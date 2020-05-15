***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2020 12:22
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 14.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Bankamız sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı dahilinde tahsisli olarak artırılmasına, tahsisli sermaye artırımı sonucu ihraç edilen payların Türkiye Varlık Fonu'na satılmasına yönelik başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.05.2020 tarihli ve 2020/31 sayılı Haftalık Bülteni'nde onaylandığı duyurulmuştu.
Bu kapsamda, nihai satış fiyatının belirlenebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde baz fiyatın ve baz fiyata +/-%20 uygulanarak bulunacak olan fiyat aralığının hesaplanması ve toptan alış satış işleminin 20.05.2020 tarihinde gerçekleştirilmesi için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 15.05.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845321
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0168
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0542
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05382,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -4,26
|Açılış
|: 382,70
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,09
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3593
|8,4013
|% 0,34
|
|Frank
|7,0554
|7,0979
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8264
|1,8356
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-10,47
|
|Altın Gr.
|382
|383
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.505
|-14,30
|
|Tam
|2.531
|2.570
|-14,70
|
|Yarım
|1.235
|1.256
|-7,20
|
|Çeyrek
|618
|628
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,07
|
|B. Petrol
|35,28
|35,28
|2,78
|
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