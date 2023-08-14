***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarGenel Kurul tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni 14.08.2023 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 14/08/2023 14/08/2023 10892http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185198BIST