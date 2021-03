***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı: 160

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı:
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı:

1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845586Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGenel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/İlkeler ve PolitikalarBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/270323Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde bulunmamaktadır.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiGenel kurula katılan menfaat sahipleri bulunmamaktadır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıBulunmamaktadır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 75,291.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Azlık hakları genişletilmemiştir.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/İlkeler ve PolitikalarYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metnihttps://www.halkbank.com.tr/content/dam/halkbank/tr/dokumanlar/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul/2019/2019GenelKurulToplantiTutanagi.pdfYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851079Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı12/06/2020 0 % 82,26055687 % 0,04559889 % 82,21495797 https://www.halkbank.com.tr/content/dam/halkbank/tr/dokumanlar/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul/2019/2019GenelKurulToplantiTutanagi.pdf Genel kurul toplantısında yöneltilen herhangi bir soru bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır. 66 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845586İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)2020 Faaliyet Raporu/Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim/KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)2020 Faaliyet Raporu/Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim/KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)2020 Faaliyet Raporu/Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim/KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)2020 Faaliyet Raporu/Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim/KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)2020 Faaliyet Raporu/Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim/Komiteler4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu/2020 Yılı FaaliyetleriKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıBankamızın www.halkbank.com.tr adresli internet sitesinde Bankamız/Sürdürülebilirlik/İlkeler ve Politikalar/Ücret Politikası bölümünden ulaşılabilir.Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu/Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim/Kurumsal Yönetim İlkeleri/Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamındaki Diğer HususlarBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 19 27Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 28,6 % 14,3 3 0Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 50 1 1Diğer (Other) Kredi Komitesi % 80 % 40 50 0Diğer (Other) Aktif Pasif Komitesi % 0 % 0 24 0Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi % 10 % 5 5 0Diğer (Other) Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi % 0 % 0 4 0Diğer (Other) Bilgi Güvenliği Komitesi % 0 % 0 1 0Diğer (Other) İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi % 0 % 0 2 1İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim kurulu için performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiBankamızın 16.06.2020 tarihli KAP duyurusunda "Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komiteler" başlığı altında belirtilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851460İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası2020 Faaliyet Raporu/Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi/Denetim Komitesi'nin İç Kontrol, Uyum, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve 2020 Yılındaki Faaliyetleri Hakkında BilgilerYönetim kurulu başkanının adıRecep Süleyman ÖZDİLİcra başkanı / genel müdürün adıOsman ARSLANYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıKadın üyelerin sayısı ve oranı1, (1/9)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıRecep Süleyman ÖZDİL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/08/2015 - - Hayır (No) Evet (Yes)Himmet KARADAĞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/08/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770443 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Osman ARSLAN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/06/2017 - - - Evet (Yes)Kerem ALKİN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/06/2020 - - - Evet (Yes)Meltem TAYLAN AYDIN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/06/2017 - - - Evet (Yes)Maksut SERİM İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/06/2017 - - - Evet (Yes)Ebubekir ŞAHİN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/06/2020 - - - Hayır (No)Sezai UÇARMAK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/02/2019 - - - Evet (Yes)Mevlüt UYSAL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/05/2019 - - Hayır (No) Hayır (No)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.halkbank.com.tr/content/dam/halkbank/tr/dokumanlar/bankamiz/surdurulebilirlik/tazminatpolitikasi.pdfÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı33İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkili Etik Uygulamalar ve Disiplin Bölüm Müdürüdür. Bununla birlikte ihbar kanallarına gelen başvurular Grup Başkanlığı nezdinde değerlendirilmektedir.Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriBankamız Dialog kanalları, Denetim Birimlerine iletilen mailler gibi pek çok ihbar mekanizması bulunmakla birlikte Bölümümüzle ilgili olarak erişim bilgileri: etik@halkbank.com.tr mail adresi ve 0216 503 50 50 no.lu Etik hattıdır.