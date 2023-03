***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi ve Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 20.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.03.2023Ek Açıklamalarİlgi: 20.02.2023 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamızın 10.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 30.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine yönelik olarak gerekli yasal izinler için SPK ve BDDK'ya 20.02.2023 tarihinde başvuru yapıldığı duyurulmuştu.İlgili başvurumuz SPK tarafından 06.03.2023 tarihinde onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 Amendment of Articles of Association (1).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120585BIST