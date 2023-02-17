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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.02.2023 18:53
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli toplantısında, Bankamızın 10.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 30.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, gerekli yasal izinler için BDDK, SPK ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve değişikliklerin Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Amendment of Articles of Association.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114938


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