***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/03/2020Karar Sayısı11-04SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUNSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN (II-14.1)9. Maddesi GereğinceSorumluluk Beyanıa) 31.12.2019 dönemine ait Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Yıllık Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,b) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve,c) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve Bankanın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,Kabul ve beyan ederiz.Osman ARSLANSadık TILTAKMehmet Emin ÖZCANYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiGenel MüdürDenetim Komitesi BaşkanıDenetim Komitesi ÜyesiYusuf Duran OCAKOsman BEKTAŞFinansal Yönetim ve PlanlamaFinansal MuhasebeGenel Müdür YardımcısıDaire Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825813BIST