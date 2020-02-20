***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 211.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 23.10.2020Vade (Gün Sayısı) 350Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHALE2018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 07.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 07.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 08.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 211.000.000Kupon Sayısı 10Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 1,3198 2.784.778 Evet2 17.01.2020 16.01.2020 17.01.2020 1,0966 2.313.826 Evet3 21.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 1,05364 27.03.2020 26.03.2020 27.03.20205 01.05.2020 30.04.2020 04.05.20206 05.06.2020 04.06.2020 05.06.20207 10.07.2020 09.07.2020 10.07.20208 14.08.2020 13.08.2020 14.08.20209 18.09.2020 17.09.2020 18.09.202010 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 07.11.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 08.11.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 350 gün vadeli, 211.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHALE2018 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosunun üçüncü kupon oranı %1,0536 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 21.02.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820475BIST