 10.192.650
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-17.919.230 -13.837.057
İhraç Edilen Sermaye Araçları
13.400.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-166.720 -138.473
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
8.808.832 5.151.226
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.142.646 -1.637.818
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
62.119.451 42.081.012
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
64.262.097 40.443.194
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.600.289 122.977
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
5.727.861 -1.071.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
332.430 -431.670
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-164.408 -10.849
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
500.941 -421.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.103 1.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.395.431 -639.745
Yabancı Para Çevrim Farkları
166.924 1.422
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
6.887.075 -800.615
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.658.568 159.448
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.328.150 -948.438
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
99.850.338 143.796.880 243.647.218 87.048.030 139.311.735 226.359.765
Nakit ve Nakit Benzerleri
22.707.629 108.465.326 131.172.955 19.823.744 107.100.482 126.924.226
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 22.124.064 99.938.779 122.062.843 19.513.681 103.910.654 123.424.335
Bankalar
3 620.743 8.526.547 9.147.290 344.437 3.189.828 3.534.265
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-37.178 0 -37.178 -34.374 0 -34.374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 25.107.059 752 25.107.811 25.137.951 725 25.138.676
Devlet Borçlanma Senetleri
24.871.748 752 24.872.500 24.869.639 725 24.870.364
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
145.601 0 145.601 145.601 0 145.601
Diğer Finansal Varlıklar
89.710 0 89.710 122.711 0 122.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 52.035.650 32.913.897 84.949.547 39.347.469 25.960.864 65.308.333
Devlet Borçlanma Senetleri
51.213.838 32.534.831 83.748.669 38.593.800 25.623.561 64.217.361
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
295.756 379.066 674.822 228.886 337.303 566.189
Diğer Finansal Varlıklar
526.056 0 526.056 524.783 0 524.783
Türev Finansal Varlıklar
2-11 0 2.416.905 2.416.905 2.738.866 6.249.664 8.988.530
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 2.416.905 2.416.905 2.738.866 6.249.664 8.988.530
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
583.566.280 229.094.227 812.660.507 446.255.471 203.806.331 650.061.802
Krediler
5 497.127.088 164.071.280 661.198.368 390.846.238 148.741.790 539.588.028
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 116.908.871 65.022.947 181.931.818 77.789.153 55.064.541 132.853.694
Devlet Borçlanma Senetleri
116.803.875 65.022.947 181.826.822 77.738.630 55.064.541 132.803.171
Diğer Finansal Varlıklar
104.996 0 104.996 50.523 0 50.523
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-30.469.679 0 -30.469.679 -22.379.920 0 -22.379.920
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
14 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.238.714 6.528.558 10.767.272 3.158.133 5.804.528 8.962.661
İştirakler (Net)
7 152.016 1.375.258 1.527.274 78.073 0 0
Konsolide Edilmeyenler
152.016 1.375.258 1.527.274 78.073 1.218.924 1.296.997
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8 4.086.698 5.153.300 9.239.998 3.080.060 4.585.604 7.665.664
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
4.081.103 5.153.300 9.234.403 3.080.060 4.585.604 7.665.664
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.595 0 5.595 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7.977.975 535 7.978.510 8.317.159 378 8.317.537
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
499.383 0 499.383 513.936 0 513.936
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
499.383 0 499.383 513.936 0 513.936
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
12 359.791 0 359.791 359.752 0 359.752
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 2.653.035 0 2.653.035 157.394 0 157.394
DİĞER AKTİFLER (Net)
15 10.383.719 957.245 11.340.964 6.268.677 215.069 6.483.746
VARLIKLAR TOPLAMI
709.529.235 380.377.445 1.089.906.680 552.078.552 349.138.041 901.216.593
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
1 361.968.811 385.104.613 747.073.424 259.839.714 366.064.757 625.904.471
ALINAN KREDİLER
3 360.593 13.187.109 13.547.702 498.522 13.046.818 13.545.340
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
166.079.430 4.654.426 170.733.856 136.525.331 2.644.672 139.170.003
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 4.124.834 0 4.124.834 6.413.302 0 6.413.302
Bonolar
2.196.977 0 2.196.977 4.694.698 0 4.694.698
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
1.010.911 0 1.010.911 1.011.622 0 1.011.622
Tahviller
916.946 0 916.946 706.982 0 706.982
FONLAR
13.892 0 13.892 138.541 0 138.541
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
13.892 0 13.892 138.541 0 138.541
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2-7 743.817 2.268.301 3.012.118 18.187 2.452.064 2.470.251
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
743.817 2.268.301 3.012.118 18.187 2.452.064 2.470.251
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6 969.498 1.695 971.193 854.471 12.112 866.583
KARŞILIKLAR
