***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2022 09:36
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın, Bankamız ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan açıklamaları dikkate alması ve asılsız haber, açıklama ve söylentilere itibar etmemesi önem arz etmektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088648
BIST
15:265.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 9,79
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.409
En Düşük
5.344
15:2618,6606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6821
En Düşük
18,6247
15:2619,8344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0516
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8745
En Düşük
19,7252
15:261.083,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 11,71
|Açılış
|: 1.083,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.085,82
En Düşük
1.069,28
BIST En Aktif Hisseler15:24
|PETUN
|63,85
|29.831.955
|% 9,99
|
|PLTUR
|14,65
|4.555.725
|% 9,98
|
|TMPOL
|36,16
|50.523.917
|% 9,98
|
|CASA
|173,10
|1.311.752
|% 9,97
|
|OTTO
|88,30
|4.545.596
|% 9,96
|
|TSKB
|4,95
|1.389.672.681
|% -10,00
|
|OZSUB
|21,16
|36.924.869
|% -9,96
|
|SKBNK
|3,17
|1.277.339.428
|% -9,94
|
|VAKBN
|12,42
|3.773.770.528
|% -9,80
|
|HALKB
|14,14
|4.104.516.059
|% -9,71
|
|THYAO
|147,10
|7.901.373.783
|% 2,65
|
|ASELS
|60,85
|5.493.356.789
|% 2,35
|
|HALKB
|14,14
|4.104.516.059
|% -9,71
|
|EREGL
|42,14
|4.090.744.668
|% 1,54
|
|YKBNK
|12,14
|4.085.800.104
|% -5,67
|
|SKBNK
|3,17
|1.277.339.428
|% -9,94
|
|EKGYO
|8,26
|3.254.838.327
|% -0,24
|
|YKBNK
|12,14
|4.085.800.104
|% -5,67
|
|VAKBN
|12,42
|3.773.770.528
|% -9,80
|
|ISCTR
|12,75
|3.783.958.530
|% -6,73
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6581
|18,6617
|% 0,06
|
|Euro
|19,8286
|19,8365
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,6006
|22,7139
|% 0,09
|
|Frank
|20,0490
|20,1698
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9448
|4,9696
|% 0,03
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|18,21
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|12,92
|
|Cumhuriyet
|7.267
|7.377
|54,00
|
|Tam
|7.304
|7.353
|63,00
|
|Yarım
|3.548
|3.595
|31,00
|
|Çeyrek
|1.774
|1.797
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|0,48
|
|B. Petrol
|80,24
|80,24
|0,44
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:39OZGYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 117, 228 adet işlem
-
15:38YGYO
Yüzde 5.52 oranında artışla 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 294, 763 adet işlem
-
15:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, PGSUS
-
15:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 86 kaybederek (% -0.02 ) 4, 734
-
15:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZGYO, PETUN, UMPAS, OTTO, MAKTK, ADESE, TMPOL, CASA, PLTUR