***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.473.776 5.776.224 0 1.133.837 1.575.375 -139.086 4.396.451 0 -2.070 -305.981 0 0 25.421.933 0 2.600.045 42.930.504 0 42.930.504TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.473.776 5.776.224 0 1.133.837 1.575.375 -139.086 4.396.451 0 -2.070 -305.981 0 0 25.421.933 0 2.600.045 42.930.504 0 42.930.504Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -9.764 0 -421.906 0 1.422 -641.167 0 0 0 0 122.977 -948.438 0 -948.438Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 94.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 94.466 0 94.466Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.473.776 5.776.224 0 1.228.303 1.565.611 -139.086 3.974.545 0 -648 -947.148 0 0 28.021.978 0 122.977 42.076.532 0 42.076.532Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.473.776 5.776.224 0 1.481.519 1.948.954 -471.746 4.683.914 0 -136.454 -1.785.539 0 0 28.021.978 0 1.507.729 43.500.355 0 43.500.355TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.473.776 5.776.224 0 1.481.519 1.948.954 -471.746 4.683.914 0 -136.454 -1.785.539 0 0 28.021.978 0 1.507.729 43.500.355 0 43.500.355Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -197.995 29.484 500.941 0 166.924 5.228.507 0 0 0 0 4.600.289 10.328.150 0 10.328.150Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.495.345 10.904.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.400.000 0 13.400.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -103.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.507.729 -1.507.729 -103.007 0 -103.007Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.507.729 -1.507.729 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.507.729 -1.507.729 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.969.121 16.680.879 0 1.378.512 1.750.959 -442.262 5.184.855 0 30.470 3.442.968 0 0 29.529.707 0 4.600.289 67.125.498 0 67.125.498Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER239.325.116 355.238.509 594.563.625 177.195.784 263.127.030 440.322.814GARANTİ VE KEFALETLER1 131.315.211 124.038.583 255.353.794 82.028.060 108.912.740 190.940.800Teminat Mektupları110.228.155 102.935.323 213.163.478 71.425.233 91.526.108 162.951.341Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler4.873.956 11.631.908 16.505.864 4.022.784 9.819.863 13.842.647Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler260.043 22.500.759 22.760.802 188.413 18.874.330 19.062.743Diğer Teminat Mektupları105.094.156 68.802.656 173.896.812 67.214.036 62.831.915 130.045.951Banka Kredileri6.896.542 13.318.182 20.214.724 1.079.481 10.501.763 11.581.244İthalat Kabul Kredileri0 487.584 487.584 0 272.303 272.303Diğer Banka Kabulleri6.896.542 12.830.598 19.727.140 1.079.481 10.229.460 11.308.941Akreditifler15.888 7.753.372 7.769.260 22.275 6.842.406 6.864.681Belgeli Akreditifler15.888 7.753.372 7.769.260 22.275 6.864.681Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden14.174.626 31.706 14.206.332 9.501.071 42.463 9.543.534Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER49.912.180 10.914.299 60.826.479 38.457.173 10.799.643 49.256.816Cayılamaz Taahhütler1 47.254.830 6.050.640 53.305.470 37.152.475 6.988.133 44.140.608Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.116.970 4.752.480 5.869.450 3.206.791 5.837.543 9.044.334Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri8.762.552 1.298.160 10.060.712 5.086.550 1.150.590 6.237.140Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3 8.537.002 0 8.537.002 6.146.359 0 6.146.359İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri101.909 0 101.909 106.220 0 106.220Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri22.697.983 0 22.697.983 17.272.727 0 17.272.727Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri23.342 0 23.342 27.584 0 27.584Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler6.015.072 0 6.015.072 5.306.244 0 5.306.244Cayılabilir Taahhütler2.657.350 4.863.659 7.521.009 1.304.698 3.811.510 5.116.208Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler2.657.350 4.863.659 7.521.009 1.304.698 3.811.510 5.116.208TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2 58.097.725 220.285.627 278.383.352 56.710.551 143.414.647 200.125.198Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler58.097.725 220.285.627 278.383.352 56.710.551 143.414.647 200.125.198Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.065.373 15.224.154 16.289.527 1.524.482 14.931.282 16.455.764Vadeli Döviz Alım İşlemleri901.730 10.802.765 11.704.495 770.538 9.871.952 10.642.490Vadeli Döviz Satım İşlemleri163.643 4.421.389 4.585.032 753.944 5.059.330 5.813.274Para ve Faiz Swap İşlemleri48.792.723 163.403.951 212.196.674 54.300.111 93.946.423 148.246.534Swap Para Alım İşlemleri0 66.372.163 66.372.163 0 44.940.478 44.940.478Swap Para Satım İşlemleri48.472.723 44.453.633 92.926.356 53.790.111 5.539.715 59.329.826Swap Faiz Alım İşlemleri160.000 26.289.078 26.449.078 255.000 21.733.115 21.988.115Swap