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıÇalışanların temsil edildiği yönetim organları3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüYönetim Kurulu kararları ve Yönetim Kurulunca onaylanan Yönetim İç Yönergesi ile Genel Mdür Makamına devredilen yetkiler çerçevesinde kilit pozisyonlara ilişkin çalışmalar sürdülmektedir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiİnsan Kaynakları/Temel İlkelerimiz başlığı altında yer alır. *Bankanın amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetleri optimum sayıda personelle yerine getirmek *İşin özelliğine uygun yetkinlikte personeli seçmek ve görevlendirmek *Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek *Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma ortamı sağlamak *Personelin çalışma isteğini ve gücünü arttırıcı nitelikte iş ortamının ve sosyal ilişkilerin kurulmasını sağlamak *Personele yeteneklerine göre çalışma, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit olanaklar sağlamak *Hizmetin gerektirdiği nitelik ve sayıda insan gücünün bulunmasına imkân veren, personelin ilgi ve verimini yitirmeksizin göreve devamını özendiren ücret ve özlük hakları sistemini kurmak *Personelin bilgi ve görgüsünü artırmada olanaklar sağlamak, başarılı personeli olanaklar ölçüsünde ödüllendirmek *Personeli, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek, personelin görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla gerekli iletişime açık olmak *Personelin verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak, maliyet bilinci içinde çalışmalarını sağlamak *Personeli, yaratıcı düşünmeye ve işlemleri geliştirecek yeni fikirler üretmeye özendirmek *Bankanın kurumsal kültür ve kimliğinin korunarak geliştirilebilmesi amacıyla, atamaların mümkün olduğu ölçüde banka içinden yapılmasını ilke olarak kabul etmek buna göre boş kadrolara öncelikle banka içinden atama yapmak çalışanları beceri, başarı, tahsil ve hizmet sürelerini dikkate alarak terfi ettirmek *Personeli objektif kriterlere göre ve hakkaniyet ölçüleri içinde değerlendirmek https://www.halkbank.com.tr/tr/bankamiz/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari/temel-ilkelerimiz.htmlPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiBankamızın www.halkbank.com.tr adresli internet sitesinde Bankamız/Sürdürülebilirlik/İlkeler ve Politikalar/İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası bölümünden ulaşılabilir.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıMevcut ve/veya kesinleşen davamız bulunmamaktadır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıBankamızın www.halkbank.com.tr adresli internet sitesinde Bankamız/Sürdürülebilirlik/İlkeler ve Politikalar/Etik İlkeler bölümünden ulaşılabilir.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerBankamızın www.halkbank.com.tr adresli internet sitesinde Bankamız/Sürdürülebilirlik/İlkeler ve Politikalar/Sosyal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler Politikası bölümünden ulaşılabilir.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerHalkbank'ın mevzuatı, irtikap ve rüşvetin de dahil olduğu herhangi bir yolsuzlukla mücadele etmek için Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve Etik İlkeleri de kapsamaktadır. Bu düzenlemeler çerçevesinde Banka çalışanları, yönetimde adalet, doğruluk, dürüstlük ve sosyal sorumluluğu esas almaya yönelik Etik İlkelere uymakla yükümlüdürler. Etik Uygulamalar Ekibi'ni de içeren İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Etik İlkelerin uygulamasından sorumludur. Etik İlkeler, Yolsuzlukla Mücadele Politikası'na uyma zorunluluğunu da kapsamaktadır. Yani, tüm Banka çalışanları Yolsuzlukla Mücadele Politikası'na da uymakla yükümlüdür. Bu düzenlemelere göre bu politikalara aykırı durumlardan haberdar olunduğu takdirde çalışan konuyu bir üst yöneticisine bildirir. Bu yöntemin uygun olduğundan emin olunmaması durumunda, Etik Uygulamalar Ekibine (etik@halkbank.com.tr) konu ile ilgili bildirimde bulunur. Bu yöntemin de uygun olduğundan emin olunmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bildirim yapar. Bankanın faaliyetlerinin Etik İlkelere ve bu ilkelerin ayrılmaz bir parçası olan Yolsuzlukla Mücadele Politikası'na uygun olarak gerçekleştirilmesi ve çalışanların iş ahlakına uygun olarak görevlerini yerine getirmeleri Komite'nin gözetimi altındadır. Politikaya aykırı davrandığı tespit edilen çalışanların durumu İç Denetim Sistemleri çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Eğer herhangi bir çalışan bu politikalardan birini ihlal ederse, ciddi disiplin cezaları ya da cezai kovuşturma gündeme gelebilir. Pratikte, yolsuzlukla ilgili tüm ihlalleri yönetmek için İnsan Kaynakları'nın bir parçası olan Etik Uygulamalar Ekibi mevcuttur. Eğer Etik Uygulamalar Ekibi'ne soruşturma raporu gibi herhangi bir geri-bildirim gelirse, takım konuyu tüm bilgi ve belgelerle disiplin kuralları uyarınca değerlendirilmesi için Bankanın Disiplin Komitesi'ne sevk eder. Etik İlkeler bankanın teşkilatına her yıl e-duyuru ile duyurulur. Tüm çalışanların katılımına açık olan Etik İlkeler ve bu konuyla ilgili diğer e-eğimlere katılım, işe yeni alınan veya unvanda yükselen çalışanlar için zorunludur. Ek olarak, Yolsuzlukla Mücadele Politikası Banka internet sitesi aracılığıyla iç ve dış paydaşlara duyurulur. Bu politika ve Banka tarafından kabul edilmiş diğer politikalarla uyumlu olarak çalışanlara düzenli olarak eğitim/e-eğitim verilir. Verilen eğitimlerle ilgili olarak -gerekli görüldüğü takdirde- çalışanların bilgi seviyeleri ölçümlenir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıhttps://www.halkbank.com.tr/yatirimci-iliskileriKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümBulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu/Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim/Yönetim ve Denetim Kurulu-Üst Yönetim-Kurumsal Yönetim İlkeleri/Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamındaki Diğer Hususlarb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu/Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim/Komitelerc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu/Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim/Komitelerç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıÖnemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu/2020 Yılı Faaliyetlerie) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu/2020 Yılı Faaliyetleri/Kurumsal İletişim Faaliyetleriİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı50Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu3-4 günKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıMadde 22 http://mediaservice.halkbank.com.tr/media/document/Halkbank/Biz/esassoz080415.pdfÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı2020 Faaliyet Raporu/Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim/KomitelerKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Recep Süleyman ÖZDİL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Mevlüt UYSAL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Recep Süleyman ÖZDİL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Kerem ALKİN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal 