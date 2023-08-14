***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.08.2023 10:34
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 02.08.2023 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mihrimah Belma SATIR'ın bağımsız yönetim kurulu üye adaylığına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.08.2023 tarihli Karar ile olumsuz görüş bildirilmemiştir. Sayın Mihrimah Belma SATIR, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup özgeçmiş bilgileri ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.
Söz konusu atama ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Bankamız Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Recep Süleyman ÖZDİL, Sayın Mevlüt UYSAL ve Sayın Mihrimah Belma SATIR'dan oluşmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184992
BIST
'
11:517.848
En Düşük
|Değişim
|: 1,73%
|| 133,18
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.770
En Yüksek
7.860
11:5127,0489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0835
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
11:5129,6250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0172
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,4135
11:511.665,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.665,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.658,48
BIST En Aktif Hisseler11:49
|MERIT
|56,65
|29.562.883
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|19.193.937
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|58.402.170
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|3.939.566
|% 10,00
|
|MMCAS
|11,44
|119.720
|% 10,00
|
|SUMAS
|90,00
|186.840
|% -6,20
|
|DYOBY
|26,50
|60.202.288
|% -5,29
|
|BRKVY
|42,02
|18.464.754
|% -4,50
|
|AVHOL
|112,90
|47.069.049
|% -3,67
|
|CUSAN
|19,76
|47.460.025
|% -3,42
|
|EREGL
|43,08
|5.486.802.605
|% 4,97
|
|ASTOR
|137,90
|4.427.839.547
|% 6,65
|
|THYAO
|265,10
|3.812.866.212
|% -0,23
|
|KRDMD
|25,48
|2.696.090.677
|% 8,33
|
|TUPRS
|115,30
|2.499.847.043
|% 3,87
|
|ZOREN
|4,39
|1.062.055.757
|% 6,55
|
|PETKM
|19,44
|2.484.125.450
|% 2,75
|
|EREGL
|43,08
|5.486.802.605
|% 4,97
|
|YKBNK
|16,26
|2.082.256.707
|% 3,17
|
|SKBNK
|3,84
|491.968.669
|% 1,32
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0465
|27,0520
|% 0,32
|
|Euro
|29,6190
|29,6276
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,2520
|34,4237
|% 0,37
|
|Frank
|30,7532
|30,9385
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1921
|7,2282
|% 0,37
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|0,38
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|6,49
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-1,00
|
|Tam
|11.140
|11.216
|28,00
|
|Yarım
|5.587
|5.634
|14,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.817
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,73
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,79
|0,09
|
|B. Petrol
|86,61
|86,61
|-0,20
|
Seans Raporu
11:49
daha fazla
-
12:04MMCAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 11.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 465 adet işlem
-
12:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 116, 27 artarak (% 1.69 ) 6, 982
-
12:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, ONCSM, TETMT, RUBNS, EUKYO, PSDTC, FORTE, ARZUM, HKTM, FONET
-
12:03
MERCN, TETMT, QNBFL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:03
VKFYO, GSRAY, DYOBY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında