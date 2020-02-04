***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









.2020 05.05.2020 06.05.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 05.11.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 06.11.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 182 gün vadeli, 722.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL52017 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosunun birinci kupon oranı %3,0884 olarak belirlenmiş olup, kupon ödemesi 05.02.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817055BIST