***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.10.2020 16:02
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 17.08.2018 tarihli özel durum açıklamamız.
JCR Eurasia Rating, Bankamızı en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AAA (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notunu ‘A-1+ (Trk)', görünümlerini ise ‘Stabil' olarak teyit etmiştir. Ayrıca Bankamızın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ‘BBB-'den ‘BB+'ya, Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ise ‘A-3'ten ‘B'ye revize ederken ilgili notların görünümlerini ‘Negatif' olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883904
BIST
17:361.154
En Yüksek
|Değişim
|: -3,09%
|| -36,78
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:368,0846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1175
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:369,5528
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1036
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:36495,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,82
|Açılış
|: 495,02
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:34
|RTALB
|49,52
|264.365.705
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.284.109
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.066.542
|% 9,98
|
|CEMAS
|1,98
|279.535.718
|% -10,00
|
|TEKTU
|1,71
|113.075.414
|% -10,00
|
|EGEEN
|902,10
|253.413.610
|% -10,00
|
|DNISI
|10,71
|11.771.988
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.572.636
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|3.192.116.303
|% 5,49
|
|ECILC
|7,51
|1.451.842.436
|% 5,03
|
|GARAN
|6,83
|1.051.697.357
|% -3,39
|
|SISE
|6,42
|867.398.912
|% -5,73
|
|FENER
|37,70
|744.978.633
|% -0,68
|
|TSKB
|1,92
|3.192.116.303
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,78
|603.600.563
|% -4,81
|
|EKGYO
|1,71
|485.044.073
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,36
|687.097.397
|% -3,45
|
|ODAS
|2,92
|599.822.714
|% -9,32
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0780
|8,0847
|% 1,48
|
|Euro
|9,5454
|9,5538
|% 1,11
|
|Sterlin
|10,4759
|10,5284
|% 1,09
|
|Frank
|8,8715
|8,9250
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1491
|2,1599
|% 1,47
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|2,50
|
|Altın Gr.
|496
|496
|8,86
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|63,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,05
|
|B. Petrol
|41,02
|41,02
|-1,05
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -38, 33 kaybederek (% -2.94 ) 1, 267
-
17:49XU100
Endeks 1, 153 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 18 altında . İşlem hacmi 23, 815.00 milyon TL de
-
17:48VKGYO
Yüzde -9.76 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 233, 410 adet işlem
-
17:47KFEIN
Yüzde -7.35 oranında düşüşle 16.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 240 adet işlem
-
17:46CELHA
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 15.48 lira fiyatla işlem gören hissede 241, 473 adet işlem