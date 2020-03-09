***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
09.03.2020 19:05
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2020
Karar Sayısı
11-04
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN (II-14.1)
9. Maddesi Gereğince
Sorumluluk Beyanı
a) 31.12.2019 dönemine ait Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Yıllık Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,
b) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve,
c) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve Bankanın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
Kabul ve beyan ederiz.
Osman ARSLAN
Sadık TILTAK
Mehmet Emin ÖZCAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
Denetim Komitesi Başkanı
Denetim Komitesi Üyesi
Yusuf Duran OCAK
Osman BEKTAŞ
Finansal Yönetim ve Planlama
Finansal Muhasebe
Genel Müdür Yardımcısı
Daire Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825813
BIST