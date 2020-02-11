***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 151.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.01.2021Vade (Gün Sayısı) 364Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL12110Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 13.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 13.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 151.000.000Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 0,91232 13.03.2020 12.03.2020 13.03.20203 13.04.2020 10.04.2020 13.04.20204 13.05.2020 12.05.2020 13.05.20205 12.06.2020 11.06.2020 12.06.20206 13.07.2020 10.07.2020 13.07.20207 12.08.2020 11.08.2020 12.08.20208 11.09.2020 10.09.2020 11.09.20209 12.10.2020 09.10.2020 12.10.202010 11.11.2020 10.11.2020 11.11.202011 11.12.2020 10.12.2020 11.12.202012 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 13.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 13.01.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 364 gün vadeli, 151.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL12110 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosunun birinci kupon oranı %0,9123 olarak belirlenmiş olup, kupon ödemesi 12/02/2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818491BIST