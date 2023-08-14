***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 02.08.2023 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mihrimah Belma SATIR'ın bağımsız yönetim kurulu üye adaylığına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.08.2023 tarihli Karar ile olumsuz görüş bildirilmemiştir. Sayın Mihrimah Belma SATIR, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup özgeçmiş bilgileri ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.Söz konusu atama ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Bankamız Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Recep Süleyman ÖZDİL, Sayın Mevlüt UYSAL ve Sayın Mihrimah Belma SATIR'dan oluşmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184992BIST