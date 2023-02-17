***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.02.2023 18:53
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli toplantısında, Bankamızın 10.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 30.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, gerekli yasal izinler için BDDK, SPK ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve değişikliklerin Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Amendment of Articles of Association.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114938
BIST
18:055.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 18,25
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
18:0518,8721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0248
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,1676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0186
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
18:051.117,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,21
|Açılış
|: 1.117,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.117,85
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|21,78
|32.526.900
|% 10,00
|
|MRSHL
|566,50
|41.966.520
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|62.329.727
|% 10,00
|
|KONYA
|3.945,50
|256.046.303
|% 10,00
|
|CIMSA
|131,00
|1.038.132.161
|% 9,99
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|LIDER
|97,20
|21.392.904
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|30.124.843
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|776.640.010
|% -9,96
|
|VKING
|32,82
|17.569.530
|% -8,93
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|THYAO
|141,30
|4.382.819.083
|% 0,93
|
|TUPRS
|624,00
|4.084.885.989
|% -1,02
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|AKBNK
|15,99
|2.066.141.882
|% -0,68
|
|EKGYO
|7,39
|899.993.344
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8533
|18,8721
|% 0,13
|
|Euro
|20,1562
|20,1676
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,6108
|22,7242
|% 0,35
|
|Frank
|20,2897
|20,4119
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0174
|5,0426
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|5,45
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|4,14
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.631
|-4,00
|
|Tam
|7.600
|7.669
|13,00
|
|Yarım
|3.713
|3.753
|7,00
|
|Çeyrek
|1.856
|1.876
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,18
|13,20
|0,12
|
|B. Petrol
|82,41
|82,41
|-2,73
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ODAS
Yüzde 5.76 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 428, 813 adet işlem
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17:58MOBTL
Yüzde 5.16 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 016, 914 adet işlem
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17:56IZMDC
Yüzde 9.19 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 111, 017 adet işlem
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17:55HALKB
Yüzde 4.07 oranında artışla 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 114, 237 adet işlem
-
17:54CANTE
Yüzde 4.43 oranında artışla 61.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 772 adet işlem