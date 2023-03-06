***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.03.2023 18:17
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi ve Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.03.2023
Ek Açıklamalar
İlgi: 20.02.2023 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızın 10.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 30.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine yönelik olarak gerekli yasal izinler için SPK ve BDDK'ya 20.02.2023 tarihinde başvuru yapıldığı duyurulmuştu.
İlgili başvurumuz SPK tarafından 06.03.2023 tarihinde onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Amendment of Articles of Association (1).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120585
BIST