Faiz Satım İşlemleri160.000 26.289.077 26.449.077 255.000 21.733.115 21.988.115Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları7.514.930 8.765.130 16.280.060 885.958 3.591.388 4.477.346Para Alım Opsiyonları3.759.261 4.380.757 8.140.018 442.917 1.795.760 2.238.677Para Satım Opsiyonları3.755.669 4.384.373 8.140.042 443.041 1.795.628 2.238.669Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri724.699 581.000 1.305.699 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 581.000 581.000 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri724.699 0 724.699 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 32.311.392 32.311.392 0 30.945.554 30.945.554EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.349.803.382 1.046.007.301 3.395.810.683 1.734.577.963 846.016.382 2.580.594.345EMANET KIYMETLER923.516.405 126.950.615 1.050.467.020 709.088.827 95.722.399 804.811.226Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler149.893.719 8.616.110 158.509.829 134.858.276 5.684.265 140.542.541Tahsile Alınan Çekler50.291.190 79.780.853 130.072.043 34.365.778 63.365.000 97.730.778Tahsile Alınan Ticari Senetler675.192.363 22.306.071 697.498.434 494.216.428 19.065.722 513.282.150Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.029.370 1.997.520 3.026.890 870.946 1.702.098 2.573.044Emanet Kıymet Alanlar47.109.763 14.250.061 61.359.824 44.777.399 5.905.314 50.682.713REHİNLİ KIYMETLER1.426.286.977 919.056.686 2.345.343.663 1.025.489.136 750.293.983 1.775.783.119Menkul Kıymetler9.744.472 1.863.994 11.608.466 8.458.409 2.277.338 10.735.747Teminat Senetleri25.183.111 3.425.530 28.608.641 15.652.676 3.014.547 18.667.223Emtia25.813 0 25.813 25.812 0 25.812Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.053.722.481 665.163.906 1.718.886.387 778.975.982 570.877.545 1.349.853.527Diğer Rehinli Kıymetler226.394.306 165.966.581 392.360.887 171.863.800 112.178.608 284.042.408Rehinli Kıymet Alanlar111.216.794 82.636.675 193.853.469 50.512.457 61.945.945 112.458.402KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.589.128.498 1.401.245.810 3.990.374.308 1.911.773.747 1.109.143.412 3.020.917.159Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı7.356.380 -7.469.981Alınan Faizler49.371.411 28.924.394Ödenen Faizler-31.622.789 -30.524.232Alınan Temettüler380.564 148.886Alınan Ücret ve Komisyonlar5.166.380 1.878.976Elde Edilen Diğer Kazançlar741.792 2.489.645Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.816.754 964.044Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.173.055 -1.906.907Ödenen Vergiler-5.871.397 -232.125Diğer-9.453.280 -9.212.662Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim13.094.865 8.026.264Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış28.199 -40.661Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-108.416.290 -16.050.289Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-7.367.688 -10.509.897Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)20.433.314 2.134.822Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)61.666.441 46.595.481Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-628.593 -485.092Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)47.379.482 -13.618.100Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı20.451.245 556.283YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-38.483.311 -3.562.447İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-796.547 -555.961Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-625.222 -158.648Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.913.624 1.029.516Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-13.871.155 -2.387.005Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.396.151 3.444.831Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-33.647.224 -10.277.905Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar5.210.664 5.367.106Diğer-63.602 -24.381FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit11.365.880 -3.782.880Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16.051.830 10.192.650Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-17.919.230 -13.837.057İhraç Edilen Sermaye Araçları13.400.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-166.720 -138.473Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi8.808.832 5.151.226Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.142.646 -1.637.818Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar62.119.451 42.081.012Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar64.262.097 40.443.194Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)4.600.289 122.977DİĞER KAPSAMLI GELİRLER5.727.861 -1.071.415Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar332.430 -431.670Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-164.408 -10.849Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları500.941 -421.906Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.103 1.085Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar5.395.431 -639.745Yabancı Para