***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
20.04.2020 16:17
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
20/04/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
20/04/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
18/12/2019
Açıklama
İlgi: 20.04.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
20.04.2020 tarihinde JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. ile imzalanan kurumsal yönetim derecelendirme sözleşmesi kapsamında ilk derecelendirme notu 20.07.2020 tarihine kadar KAP'ta ilan edilecektir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839312
BIST
18:0598.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 766,06
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
18:056,9432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9547
En Düşük
6,8741
18:057,5436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5670
En Düşük
7,4695
18:05377,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,63
|Açılış
|: 377,88
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
380,60
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,33
|389.241
|% 10,00
|
|CASA
|13,75
|153.218
|% 10,00
|
|BALAT
|2,42
|263.765
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.857.669
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|81.399.329
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|7.446.795
|% -9,98
|
|ITTFH
|2,73
|182.132.149
|% -9,90
|
|SANFM
|6,74
|13.224.438
|% -9,89
|
|SODSN
|20,00
|204.125
|% -9,28
|
|UZERB
|2,61
|284.495
|% -8,42
|
|GARAN
|8,39
|853.628.264
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|729.061.821
|% 1,03
|
|THYAO
|10,64
|688.471.512
|% 1,14
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|MGROS
|29,76
|438.867.436
|% 2,06
|
|ODAS
|1,61
|359.149.208
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,09
|212.583.656
|% 3,81
|
|KRDMD
|2,27
|324.724.339
|% 6,57
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|YKBNK
|2,01
|266.814.407
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6213
|8,6646
|% -0,20
|
|Frank
|7,1444
|7,1874
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8439
|1,8532
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|8,94
|
|Altın Gr.
|378
|378
|3,12
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.497
|2.561
|-36,00
|
|Yarım
|1.213
|1.244
|-19,30
|
|Çeyrek
|608
|622
|-9,60
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,31
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|26,40
|26,40
|-1,68
|