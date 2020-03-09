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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

09.03.2020 19:05
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***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2020
Karar Sayısı
11-04
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

           SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN (II-14.1)
9. Maddesi Gereğince
Sorumluluk Beyanı
a) 31.12.2019 dönemine ait Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Yıllık Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,
b) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve,
c) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve Bankanın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
Kabul ve beyan ederiz. 
                Osman  ARSLAN
           Sadık TILTAK
      Mehmet Emin ÖZCAN

             Yönetim Kurulu Üyesi
          Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

          Genel  Müdür
             Denetim Komitesi Başkanı
       Denetim Komitesi Üyesi


 
      
         Yusuf  Duran OCAK
    Osman  BEKTAŞ

    Finansal  Yönetim ve Planlama
    Finansal  Muhasebe

    Genel  Müdür Yardımcısı
    Daire  Başkanı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825813


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Yarım 1.048 1.075 6,23  
Çeyrek 526 538 3,11  
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