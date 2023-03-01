***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
01.03.2023 19:02
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/12/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Birleşim Varlık Yönetim Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Varlık Yönetimi Faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
75.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.03.2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
12.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
9,9404 TL
Toplam Tutar
119.284.800 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
16,00
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
16,00
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
16,00
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0083
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
01/03/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
--
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
05.09.2022
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
119.284.800 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. sermayesinde TMSF'nin sahibi olduğu %16 oranındaki 12.000.000 adet B Grubu payın, 119.284.800 TL karşılığında tüm hak ve yükümlülükleriyle beraber Bankamızca satın alınmasına ilişkin olarak BDDK'dan gerekli izinler alınmış olup pay alım işlemleri tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118593
BIST