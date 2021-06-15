***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
15.06.2021 19:57
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında Bankamızın ABD'de devam eden dava süreciyle bağlantılı olarak jürili dava öncesinde Türkiye'nin tazminat ödeyip uzlaşmayı önerdiği ve söz konusu teklifin de ABD tarafından değerlendirildiği yönünde kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı ve hisse değerini etkileyici nitelikte haber ve söylentilerin yer aldığı anlaşılmaktadır.
Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğumuz itiraza dair temyiz süreci devam etmekte olup temyiz süreci tamamlanana kadar Bölge Mahkemesi nezdindeki yargılama süreci durdurulmuştur.
ABD'de devam eden dava süreciyle ilgili gelişmeler hakkında düzenli olarak kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilendirilmesi konusunda gerekli hassasiyet gösterilmekte olup bahse konu husus hakkında Bankamız dışında yapılan haber ve söylentilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942478
BIST
18:051.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
18:058,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0929
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
18:0510,3898
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1225
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
18:05510,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,58
|Açılış
|: 510,78
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|41,80
|553.572
|% 10,00
|
|MRSHL
|277,20
|4.991.399
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,07
|11.411.262
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|84.372.213
|% 9,90
|
|BOBET
|6,03
|405.791.355
|% 9,84
|
|BERA
|23,22
|52.024.569
|% -10,00
|
|TKURU
|127,80
|1.707.956
|% -10,00
|
|BAYRK
|10,79
|16.220.912
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.101.838
|% -9,92
|
|DERHL
|4,37
|31.933.804
|% -9,90
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|THYAO
|14,49
|1.199.811.704
|% -0,89
|
|KRDMD
|7,50
|827.497.343
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|YKBNK
|2,25
|578.041.326
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|656.456.402
|% 3,00
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5509
|8,5621
|% 1,10
|
|Euro
|10,3721
|10,3898
|% 1,19
|
|Sterlin
|12,0133
|12,0735
|% 0,86
|
|Frank
|9,4906
|9,5478
|% 1,21
|
|Riyal
|2,2747
|2,2861
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-8,94
|
|Altın Gr.
|511
|511
|2,58
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,65
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,01
|
|B. Petrol
|74,01
|74,01
|1,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.40 ) 1, 555
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BERA, TKURU
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, HALKB, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 15, 404.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 508, 345 adet işlem