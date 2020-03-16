***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metni'nin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-12-Geçici 2SPK Başvuru Tarihi 11.03.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.03.2020Ek Açıklamalarİlgi: 09.03.2020 tarihli özel durum açıklamamız.Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak SPK'ya ve BDDK'ya başvuru yapılmış olup ilgili başvurumuz SPK tarafından 13.03.2020 tarihinde onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Amendment of Articles of Association.pdfEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829508BIST