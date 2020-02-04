***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.02.2020 18:49
.2020 05.05.2020 06.05.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 05.11.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 06.11.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 182 gün vadeli, 722.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL52017 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosunun birinci kupon oranı %3,0884 olarak belirlenmiş olup, kupon ödemesi 05.02.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817055
BIST
18:05122.136
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 2.893,37
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.220
En Düşük
120.159
18:055,9778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0075
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
18:056,6017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0182
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5878
18:05298,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -5,37
|Açılış
|: 298,07
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
297,35
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|9,33
|11.063.692
|% 19,92
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|33.513.668
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,22
|929.938
|% 14,95
|
|TSGYO
|1,93
|24.682.093
|% 14,88
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MRGYO
|1,50
|32.466.072
|% -5,66
|
|QNBFL
|140,00
|863.201
|% -3,45
|
|NIBAS
|5,80
|139.200
|% -3,33
|
|ESCOM
|2,96
|2.413.734
|% -2,95
|
|THYAO
|14,39
|1.415.872.231
|% 3,97
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|HALKB
|7,41
|807.684.253
|% 7,70
|
|ASELS
|24,58
|750.887.898
|% 5,13
|
|SISE
|5,62
|602.232.125
|% 0,72
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|IHLAS
|0,90
|161.762.458
|% 5,88
|
|KRDMD
|2,92
|484.725.539
|% 3,55
|
|ISGYO
|1,93
|303.122.501
|% 3,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7693
|7,8082
|% 0,23
|
|Frank
|6,1401
|6,1771
|% -0,46
|
|Riyal
|1,5882
|1,5961
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|-24,28
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-5,44
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,62
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,44
|54,44
|0,23
|
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