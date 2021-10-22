***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2021 20:26
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.10.2019 ve 17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 16.10.2019 ve 17.02.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız.
Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğumuz itiraz Mahkeme tarafından reddedilmiştir.
İkinci İstinaf Mahkemesi'nin ret kararının temyiz edilmesi için tüm yasal haklarımız kullanılacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972102
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 24,51
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
18:059,6016
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1015
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
18:0511,1839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1041
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
18:05553,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 8,29
|Açılış
|: 553,51
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
561,30
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|41,14
|9.388.721
|% 10,00
|
|MRSHL
|258,60
|16.505.112
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|59.865.104
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.407.674
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|88.073.454
|% 9,97
|
|MERIT
|23,80
|40.048.236
|% -9,78
|
|KSTUR
|241,70
|499.769
|% -8,10
|
|FADE
|8,00
|266.702.371
|% -6,98
|
|OLMK
|7,26
|5.668.541
|% -5,71
|
|GLCVY
|14,16
|643.563.244
|% -5,66
|
|GARAN
|9,12
|3.422.056.700
|% 1,45
|
|THYAO
|14,14
|1.150.611.119
|% 1,22
|
|TUPRS
|139,20
|1.125.055.340
|% 2,13
|
|SISE
|8,54
|1.094.799.676
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,58
|1.029.617.785
|% 3,61
|
|YKBNK
|2,58
|1.029.617.785
|% 3,61
|
|GARAN
|9,12
|3.422.056.700
|% 1,45
|
|EKGYO
|1,96
|369.932.850
|% 1,03
|
|SISE
|8,54
|1.094.799.676
|% 2,15
|
|AKBNK
|5,45
|687.574.127
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6000
|9,6046
|% 1,10
|
|Euro
|11,1760
|11,1833
|% 0,93
|
|Sterlin
|13,1563
|13,2223
|% 0,59
|
|Frank
|10,4280
|10,4908
|% 1,09
|
|Riyal
|2,5522
|2,5650
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|10,15
|
|Altın Gr.
|553
|553
|7,98
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,11
|
|B. Petrol
|85,34
|85,34
|0,73
|
Seans Raporu
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17:58TEKTU
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17:57XU100
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 57 artarak (% 1.68 ) 1, 303
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