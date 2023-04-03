***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 31.03.2023 tarihli özel durum açıklamamız.Sermaye Piyasası Kurulu'na İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihraç tavanı onayı için yapılan başvurumuz onaylanmıştır. Kurulun söz konusu onayı SPK'nın 30.03.2023 tarih ve 2023/21 sayılı bülteninde yayımlanmış olup SPK tarafından onaylanan ihraç tavanına yönelik İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131263BIST