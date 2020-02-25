***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya Satışın TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 402.035.000Türü Finansman BonosuVadesi 14.08.2020Vade (Gün Sayısı) 170Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL82030Satışa Başlanma Tarihi 25.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 402.035.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 21.05.2020 20.05.2020 21.05.20202 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 25 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 170 gün vadeli, 402.035.000.-TL nominal değerdeki TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Kuponlu Halkbank Bonosunun satışı tamamlanmıştır. Bononun takası 26.02.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821500BIST