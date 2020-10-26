***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.08.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 17.08.2018 tarihli özel durum açıklamamız.JCR Eurasia Rating, Bankamızı en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AAA (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notunu ‘A-1+ (Trk)', görünümlerini ise ‘Stabil' olarak teyit etmiştir. Ayrıca Bankamızın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ‘BBB-'den ‘BB+'ya, Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ise ‘A-3'ten ‘B'ye revize ederken ilgili notların görünümlerini ‘Negatif' olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883904BIST