***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.03.2024 12:48
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.09.2023 tarihli özel durum açıklamamız.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 15 Mart 2024 tarihinde Bankamızın Uzun Vadeli Yerel Para Notunu "B"den "B+"ya yukarı yönlü revize etmiştir. İlgili kuruluş, Bankamızın Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu "B-", Kısa Vadeli Yabancı Para Notunu "B", Kısa Vadeli Yerel Para Notunu "B", Finansal Kapasite Notunu "b-" olarak teyit etmiştir. İlgili notların görünümlerinde bir değişiklik yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259613
BIST
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13:168.817
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -11,76
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.751
En Yüksek
8.863
13:1632,3053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1782
|Açılış
|: 33,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
13:1635,2323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1143
|Açılış
|: 35,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
13:162.238,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 11,86
|Açılış
|: 2.238,95
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler13:16
|AKENR
|6,60
|19.651.559
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|31.384.350
|% 9,99
|
|DOBUR
|215,70
|75.259.112
|% 9,99
|
|ATLAS
|5,85
|10.098.498
|% 9,96
|
|ERSU
|23,42
|14.230.624
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|49.722.070
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.014.645.585
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|153.348.643
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|303.705.681
|% -9,94
|
|CATES
|60,50
|610.288.945
|% -8,68
|
|DOAS
|321,75
|3.134.953.254
|% 7,43
|
|TUPRS
|167,30
|2.855.414.495
|% 2,64
|
|THYAO
|270,00
|2.380.950.057
|% -0,09
|
|KCHOL
|173,70
|1.965.912.331
|% -2,80
|
|ALVES
|56,85
|1.875.299.611
|% -6,42
|
|ZOREN
|5,33
|962.335.180
|% 3,90
|
|ISCTR
|10,38
|1.093.206.837
|% 1,37
|
|EKGYO
|10,70
|762.917.681
|% -0,74
|
|YKBNK
|22,26
|1.296.454.540
|% 1,00
|
|TSPOR
|1,55
|77.349.624
|% -3,73
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2965
|32,3053
|% 0,55
|
|Euro
|35,2250
|35,2323
|% 0,33
|
|Sterlin
|41,9171
|42,1273
|% 0,79
|
|Frank
|37,2454
|37,4321
|% 0,78
|
|Riyal
|8,7821
|8,8261
|% 0,81
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,09
|25,12
|% 0,66
|
|Platin
|920,43
|921,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.066,15
|1.070,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,98
|85,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.156,05
|2.156,38
|% 0,66
|