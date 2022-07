***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









29 Haziran 2022 tarihinde yapılan bir basın açıklaması ve akabinde de bir sosyal medya hesabı üzerinden Bankamızın 2020 yılı Sayıştay Raporu'ndaki (Rapor) tespitlere atıf yapılarak ileri sürülen iddia, itham ve ibarelerin tamamı gerçeğe aykırı, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte olduğundan söz konusu açıklamalara cevap verme zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle belirtmek gerekir ki Bankamızın 2020 yılı Sayıştay Raporu'ndaki tespit ve bulgularda yer alan açıklamaların bağlamından kopartılarak oluşturulan iddia, itham ve ibareler, Rapor'da yer almadığı gibi bahse konu Rapor'a dair TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Alt Komisyon Toplantısı 01 Mart 2022 tarihinde ve Üst Komisyon Toplantısı ise 16 Haziran 2022 tarihinde yapılmış, izlenmesi önerilen 2 bulgu dışında diğer tüm bulguların gündemden çıkarılmasına karar verilmiştir. Durum böyle iken Rapor'da Bankamızın yakın izlemedeki kredileri, takipteki kredileri, yeniden yapılandırılan kredileri, risk yoğunlaşması, KOBİ'lere, esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredileri ve bir gayrimenkul satışı hakkındaki tespit ve bulguların, Bankanın zarara uğratıldığı ve mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirildiği algısı oluşturacak şekilde gerçeğe aykırı olarak ileri sürülen iddia, itham ve ibareleri kesin bir şekilde reddetmekteyiz. Şöyle ki Bankaların aktif kalitesini belirleyen 2 önemli rasyo bulunmaktadır. Bunlar, yakın izlemedeki krediler/toplam nakdi krediler rasyosu ile takipteki krediler/toplam nakdi krediler rasyosudur (NPL Rasyosu). Bankamızın Mart 2022 tarihli yakın izlemedeki krediler/toplam nakdi krediler rasyosu %9,9 oranı ile aktif büyüklüğüne göre ilk 10 bankanın ortalaması olan %11,9 oranının altındadır. Yakın izlemedeki krediler risk bakiyesi en düşük Bankalardan biriyiz. Benzer şekilde Mart/2022 tarihli Bankamız NPL rasyosu %2,6 oranı ile sektörün %2,8 oranının altındadır. 2020 yılından itibaren takipteki kredilerden yaptığımız toplam tahsilat tutarı 9,2 milyar TL gibi rekor bir düzeydedir. Sektör genelinde bankalar, BDDK tarafından yayımlanan Karşılıklar Yönetmeliği veya 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Geçici 32 nci maddesinde yer alan finansal yeniden yapılandırma sözleşme hükümleri uyarınca yeniden yapılandırma işlemi gerçekleştirmektedir. Açıklamalarda yer alan 5 firmamıza ait yeniden yapılandırmalar, belirtilen düzenlemeler çerçevesinde yapılmış ve alacakların tahsil ve tasfiyesi için her türlü yasal ve idari tedbirler alınmış olup iddia edildiği gibi mevzuata aykırı bir durum veya Bankanın zararı söz konusu değildir. Açıklamalarda adı zikredilen şirketin hisseleri, sektör bankalarının oluşturduğu konsorsiyum tarafından yönetilmekte olup Bankamızın söz konusu konsorsiyumdaki payı çok düşük bir düzeydedir. Şirketin kredileri tahsil edilerek tasfiye edilmiştir. Gerek nakdi kredilerde gerekse gayrinakdi kredilerde risk yoğunlaşması, açıklamalarda ileri sürüldüğü şekilde değildir. Mart 2022 tarihinde Bankamızın nakdi kredilerde risk yoğunlaşması ilk 25 firmada %16,94, ilk 50 firmada %22,96 ve ilk 100 firmada %28,99'dur. Bu oranlar sektörde sırası ile %20,19, %27,44 ve %35,33'tür. Benzer şekilde Bankamızın gayrinakdi kredilerde risk yoğunlaşması ilk 25 firmada %21,77, ilk 50 firmada %30,65 ve ilk 100 firmada %41,01'dir. Bu oranlar sektörde sırası ile %27,37, %36,86 ve %47,73'tür. Görüldüğü üzere Bankamız ilk 25, 50 ve 100 firma risk yoğunlaşmasında emsal ve sektör oranlarının altındadır. Kredilerin tabana yaygınlaştırılması kapsamında özellikle KOBİ'lere kredi kullandırımında Bankamız sektörde lider konumdadır. Toplam nakdi krediler içerisinde KOBİ'lere kullandırılan kredi oranı sektörde Mart 2022'de %23 iken Bankamızda bu oran sürekli artarak ve sektörün çok üzerinde bir seyirle Mart 2022'de %42,4'e ulaşmıştır. Bireysel krediler hariç tutulduğunda ise ticari krediler içerisinde KOBİ kredileri, %50 seviyesine ulaşmıştır. KOBİ kredileri pazar payımız da Mart 2022'de %18,4 olup KOBİ kredilerinde lider Banka konumu sürdürülmektedir. 84 yıldır üreten Türkiye'nin, KOBİ'lerin, esnaf ve sanatkarların bankası olma misyonuyla faaliyet gösteren Bankamızın esnaf kredi bakiyesi 2019 yılında 41,8 milyar TL iken 2020 yılsonunda 68,6 milyar TL'ye ulaşmıştır. 2021 yılsonu itibarıyla esnaf kredi bakiyesi 79,9 milyar TL'ye ve 2022 yılı ilk çeyrek itibarıyla ise 82,7 milyar TL'ye yükselmiştir. Bankamızda kredi risk bakiyesi bulunan esnaf sayısı, 2019 yılında 567 bin iken 2022'nin ilk çeyreğinde 1,2 milyon olmuştur. Bugüne kadar Bankamızdan kredi kullanan esnaf sayısı 3,4 milyon kişiye ulaşmış olup 215,6 milyar TL'lik kredi kullandırılmıştır. Söz konusu kredinin yüzde 71'i son 5,5 yılda gerçekleşmiştir. Bir gayrimenkulün düşük değerle satıldığına dair açıklamalar da gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili arsa niteliğindeki gayrimenkul, 17.09.2009 tarihinde 10,3 milyon TL bedel üzerinden Bankamız mülkiyetine geçmiş, devir sonrasında alanda yapılan ifraz işlemi nedeniyle arsa 2 parsele bölünmüştür. Her iki parselin toplam değerinin birlikte dikkate alınması gerekmektedir. Sonuç olarak Bankamız, Ülkemiz kaynaklarının verimli alanlara kanalize edilmesi konusunda son derece hassas hareket etmekte olup Bankamız kredileri, Bankacılık Kanunu ve bankacılık teamüllerine uygun olarak tahsis edilmekte, teminatlandırılmakta ve kullandırılmaktadır. Mevzuata ve bankacılık teamülüne aykırı kredi kullandırımı söz konusu değildir. Bankamız ile ilgili gerçeğe aykırı iddia, itham ve beyanları kesinlikle kabul et