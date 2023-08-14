***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
14.08.2023 16:48
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Genel Kurul tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni 14.08.2023 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 14/08/2023 14/08/2023 10892
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185198
BIST
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17:387.769
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 54,74
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
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7.681
En Yüksek
7.869
17:3827,0847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1193
|Açılış
|: 27,1050
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|Önceki Kapanış
|: 27,1200
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27,2378
En Düşük
26,9479
17:3829,5274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0804
|Açılış
|: 29,5000
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|Önceki Kapanış
|: 29,6500
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29,7821
En Düşük
29,3063
17:381.661,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.661,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
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1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:38
|BAYRK
|11,44
|22.294.223
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.209.411
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.764.756
|% 10,00
|
|MERCN
|39,38
|80.921.650
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|6.395.805
|% 10,00
|
|PEGYO
|7,27
|145.682.829
|% -9,13
|
|SDTTR
|406,60
|4.118.875.690
|% -8,49
|
|MNDRS
|10,09
|291.781.570
|% -8,36
|
|AVHOL
|109,10
|143.082.220
|% -6,91
|
|DYOBY
|26,06
|119.337.820
|% -6,86
|
|ASTOR
|142,20
|12.063.424.035
|% 9,98
|
|EREGL
|42,92
|11.553.198.419
|% 4,58
|
|THYAO
|262,50
|9.170.387.450
|% -1,20
|
|TUPRS
|115,30
|5.806.905.490
|% 3,87
|
|PETKM
|19,05
|5.348.514.645
|% 0,69
|
|ZOREN
|4,51
|2.647.633.409
|% 9,47
|
|SKBNK
|3,89
|1.189.394.910
|% 2,64
|
|YKBNK
|15,97
|4.601.555.467
|% 1,33
|
|PETKM
|19,05
|5.348.514.645
|% 0,69
|
|EREGL
|42,92
|11.553.198.419
|% 4,58
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0218
|27,0847
|% 0,44
|
|Euro
|29,5167
|29,5274
|% -0,27
|
|Sterlin
|34,1493
|34,3205
|% 0,07
|
|Frank
|30,6564
|30,8411
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1900
|7,2261
|% 0,34
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-4,73
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|0,64
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.119
|11.202
|14,00
|
|Yarım
|5.577
|5.627
|7,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.813
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,64
|19,66
|-0,03
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|B. Petrol
|86,33
|86,33
|-0,48
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