***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.02.2020 17:58
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 402.035.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 170
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL82030
Satışa Başlanma Tarihi 25.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 402.035.000
Kupon Sayısı 2
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.05.2020 20.05.2020 21.05.2020
2 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 25 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 170 gün vadeli, 402.035.000.-TL nominal değerdeki TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Kuponlu Halkbank Bonosunun satışı tamamlanmıştır. Bononun takası 26.02.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821500
BIST