Çevrim Farkları166.924 1.422Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri6.887.075 -800.615Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.658.568 159.448TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.328.150 -948.438Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)99.850.338 143.796.880 243.647.218 87.048.030 139.311.735 226.359.765Nakit ve Nakit Benzerleri22.707.629 108.465.326 131.172.955 19.823.744 107.100.482 126.924.226Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 22.124.064 99.938.779 122.062.843 19.513.681 103.910.654 123.424.335Bankalar3 620.743 8.526.547 9.147.290 344.437 3.189.828 3.534.265Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-37.178 0 -37.178 -34.374 0 -34.374Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2 25.107.059 752 25.107.811 25.137.951 725 25.138.676Devlet Borçlanma Senetleri24.871.748 752 24.872.500 24.869.639 725 24.870.364Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler145.601 0 145.601 145.601 0 145.601Diğer Finansal Varlıklar89.710 0 89.710 122.711 0 122.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 52.035.650 32.913.897 84.949.547 39.347.469 25.960.864 65.308.333Devlet Borçlanma Senetleri51.213.838 32.534.831 83.748.669 38.593.800 25.623.561 64.217.361Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler295.756 379.066 674.822 228.886 337.303 566.189Diğer Finansal Varlıklar526.056 0 526.056 524.783 0 524.783Türev Finansal Varlıklar2-11 0 2.416.905 2.416.905 2.738.866 6.249.664 8.988.530Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 2.416.905 2.416.905 2.738.866 6.249.664 8.988.530Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)583.566.280 229.094.227 812.660.507 446.255.471 203.806.331 650.061.802Krediler5 497.127.088 164.071.280 661.198.368 390.846.238 148.741.790 539.588.028Kiralama İşlemlerinden Alacaklar10 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 116.908.871 65.022.947 181.931.818 77.789.153 55.064.541 132.853.694Devlet Borçlanma Senetleri116.803.875 65.022.947 181.826.822 77.738.630 55.064.541 132.803.171Diğer Finansal Varlıklar104.996 0 104.996 50.523 0 50.523Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-30.469.679 0 -30.469.679 -22.379.920 0 -22.379.920SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)14 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI4.238.714 6.528.558 10.767.272 3.158.133 5.804.528 8.962.661İştirakler (Net)7 152.016 1.375.258 1.527.274 78.073 0 0Konsolide Edilmeyenler152.016 1.375.258 1.527.274 78.073 1.218.924 1.296.997Bağlı Ortaklıklar (Net)8 4.086.698 5.153.300 9.239.998 3.080.060 4.585.604 7.665.664Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar4.081.103 5.153.300 9.234.403 3.080.060 4.585.604 7.665.664Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar5.595 0 5.595 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7.977.975 535 7.978.510 8.317.159 378 8.317.537MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)499.383 0 499.383 513.936 0 513.936Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer499.383 0 499.383 513.936 0 513.936YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)12 359.791 0 359.791 359.752 0 359.752CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI13 2.653.035 0 2.653.035 157.394 0 157.394DİĞER AKTİFLER (Net)15 10.383.719 957.245 11.340.964 6.268.677 215.069 6.483.746VARLIKLAR TOPLAMI709.529.235 380.377.445 1.089.906.680 552.078.552 349.138.041 901.216.593YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT1 361.968.811 385.104.613 747.073.424 259.839.714 366.064.757 625.904.471ALINAN KREDİLER3 360.593 13.187.109 13.547.702 498.522 13.046.818 13.545.340PARA PİYASALARINA BORÇLAR166.079.430 4.654.426 170.733.856 136.525.331 2.644.672 139.170.003İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)4 4.124.834 0 4.124.834 6.413.302 0 6.413.302Bonolar2.196.977 0 2.196.977 4.694.698 0 4.694.698Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler1.010.911 0 1.010.911 1.011.622 0 1.011.622Tahviller916.946 0 916.946 706.982 0 706.982FONLAR13.892 0 13.892 138.541 0 138.541Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer13.892 0 13.892 138.541 0 138.541GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2-7 743.817 2.268.301 3.012.118 18.187 2.452.064 2.470.251Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı743.817 2.268.301 3.012.118 18.187 2.452.064 2.470.251Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)6 969.498 1.695 971.193 854.471 12.112 866.583KARŞILIKLAR8 4.387.142 0 4.387.142 3.408.469 0 3.408.469Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.480.024 0 2.480.024 2.246.923 0 2.246.923Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.907.118 0 1.907.118 1.161.546 0 1.161.546CARİ VERGİ BORCU9 1.635.435 75 1.635.510 859.868 30 859.898ERTELENMİŞ VERGİ BORCU9 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)10 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI11 6.044.289 17.990.280 24.034.569 6.051.459 15.591.893 21.643.352Krediler0 