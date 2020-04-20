***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi20/04/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi20/04/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi18/12/2019Açıklamaİlgi: 20.04.2020 tarihli özel durum açıklamamız.20.04.2020 tarihinde JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. ile imzalanan kurumsal yönetim derecelendirme sözleşmesi kapsamında ilk derecelendirme notu 20.07.2020 tarihine kadar KAP'ta ilan edilecektir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839312BIST