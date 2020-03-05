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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.03.2020 17:36
GÜNCEL HABERLER



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 81.400.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFTHAL62040
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 81.400.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.06.2020
Kayıt Tarihi 04.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.06.2020

Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 25 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 91 gün vadeli, 81.400.000.-TL nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. Finansman Bonosunun takası 06.03.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824623


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BRKSN 3,08 6.067.431 % 14,93  
BURCE 7,63 11.271.170 % 14,91  
BURVA 16,50 383.211 % 13,32  
QNBFB 51,70 1.735.733 % 10,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8667 7,9061 % 0,90  
Frank 6,4000 6,4386 % 1,15  
Riyal 1,6200 1,6281 % 0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.663 24,46  
Altın Gr. 326 326 5,68  
Cumhuriyet 2.152 2.186 23,00  
Tam 2.144 2.198 23,51  
Yarım 1.036 1.063 11,38  
Çeyrek 520 532 5,68  
Gümüş.Ons 17,34 17,36 0,10  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,03  
B. Petrol 50,83 50,83 -0,30  
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