8 4.387.142 0 4.387.142 3.408.469 0 3.408.469
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.480.024 0 2.480.024 2.246.923 0 2.246.923
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.907.118 0 1.907.118 1.161.546 0 1.161.546
CARİ VERGİ BORCU
9 1.635.435 75 1.635.510 859.868 30 859.898
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
11 6.044.289 17.990.280 24.034.569 6.051.459 15.591.893 21.643.352
Krediler
0 17.990.280 17.990.280 0 15.591.893 15.591.893
Diğer Borçlanma Araçları
6.044.289 0 6.044.289 6.051.459 0 6.051.459
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5 49.744.684 3.502.258 53.246.942 41.129.481 2.166.547 43.296.028
ÖZKAYNAKLAR
12 65.952.170 1.173.328 67.125.498 42.044.998 1.455.357 43.500.355
Ödenmiş Sermaye
4.969.121 0 4.969.121 2.473.776 0 2.473.776
Sermaye Yedekleri
17.730.400 328.991 18.059.391 6.963.056 294.687 7.257.743
Hisse Senedi İhraç Primleri
16.680.879 0 16.680.879 5.776.224 0 5.776.224
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.049.521 328.991 1.378.512 1.186.832 294.687 1.481.519
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.979.341 1.514.211 6.493.552 4.810.662 1.350.460 6.161.122
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.143.312 -669.874 3.473.438 -1.732.203 -189.790 -1.921.993
Kar Yedekleri
29.529.707 0 29.529.707 28.021.978 0 28.021.978
Yasal Yedekler
2.624.149 0 2.624.149 2.548.763 0 2.548.763
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
26.858.377 0 26.858.377 25.426.034 0 25.426.034
Diğer Kar Yedekleri
47.181 0 47.181 47.181 0 47.181
Kar veya Zarar
4.600.289 0 4.600.289 1.507.729 0 1.507.729
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.600.289 0 4.600.289 1.507.729 0 1.507.729
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
662.024.595 427.882.085 1.089.906.680 497.782.343 403.434.250 901.216.593
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
1 58.041.115 32.546.857 31.619.125 17.481.984
Kredilerden Alınan Faizler
36.286.294 23.762.836 19.409.883 12.477.839
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.398 1.456 737 785
Bankalardan Alınan Faizler
376.938 530.475 102.274 328.262
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
21.151.625 8.184.248 11.966.002 4.635.947
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.651 4.214 2.710 2.791
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
5.262.309 2.969.967 2.874.735 1.660.345
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
15.882.665 5.210.067 9.088.557 2.972.811
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
224.860 67.842 140.229 39.151
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -36.586.193 -32.187.128 -19.231.037 -16.914.968
Mevduata Verilen Faizler
-25.612.023 -21.190.492 -13.560.068 -11.123.228
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-147.555 -93.582 -79.238 -48.108
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-8.680.616 -9.184.425 -4.546.863 -4.858.224
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.793.226 -1.412.997 -890.873 -743.981
Kiralama Faiz Giderleri
-68.302 -50.404 -34.764 -27.682
Diğer Faiz Giderleri
-284.471 -255.228 -119.231 -113.745
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
21.454.922 359.729 12.388.088 567.016
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.276.504 1.693.636 1.842.977 969.518
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.583.841 2.351.809 2.591.111 1.309.710
Gayri Nakdi Kredilerden
1.013.934 541.637 544.781 282.011
Diğer
11 3.569.907 1.810.172 2.046.330 1.027.699
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.307.337 -658.173 -748.134 -340.192
Gayri Nakdi Kredilere
-61 -93 0 -71
Diğer
11 -1.307.276 -658.080 -748.134 -340.121
TEMETTÜ GELİRLERİ
380.564 148.886 380.564 9.833
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 -2.558.682 -2.191.227 -1.543.182 -1.657.569
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
29.203 25.482 21.262 2.494
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.541.193 2.355.695 1.626.808 710.083
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-5.129.078 -4.572.404 -3.191.252 -2.370.146
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 1.580.402 5.131.510 1.015.120 1.770.324
FAALİYET BRÜT KÂRI
24.133.710 5.142.534 14.083.567 1.659.122
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -10.229.372 -986.281 -7.474.685 259.554
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5 -306.952 0 -12.121 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.136.107 -1.879.683 -1.703.118 -832.201
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -3.829.993 -2.405.758 -2.077.441 -1.253.780
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.631.286 -129.188 2.816.202 -167.305
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7 6.631.286 -129.188 2.816.202 -167.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -2.030.997 252.165 -241.134 231.247
Cari Vergi Karşılığı
-6.189.309 -9.158 -220.362 -5.425
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-4.853.103 -1.521.634 -934.580 -245.588
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9.011.415 1.782.957 913.808 482.260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9 4.600.289 122.977 2.575.068 63.942
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
10 4.600.289 122.977 2.575.068 63.942
Grubun Karı (Zararı)
4.600.289 122.977 2.575.068 63.942
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 1,15686956 0,04971226 0,51821399 0,02584826
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055140
BIST