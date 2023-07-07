***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 07.07.2023Genel Kurul Tarihi 02.08.2023Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres T.Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve görüşülmesi3 - 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2022 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması4 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması5 - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi ile mükerrer madde 298-ç düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerleme uygulaması neticesinde ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarım yapılmasının onaylanması6 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi7 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi8 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi9 - Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi ve onaylanması10 - Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2023 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması11 - Yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulması12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 07.07.2023 tarihli toplantısında 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 02.08.2023 Çarşamba günü, saat 10:30'da Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1 Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük Binası'nda yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167505BIST