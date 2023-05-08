***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.05.2023 18:14
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin SPK'ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 60.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.05.2023
Ek Açıklamalar
İlgi: 18.04.2023 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, yurt içinde 60 milyar TL tutara kadar farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin Genel Müdürlük Makamı'nın yetkilendirildiği duyurulmuştu. Alınan yetki doğrultusunda, 60 milyar TL tutara kadar yurt içinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç tavanı onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'in taslakları ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraççı Bilgi Dokümanı.pdf
EK: 2 Sermaye Piyasası Aracı Notu.pdf
EK: 3 Özet.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148201
BIST
17:594.562
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|Önceki Kapanış
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17:5921,5076
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|9,68
|414.296.052
|% 10,00
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|KAPLM
|76,45
|10.134.422
|% 10,00
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|BURVA
|33,04
|33.372.851
|% 9,99
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|BURCE
|75,40
|48.875.915
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.727.519
|% 9,98
|
|GRTRK
|25,22
|156.782.535
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|21.169.017
|% -9,94
|
|LIDER
|64,80
|55.437.983
|% -9,94
|
|POLHO
|8,12
|208.155.211
|% -9,78
|
|ULAS
|12,75
|6.138.697
|% -8,60
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|THYAO
|132,80
|3.533.215.468
|% 5,82
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|EREGL
|30,62
|2.237.778.081
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|SISE
|38,40
|1.905.064.185
|% 4,23
|
|EKGYO
|5,55
|1.041.718.791
|% 5,11
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
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|YKBNK
|9,91
|1.755.671.838
|% 7,72
|
|SKBNK
|2,24
|352.419.460
|% 6,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5018
|19,5056
|% -0,04
|
|Euro
|21,4992
|21,5063
|% 0,03
|
|Sterlin
|24,5783
|24,7016
|% 0,01
|
|Frank
|21,8645
|21,9962
|% 0,15
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|Riyal
|5,1854
|5,2114
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.028
|2.028
|10,28
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|4,87
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.542
|4.627
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.300
|-8,00
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|Gümüş.Ons
|25,65
|25,67
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|16,07
|16,08
|-0,03
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|B. Petrol
|76,83
|76,83
|1,53
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