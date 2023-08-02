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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.08.2023 18:16
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 07.07.2023
Genel Kurul Tarihi 02.08.2023
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres T.Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
3 - 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2022 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi ile mükerrer madde 298-ç düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerleme uygulaması neticesinde ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarım yapılmasının onaylanması
6 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
7 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
8 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
9 - Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi ve onaylanması
10 - Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2023 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması
11 - Yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulması
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Toplantı Tutanağı ektedir.



Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Summary of the Ordinary General Assembly Results.pdf - Tutanak
EK: 3 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179972


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Cumhuriyet 11.428 11.438 -33,00  
Tam 10.980 11.081 -50,00  
Yarım 5.494 5.566 -25,00  
Çeyrek 2.747 2.783 -13,00  
Gümüş.Ons 23,69 23,71 -0,60  
Gümüş Gr. 20,51 20,53 -0,52  
B. Petrol 82,91 82,91 -2,00  
Seans Raporu 18:05
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