***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.06.2021 18:17
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Genel Müdürlük Makamı'nın Yetkilendirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yurtiçinde 30 milyar Türk Lirası'na kadar farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi, gerçekleştirilecek bono ve/veya tahvil ihraçlarının vadesinin 10 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi ve söz konusu ihraçlarla ilgili tüm hususlar için Genel Müdürlük Makamı yetkilendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943619
BIST
18:051.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,33
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
18:058,6581
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -0,1119
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6448
18:0510,3488
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,1083
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
18:05495,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -7,76
|Açılış
|: 495,05
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|10,57
|164.709.827
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.964.630
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.616.220
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.726.096
|% 9,97
|
|ISKPL
|30,08
|56.176.574
|% 9,94
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|MERIT
|16,94
|1.703.527
|% -9,89
|
|UTPYA
|22,06
|2.977.186
|% -7,23
|
|AYCES
|72,70
|4.061.609
|% -6,31
|
|IDGYO
|6,27
|2.159.476
|% -5,43
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|879.104.902
|% 1,59
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
|
|BERA
|14,95
|551.568.962
|% -1,90
|
|EKGYO
|2,15
|546.405.526
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,20
|440.495.932
|% 1,85
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6466
|8,6581
|% -1,28
|
|Euro
|10,3331
|10,3488
|% -1,04
|
|Sterlin
|12,0379
|12,0982
|% -1,20
|
|Frank
|9,3916
|9,4482
|% -1,30
|
|Riyal
|2,3002
|2,3117
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-4,21
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-7,67
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,19
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,91
|74,91
|0,01
|