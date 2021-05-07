***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
07.05.2021 18:16
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2021-31/03/2021 dönemine ait konsolide faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935343
BIST
18:001.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,71
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:008,2335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0361
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
18:0010,0096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
18:00484,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,10
|Açılış
|: 484,86
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:00
|IHGZT
|1,43
|7.558.381
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.644.148
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.772.356
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.791.062
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|5.989.365
|% -9,97
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|ITTFH
|1,91
|116.129.161
|% -8,17
|
|AKSA
|15,90
|103.708.359
|% -7,40
|
|YGYO
|1,24
|42.662.885
|% -6,06
|
|PETKM
|6,55
|5.545.876.592
|% -5,07
|
|GARAN
|7,69
|2.281.013.805
|% 4,06
|
|KOZAL
|129,20
|1.786.098.376
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,49
|1.295.418.184
|% 2,54
|
|TUPRS
|96,65
|929.673.156
|% 5,40
|
|PETKM
|6,55
|5.545.876.592
|% -5,07
|
|YKBNK
|2,14
|848.142.311
|% 2,88
|
|TSKB
|1,30
|497.125.018
|% 4,84
|
|GARAN
|7,69
|2.281.013.805
|% 4,06
|
|SKBNK
|1,18
|235.450.054
|% 2,61
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2310
|8,2335
|% -0,44
|
|Euro
|10,0005
|10,0096
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,4682
|11,5257
|% 0,13
|
|Frank
|9,0805
|9,1352
|% 0,06
|
|Riyal
|2,1877
|2,1987
|% -0,47
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|19,45
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,41
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,07
|68,07
|-0,02
|