GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.05.2020 12:22
GÜNCEL HABERLER



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   İlgi: 14.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Bankamız sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı dahilinde tahsisli olarak artırılmasına, tahsisli sermaye artırımı sonucu ihraç edilen payların Türkiye Varlık Fonu'na satılmasına yönelik başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.05.2020 tarihli ve 2020/31 sayılı Haftalık Bülteni'nde onaylandığı duyurulmuştu.
Bu kapsamda, nihai satış fiyatının belirlenebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde baz fiyatın ve baz fiyata +/-%20 uygulanarak bulunacak olan fiyat aralığının hesaplanması ve toptan alış satış işleminin 20.05.2020 tarihinde gerçekleştirilmesi için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 15.05.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845321


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.983
Değişim :  2,22% |  2.214,81
Açılış :  100.897  
Önceki Kapanış :  99.768  
En Yüksek
102.225 En Düşük
100.897
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 10,89 1.319.484 % 10,00  
METAL 1,43 320.635 % 10,00  
TSGYO 2,20 6.463.552 % 10,00  
CRDFA 2,75 802.827 % 10,00  
ISATR 377.300,00 377.300 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3593 8,4013 % 0,34  
Frank 7,0554 7,0979 % -0,27  
Riyal 1,8264 1,8356 % -0,28  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 -10,47  
Altın Gr. 382 383 -4,28  
Cumhuriyet 2.459 2.505 -14,30  
Tam 2.531 2.570 -14,70  
Yarım 1.235 1.256 -7,20  
Çeyrek 618 628 -3,60  
Gümüş.Ons 17,03 17,07 0,42  
Gümüş Gr. 3,76 3,77 0,07  
B. Petrol 35,28 35,28 2,78  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru