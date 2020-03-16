***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.03.2020 18:22
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metni'nin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-12-Geçici 2
SPK Başvuru Tarihi 11.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.03.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 09.03.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak SPK'ya ve BDDK'ya başvuru yapılmış olup ilgili başvurumuz SPK tarafından 13.03.2020 tarihinde onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Amendment of Articles of Association.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829508
BIST
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: -8,07%
|| -7.716,88
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
18:056,4297
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1002
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4307
En Düşük
6,2780
18:057,1821
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,1491
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1835
En Düşük
6,9931
18:05311,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,31
|Açılış
|: 311,70
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,00
|103.056.585
|% 9,89
|
|BMELK
|1,18
|290.341
|% 7,27
|
|KUYAS
|1,10
|13.241.264
|% 3,77
|
|IHGZT
|4,00
|128.896
|% 3,36
|
|YAPRK
|6,10
|1.038.847
|% 0,49
|
|VESTL
|8,91
|29.384.922
|% -10,00
|
|SODA
|4,50
|51.195.969
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|8.353.840
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|31.705.959
|% -10,00
|
|DYOBY
|3,06
|5.915.637
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|780.339.145
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.974.733
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,13
|102.566.090
|% -5,83
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8453
|7,8847
|% 1,26
|
|Frank
|6,7628
|6,8036
|% 2,06
|
|Riyal
|1,7069
|1,7154
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.507
|1.508
|-22,07
|
|Altın Gr.
|312
|312
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|13,06
|13,10
|-1,65
|
|Gümüş Gr.
|2,69
|2,70
|-0,30
|
|B. Petrol
|30,10
|30,10
|-3,75
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, EKGYO, AKBNK
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7257, 71 kaybederek (% -7.98 ) 83, 722
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DENGE, HALKS, EKIZ, MZHLD, ALYAG, EGCYH, UMPAS, ORMA, MEMSA, DARDL
-
17:57
ISATR, BMELK, RTALB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9161, 4 kaybederek (% -7.91 ) 106, 688