17.990.280 17.990.280 0 15.591.893 15.591.893Diğer Borçlanma Araçları6.044.289 0 6.044.289 6.051.459 0 6.051.459DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5 49.744.684 3.502.258 53.246.942 41.129.481 2.166.547 43.296.028ÖZKAYNAKLAR12 65.952.170 1.173.328 67.125.498 42.044.998 1.455.357 43.500.355Ödenmiş Sermaye4.969.121 0 4.969.121 2.473.776 0 2.473.776Sermaye Yedekleri17.730.400 328.991 18.059.391 6.963.056 294.687 7.257.743Hisse Senedi İhraç Primleri16.680.879 0 16.680.879 5.776.224 0 5.776.224Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.049.521 328.991 1.378.512 1.186.832 294.687 1.481.519Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.979.341 1.514.211 6.493.552 4.810.662 1.350.460 6.161.122Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.143.312 -669.874 3.473.438 -1.732.203 -189.790 -1.921.993Kar Yedekleri29.529.707 0 29.529.707 28.021.978 0 28.021.978Yasal Yedekler2.624.149 0 2.624.149 2.548.763 0 2.548.763Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler26.858.377 0 26.858.377 25.426.034 0 25.426.034Diğer Kar Yedekleri47.181 0 47.181 47.181 0 47.181Kar veya Zarar4.600.289 0 4.600.289 1.507.729 0 1.507.729Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı4.600.289 0 4.600.289 1.507.729 0 1.507.729Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI662.024.595 427.882.085 1.089.906.680 497.782.343 403.434.250 901.216.593Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 58.041.115 32.546.857 31.619.125 17.481.984Kredilerden Alınan Faizler36.286.294 23.762.836 19.409.883 12.477.839Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.398 1.456 737 785Bankalardan Alınan Faizler376.938 530.475 102.274 328.262Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler21.151.625 8.184.248 11.966.002 4.635.947Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar6.651 4.214 2.710 2.791Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar5.262.309 2.969.967 2.874.735 1.660.345İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler15.882.665 5.210.067 9.088.557 2.972.811Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri224.860 67.842 140.229 39.151FAİZ GİDERLERİ (-)2 -36.586.193 -32.187.128 -19.231.037 -16.914.968Mevduata Verilen Faizler-25.612.023 -21.190.492 -13.560.068 -11.123.228Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-147.555 -93.582 -79.238 -48.108Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-8.680.616 -9.184.425 -4.546.863 -4.858.224İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.793.226 -1.412.997 -890.873 -743.981Kiralama Faiz Giderleri-68.302 -50.404 -34.764 -27.682Diğer Faiz Giderleri-284.471 -255.228 -119.231 -113.745NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ21.454.922 359.729 12.388.088 567.016NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.276.504 1.693.636 1.842.977 969.518Alınan Ücret ve Komisyonlar4.583.841 2.351.809 2.591.111 1.309.710Gayri Nakdi Kredilerden1.013.934 541.637 544.781 282.011Diğer11 3.569.907 1.810.172 2.046.330 1.027.699Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.307.337 -658.173 -748.134 -340.192Gayri Nakdi Kredilere-61 -93 0 -71Diğer11 -1.307.276 -658.080 -748.134 -340.121TEMETTÜ GELİRLERİ380.564 148.886 380.564 9.833TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 -2.558.682 -2.191.227 -1.543.182 -1.657.569Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)29.203 25.482 21.262 2.494Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)2.541.193 2.355.695 1.626.808 710.083Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-5.129.078 -4.572.404 -3.191.252 -2.370.146DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 1.580.402 5.131.510 1.015.120 1.770.324FAALİYET BRÜT KÂRI24.133.710 5.142.534 14.083.567 1.659.122BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5 -10.229.372 -986.281 -7.474.685 259.554DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5 -306.952 0 -12.121 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.136.107 -1.879.683 -1.703.118 -832.201DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)6 -3.829.993 -2.405.758 -2.077.441 -1.253.780NET FAALİYET KARI (ZARARI)6.631.286 -129.188 2.816.202 -167.305BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7 6.631.286 -129.188 2.816.202 -167.305SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -2.030.997 252.165 -241.134 231.247Cari Vergi Karşılığı-6.189.309 -9.158 -220.362 -5.425Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-4.853.103 -1.521.634 -934.580 -245.588Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi9.011.415 1.782.957 913.808 482.260SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)9 4.600.289 122.977 2.575.068 63.942DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI10 4.600.289 122.977 2.575.068 63.942Grubun Karı (Zararı)4.600.289 122.977 2.575.068 63.942Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 1,15686956 0,04971226 0,51821399 0,02584826http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055140BIST