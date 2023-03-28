***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2023 09:41
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 28.03.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Bankamız sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı dahilinde tahsisli olarak artırılmasına, tahsisli sermaye artırımı sonucu ihraç edilen payların Türkiye Varlık Fonu'na satılmasına yönelik başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.03.2023 tarihli ve 2023/19 sayılı Haftalık Bülteni'nde onaylandığı duyurulmuştu.
Bu kapsamda, nihai satış fiyatının belirlenebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde baz fiyatın ve baz fiyata +/-%20 uygulanarak bulunacak olan fiyat aralığının hesaplanması için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 28.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128325
BIST
12:474.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -63,18
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.914
12:4719,1127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,2766
En Düşük
19,0703
12:4720,6854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0658
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
20,8449
En Düşük
20,5380
12:471.200,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.200,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler12:45
|TDGYO
|11,33
|5.648.291
|% 10,00
|
|EKSUN
|65,00
|1.119.300
|% 9,98
|
|ZEDUR
|54,45
|488.417
|% 9,96
|
|IHAAS
|173,50
|5.186.609
|% 9,95
|
|KLRHO
|26,76
|231.286.171
|% 9,94
|
|CANTE
|47,34
|231.424.190
|% -10,00
|
|GMTAS
|9,96
|78.261.526
|% -9,95
|
|ONCSM
|133,10
|32.827.407
|% -9,33
|
|ULUFA
|6,53
|29.952.360
|% -7,11
|
|MACKO
|64,50
|50.620.822
|% -5,70
|
|AKFYE
|22,60
|4.021.918.925
|% 7,82
|
|YYLGD
|33,16
|2.601.706.492
|% 5,94
|
|ASTOR
|57,70
|2.235.855.232
|% -4,94
|
|BVSAN
|70,30
|604.034.420
|% -3,30
|
|GOKNR
|22,94
|539.357.112
|% -4,81
|
|AKFYE
|22,60
|4.021.918.925
|% 7,82
|
|YYLGD
|33,16
|2.601.706.492
|% 5,94
|
|EUREN
|12,61
|527.980.275
|% 2,35
|
|ASTOR
|57,70
|2.235.855.232
|% -4,94
|
|GOKNR
|22,94
|539.357.112
|% -4,81
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1082
|19,1129
|% 0,14
|
|Euro
|20,6775
|20,6889
|% 0,34
|
|Sterlin
|23,4045
|23,5218
|% 0,08
|
|Frank
|20,7206
|20,8454
|% -0,22
|
|Riyal
|5,0725
|5,0979
|% 0,10
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-3,11
|
|Altın Gr.
|1.198
|1.198
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|8.117
|8.240
|15,00
|
|Tam
|8.125
|8.213
|-28,00
|
|Yarım
|3.983
|4.019
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.992
|2.010
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,05
|-0,13
|
|B. Petrol
|78,06
|78,06
|0,30
|