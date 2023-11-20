***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBazı medya yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında bir soru önergesine atfen İçişleri Bakanlığı'nın suç örgütü lideri olmakla suçladığı ve tutuklu bulunan şahısa veya ortağı olduğu şirketlere, bu Şahıs ile bağlantılı olduğu ileri sürülen bir kişinin, eski bir bölge yöneticimiz ile akrabalık bağlantısı da kurulmak suretiyle Bankamızın teminatsız 700 milyon Türk Lirası kredi kullandırdığı, kredinin geri ödenmediği ve adı geçen Bakanlığın talebi ile bölge yöneticisinin görevden alındığı şeklinde yer alan haber ve söylentiler, tamamıyla gerçeğe aykırı, Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı olduğu gibi kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, hisse değerini etkileyici, kişisel yaklaşım ve yorumlara dayalı niteliktedir.Bahse konu şahıs veya ortağı olduğu şirketlere, belirtilen tutarda ve teminatsız kredi kullandırımı söz konusu dahi değildir. Bankamızda kredilerin tahsis, teminat ve kullandırım işlemleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve Bankamız iç düzenlemeleri uyarınca yerine getirilmektedir. Eski bölge yöneticimizin görev değişiminin söz konusu işlemlerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.Bankamızın güven ve itibarını sarsacak nitelikte haksız haber ve yorumların yapılması, Bankacılık Kanunu'nun "İtibarın Korunması" başlıklı 74 üncü madde hükümlerine aykırılık teşkil etmekte olup haksız haber ve yorum yapanlar hakkında yasal haklarımız kullanılacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218855BIST